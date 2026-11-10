México

Grupo Palomo, El Gran Silencio y Chingadazo de Kung Fu darán concierto gratuito en Edomex: cuándo, a qué hora y cómo llegar

La octava edición del festival reúne presentaciones de sonideros, música norteña y oferta gastronómica durante tres días de noviembre, sumando más de cincuenta eventos familiares sin costo en territorio mexiquense

El festival llega a su octava edición con más de 50 actividades culturales programadas. (Facebook/Temoaya 2025-2027)
El festival llega a su octava edición con más de 50 actividades culturales programadas. (Facebook/Temoaya 2025-2027)
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El Ñathö Festival de las Culturas 2026 llega a su octava edición en Temoaya, Estado de México, con un cartel que reúne a Grupo Palomo, El Gran Silencio y Chingadazo de Kung Fu en conciertos gratuitos.

El festival, organizado por el municipio con el respaldo de la Secretaría de Cultura y el gobierno del Estado de México, se realiza del viernes 13 al domingo 15 de noviembre con más de 50 actividades culturales.

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El acceso a todos los conciertos y actividades del festival es gratuito. (Facebook/Temoaya 2025-2027)

Palomo, El Gran Silencio y Chingadazo de Kung Fu encabezan el cartel

Grupo Palomo abre la parte musical del festival el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas en la Unidad Deportiva Municipal, ubicada en el barrio de Pothé.

La agrupación de regional mexicano es la primera en subir al escenario dentro de esta edición.

El sábado 14 de noviembre el festival ofrece dos conciertos de manera simultánea.

Chingadazo de Kung Fu toca el sábado 14 de noviembre a las 19:30 horas. (Facebook/Temoaya 2025-2027)
Chingadazo de Kung Fu toca el sábado 14 de noviembre a las 19:30 horas. (Facebook/Temoaya 2025-2027)

A las 19:30 horas, Chingadazo de Kung Fu se presenta en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, en la cabecera municipal, mientras que a las 21:00 horas otra agrupación de regional mexicano toca en la Unidad Deportiva Municipal de Pothé.

El trío de punk rock, integrado por Alejandro Mendoza, Marino Pérez y Emilio en la batería, debutó en 2014 con el álbum Orinando contra el Viento y mantiene actividad constante en la escena independiente mexicana.

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El domingo 15 de noviembre a las 21:30 horas, El Gran Silencio cierra el festival en la Unidad Deportiva Municipal de Pothé.

Cartelera oficial del domingo 15 de noviembre. (Facebook/Temoaya 2025-2027)
Cartelera oficial del domingo 15 de noviembre. (Facebook/Temoaya 2025-2027)

La organización adelantó que, además de estas tres bandas confirmadas, el programa suma más agrupaciones invitadas y sonideros que se presentarán durante los tres días del evento.

El festival suma más de 50 actividades culturales y familiares

El Ñathö Festival de las Culturas 2026 no se limita a los conciertos nocturnos.

El programa incluye más de 50 actividades distribuidas en los tres días, entre ellas talleres artesanales, muestras de danza folclórica y espacios pensados para que las familias asistan con niños.

La oferta gastronómica es parte central del festival, con puestos de comida tradicional otomí y preparaciones vinculadas al país invitado de esta edición.

La oferta gastronómica incluye comida tradicional otomí. (Facebook/Temoaya 2025-2027)
La oferta gastronómica incluye comida tradicional otomí. (Facebook/Temoaya 2025-2027)

A esto se suman exposiciones y actividades enfocadas en difundir tradiciones y expresiones culturales de la región, además de espacios artísticos abiertos al público en distintos puntos de la cabecera municipal.

Las autoridades municipales invitaron a los asistentes a recorrer el festival con familia y amigos durante los tres días, en referencia al carácter abierto y gratuito de todas las actividades programadas.

Hay exposiciones enfocadas en difundir las tradiciones de la región. (Facebook/Temoaya 2025-2027)
Hay exposiciones enfocadas en difundir las tradiciones de la región. (Facebook/Temoaya 2025-2027)

India participa como país invitado de esta edición

Esta edición del Ñathö Festival tiene a India como país invitado, lo que suma propuestas culturales, musicales y culinarias de esa nación a la oferta tradicional del pueblo otomí, comunidad predominante en el municipio de Temoaya.

El festival combina así expresiones locales con representaciones internacionales dentro de un mismo espacio.

El programa completo del festival se difundió a través de las redes sociales oficiales del municipio. (Facebook/Temoaya 2025-2027)
El programa completo del festival se difundió a través de las redes sociales oficiales del municipio. (Facebook/Temoaya 2025-2027)

El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura federal, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, Profest y el gobierno del Estado de México.

Cómo llegar a Temoaya desde la Ciudad de México y Toluca

Temoaya se ubica a unos 76 kilómetros de la Ciudad de México y a 32 kilómetros de Toluca, en la región central del Estado de México.

Desde la capital del país, la ruta más directa es por la carretera federal México-Toluca, con desviación en la salida hacia el aeropuerto de Toluca y continuación por la lateral rumbo a Toluca, hasta encontrar el entronque hacia Temoaya, a unos 10 kilómetros del cruce.

Temoaya limita al sur con el municipio de Toluca y al oeste con Almoloya de Juárez. (Visit México)
Temoaya limita al sur con el municipio de Toluca y al oeste con Almoloya de Juárez. (Visit México)

El trayecto en automóvil desde la Ciudad de México toma entre una hora y una hora y cuarto, dependiendo del tráfico.

Quienes viajan en transporte público pueden llegar en metro hasta la estación Cuatro Caminos y de ahí abordar una de las unidades que circulan directamente hacia Temoaya.

Tres emblemas circulares con integrantes de grupos musicales y sus nombres sobre el paisaje de una plaza y un templo.
Las fiestas patronales y tradiciones otomíes forman parte del atractivo cultural que motiva festivales como el Ñathö. (Composición fotográfica. Fotos: Facebook/Temoaya 2025-2027/Consejo Estatal de Población del Estado de México)

Desde Toluca, el trayecto es más corto: en automóvil o taxi toma alrededor de 23 minutos por una distancia de 22.6 kilómetros, mientras que en transporte público —combinando tren hasta Lerma y después autobús— el viaje dura aproximadamente una hora con 13 minutos.

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