Colombiano encontrado muerto a la orilla de una carretera en Guatemala es hijo de un reconocido fotógrafo de Santa Marta: un policía asesinó a otro de sus descendientes

López Jurado vivía en México (Facebook)

Guardar

El cuerpo de José William López Jurado, un ciudadano colombiano de 34 años y oriundo de Santa Marta (Magdalena), fue hallado sin vida a un costado de una carretera en el departamento de San Marcos, en el occidente de Guatemala.

Las autoridades de ese país investigan las circunstancias y las causas de su muerte, que obedecería de forma preliminar a un hecho violento.

PUBLICIDAD

López Jurado era hijo del periodista y reportero gráfico samario José López Acuña.

La noticia causó reacciones entre colegas y medios del Magdalena, mientras la familia inició gestiones ante la Cancillería de Colombia para la identificación oficial y la repatriación del cuerpo.

El hallazgo ocurrió en la aldea La Lima, cerca del municipio de Malacatán, una zona del departamento de San Marcos próxima a la frontera con el estado mexicano de Chiapas.

La información fue divulgada por varios medios locales y en Santa Marta entre el 8 y 9 de noviembre de 2026.

López Acuña compartió esta imagen de su hijo José William, que se suma a la otra pérdida que sufrió el reportero en 2020, con el homicidio de su otro hijo (JL Lopez/Facebook)

Bomberos confirmaron que no tenía signos vitales

Transeúntes y residentes del sector alertaron sobre la presencia del hombre junto a la vía.

Al lugar acudieron unidades de los Bomberos Voluntarios de Malacatán y de los Bomberos Municipales de San José El Rodeo. Los socorristas verificaron que la víctima no presentaba signos vitales y acordonaron la zona mientras llegaban los peritos judiciales.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala asumieron las diligencias para establecer qué ocurrió.

De momento, las autoridades no han divulgado la causa de la muerte ni las circunstancias en que el colombiano llegó hasta el sector donde fue encontrado.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala deberá practicar la necropsia y emitir el dictamen que permita determinar el origen del deceso.

El ciudadano colombiano se había radicado en México: hay luto en Santa Marta

De acuerdo con información recogida por medios locales, López Jurado residía desde hacía varios años en México, donde realizaba labores comerciales bajo la modalidad de cobra diario.

Los investigadores también buscan determinar por qué se encontraba en el departamento de San Marcos al momento de su muerte. Esa región limita con México y es una de las zonas que conecta a Guatemala con el estado de Chiapas.

PUBLICIDAD

El 5 de agosto de 2020 se reportó en Santa Marta el homicidio del hijo mayor de López Cabrales, Jhonatan José López Jurado, de 32 años (JL Lopez/Facebook)

El fallecimiento de López Jurado generó consternación en Santa Marta, ciudad donde vivió en el barrio La 29 y donde su padre ha desarrollado una trayectoria como periodista y reportero gráfico.

Por ahora, no se ha informado cuándo culminarán las diligencias médico-legales ni si las autoridades guatemaltecas han establecido una hipótesis sobre los hechos.

El hombre, que vivió en el barrio Ciudadela 29 de Julio de Santa Marta y trabajaba en el exterior, hablaba con frecuencia con su padre y no había reportado amenazas ni problemas de seguridad.

La muerte reavivó el duelo de la familia López Jurado por el asesinato de su hijo mayor, Jhonatan José López Jurado, ocurrido el 5 de agosto de 2020 en Santa Marta.

PUBLICIDAD

El hombre, de 32 años, recibió un disparo en el cuello durante un procedimiento policial en el que su hermano José William intentaba impedir la inmovilización de su motocicleta.

El disparo fue atribuido al entonces patrullero de la Policía Carlos Andrés Hernández Camargo, quien recientemente recibió una condena de 18 años de prisión ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Santa Marta.

El tribunal descartó que hubiera actuado en legítima defensa, y Hernández Camargo permanece prófugo de la justicia.

Al final, y en un sentido mensaje en redes sociales, López Acuña señaló que sus “dos grandes guerreros están en el cielo”, y calificó esta segunda pérdida como “el dolor más profundo que puede golpear el alma”.

PUBLICIDAD

José López Acuña compartió un sentido mensaje de condolencia en el que recordó no solo a a su hijo menor José William, y también se refirió al crimen de su hijo mayor Jhonatan José López Jurado (JL Lopez/Facebook)

“Hay ausencias que desgarran el tiempo y detienen el mundo. Hoy la vida me ha golpeado de la forma más cruel e inesperada, dejándome el corazón arrugado y el alma en silencio ante la partida de mi amado hijo, JOSÉ WILLIAM”, inicia la publicación del fotorreportero.

López Acuña afirmó que “perder a otro hijo es un dolor que ninguna palabra puede describir con justicia; es un vacío imposible de llenar y un desgarrón en lo más íntimo del ser”.

“Su partida deja una huella imborrable en nuestras vidas y un dolor que solo el tiempo, sostenido por el amor y el recuerdo, intentará calmar”, sigue el mensaje de condolencia.

PUBLICIDAD

Al final, el reportero gráfico agradeció por su hijo, “por cada instante, por tu luz y por haber recorrido este camino de la vida a mi lado”.

“Tu memoria igual a la de tu hermano Jhonnatan que desde hoy te acompañará vivirá siempre en cada rincón de nuestro hogar y en cada latido de este corazón que hoy llora tu ausencia”, concluyó López Acuña.