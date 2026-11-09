Lenia Batres reclama uso de la palabra al presidente de la Suprema Corte y ya piensa en el cambio de presidencia

La jueza de la SCJN criticó que, de acuerdo con ella, el presidente cediera la palabra antes de terminar su intervención y recordó el cambio de presidencia el próximo año. Crédito: X/@SCJN

Guardar

La ministra Lenia Batres interrumpió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, durante la sesión de este 9 de noviembre, en medio de una discusión sobre el plazo de un procedimiento y la forma de otorgar el uso de la palabra. El intercambio ocurrió después de que seis de nueve jueces rechazaran sus argumentos.

Batres también vinculó la discusión con la sucesión en la presidencia de la SCJN: “A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”.

PUBLICIDAD

La ministra sostuvo que el plazo propuesto es de tres meses, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Cuando Aguilar Ortiz intentó ceder la palabra al ministro Giovanni Figueroa Mejía, ella reclamó: “Si quiere darme la palabra, el día que usted guste”. Más adelante afirmó que sus proyectos “se leen de manera un poco extraña”.

Reforma judicial deja en duda la llegada de Lenia Batres a la presidencia de la SCJN en 2027

Seis de nueve ministros de la Suprema Corte rechazaron los argumentos presentados por Lenia Batres. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La reforma al Poder Judicial enviada el pasado 20 de mayo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y publicada el 2 de junio deja una contradicción constitucional que podría poner en duda la llegada de la ministra Lenia Batres a la presidencia de la SCJN el 1 de septiembre de 2027, cargo que asumiría tras Hugo Aguilar Ortiz. Dos artículos de la Constitución establecen periodos y mecanismos distintos para renovar la titularidad del máximo tribunal.

PUBLICIDAD

Dicha iniciativa modificó aspectos del funcionamiento judicial para posponer hasta 2028 la elección correspondiente, pero no armoniza las disposiciones federales que regulan la presidencia de la Suprema Corte. La omisión mantiene vigentes dos normas incompatibles sobre la duración del encargo y la forma de designar a quien lo ocupa.

El artículo 94 constitucional dispone que la presidencia se renovará cada dos años de forma rotatoria, según el número de votos que reciba cada candidatura en la elección respectiva. Bajo esa regla, el puesto corresponde a las personas con la mayor votación.

La iniciativa conserva dos mandatos constitucionales incompatibles sobre la designación del titular del Máximo Tribunal. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Sin embargo, el artículo 97 establece una ruta distinta: el Pleno debe elegir entre sus integrantes a la persona titular de la Suprema Corte cada cuatro años y prohíbe su reelección para el periodo inmediato. La coexistencia de ambas disposiciones conforma una antinomia, es decir, un conflicto entre normas del mismo sistema jurídico que no pueden aplicarse al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

Esta diferencia no se limita a la duración del cargo. El artículo 94 vincula la rotación con el resultado de las elecciones judiciales, mientras el 97 conserva la elección interna por parte del Pleno de la SCJN.

La falta de una reforma que defina cuál mecanismo prevalece abre la posibilidad de interpretaciones encontradas e impugnaciones legales. El Pleno tendría que decidir qué disposición aplicar si el Congreso no corrige la contradicción constitucional.

Lenia Batres defiende su doctorado en Derecho Constitucional obtenido en la Universidad Tepantlato

La ministra de la SCJN descalificó a los periodistas que criticaron la validez de su posgrado. Crédito: X/@LeniaBatres

La ministra de la SCJN, Lenia Batres, defendió el doctorado en Derecho Constitucional que obtuvo por la Universidad Tepantlato y llamó “carroñeros” a los periodistas que cuestionaron la validez del grado académico. La jueza afirmó el pasado 5 de noviembre que cursó más de dos años de estudios y rechazó que se tratara de un doctorado honoris causa.

PUBLICIDAD

En un video difundido en sus redes sociales, Batres sostuvo que recibió el título tras realizar los estudios correspondientes. “Yo no ostento nada que no tengo”, declaró al referirse a las versiones que, según dijo, confundieron su posgrado con un reconocimiento honorífico.

La ministra confirmó que recibió un doctorado honoris causa hace aproximadamente 10 años, pero señaló que no lo presume porque “no tiene valor curricular”. En contraste, ofreció mostrar el documento de su doctorado en Derecho Constitucional a quien quisiera conocerlo.

Batres defiende a Tepantlato y menciona a egresados del Poder Judicial

Batres confirmó que recibió un doctorado honoris causa hace 10 años, pero precisó que no lo exhibe porque carece de valor curricular. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

Lenia Batres describió a Tepantlato como una universidad privada mexicana con más de 30 años de existencia y presencia entre integrantes del Poder Judicial. Aseguró que la institución ha formado a jueces y magistrados federales de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Como parte de su defensa, mencionó al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quien dijo que estudió una maestría y un doctorado en esa casa de estudios. También nombró al ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien, de acuerdo con la ministra, realizó ambos posgrados en Tepantlato.

Batres reconoció que Tepantlato no es Oxford, Harvard ni Yale, aunque defendió su carácter nacional.

La ministra señaló que le habría gustado mostrar un título de la UNAM, institución a la que dijo tener respeto y orgullo. Explicó que sus responsabilidades laborales y el tiempo disponible influyen en la elección de dónde estudiar.

PUBLICIDAD