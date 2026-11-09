Un ingeniero de la NASA reveló cómo entrenan para viajar a Marte: cultivos, estudio de rocas y dos semanas sin contacto con la Tierra

La NASA utilizará los datos del experimento para preparar futuros viajes tripulados a la Luna y a Marte a comienzos de la década de 2030. (NASA/Handout via REUTERS)

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Cuatro ingenieros salieron el 31 de octubre de un hábitat impreso en 3D en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, después de pasar 378 días en una misión que imitaba un viaje a Marte. Vivieron aislados en un espacio de 158 metros cuadrados. Allí cultivaron alimentos, hicieron trabajos científicos y practicaron recorridos en una zona diseñada para parecerse al suelo marciano.

Fue la segunda misión de este tipo que organiza la agencia espacial estadounidense. La idea es entender cómo afectan los viajes largos al cuerpo, la salud y el trabajo de los astronautas. Los datos servirán para preparar posibles misiones tripuladas a Marte, que la NASA ubica a comienzos de la década de 2030, y también futuros viajes a la Luna.

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Uno de los participantes fue Matthew Montgomery, consultor de diseño de equipos de ingeniería y copropietario de una productora de cine. Durante la misión fue el responsable científico. En una entrevista con Nature, explicó cómo se prepararon para vivir con recursos limitados y sin contacto con el exterior durante dos semanas.

La tripulación cultivó verduras de hoja, pimientos y tomates para complementar su nutrición dentro del recinto. (NASA)

Cultivaron alimentos y estudiaron rocas dentro y fuera del hábitat

Antes de entrar al hábitat, el equipo aprendió a cultivar verduras de hoja, pimientos y tomates en grandes instalaciones agrícolas. Ya en el encierro, sembraron algunos de esos mismos alimentos. Montgomery estuvo a cargo de esa tarea.

Según contó, los cultivos ayudaban a sumar comida y a mantener el contacto con plantas. Eso podía aportar beneficios para la concentración y la alimentación de la tripulación.

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También hicieron tareas de geología. Revisaron rocas, buscaron minerales y practicaron el análisis de muestras extraídas del suelo. Son trabajos que podrían realizar los astronautas para conocer la historia geológica de Marte. Montgomery dijo que recoger rocas sería una parte importante de una misión real.

Fuera de la instalación, los cuatro ingenieros realizaron “caminatas marcianas” en una reproducción del terreno del planeta. La prueba buscaba ver qué podía pasar si estas salidas se hacían con más frecuencia. En la Estación Espacial Internacional, las caminatas espaciales todavía son poco habituales.

El grupo también se preguntó si el sistema de alimentos alcanzaría para sostener todas las tareas y si podía haber cambios en la masa muscular o en los huesos. Al salir del hábitat, comenzaron a medir esos datos para compararlos con los registros tomados antes de la misión.

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Los participantes afrontaron dos semanas de silencio total para recrear el bloqueo de señales que genera el Sol. (NASA)

La misión simuló uno de los problemas de comunicarse con Marte. Los mensajes entre la tripulación y el centro de control tardaban entre 13 y 22 minutos, según la distancia que habría entre los dos planetas.

La parte más exigente llegó con un corte de comunicaciones planeado para durar dos semanas. Durante esos 14 días, los participantes no pudieron hablar con el centro de control ni con el exterior. El escenario representaba el momento en que el Sol bloquearía las señales de radio entre la Tierra y Marte.

Montgomery explicó que se prepararon cerca de un mes para ese corte. Antes de que comenzara, acordaron con los equipos de tierra qué tareas, calendarios y objetivos seguirían. También pusieron en marcha medidas de seguridad y repasaron qué hacer frente a un problema.

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“En una misión real a Marte, el apagón será un período de tiempo increíblemente peligroso con el que la NASA no tiene mucha experiencia”, dijo Matthew Montgomery. Como ejemplo, mencionó que la tripulación de Artemis II perderá el contacto por pocos minutos cuando pase detrás de la Luna. En Marte, el silencio puede durar semanas.

Para que el corte no se sintiera tan largo, Montgomery y su pareja anotaron cada día lo más importante de sus jornadas. Cuando volvió la comunicación, se enviaron esos diarios. “De esa manera, no sentimos que habíamos perdido la comunicación”, contó.

La simulación incluyó demoras de hasta 22 minutos en los mensajes debido a la distancia entre la Tierra y Marte. (NASA)

La convivencia comenzó cinco semanas antes del encierro

La tripulación pasó cinco semanas junta antes de entrar al hábitat. En ese tiempo hicieron una acampada de invierno en Wyoming, donde los sorprendió una ventisca.

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Para Montgomery, atravesar situaciones de presión antes del confinamiento ayudó a formar el equipo. “Gracias a todas las herramientas que desarrollamos, logramos una dinámica de equipo muy positiva dentro del hábitat, y los conflictos fueron mínimos”, afirmó al medio.

La NASA espera que estas pruebas ayuden a saber cómo el aislamiento y los recursos limitados afectan el bienestar y la capacidad de trabajo de los astronautas. La información se usará para planificar viajes humanos a Marte y próximas misiones a la Luna.

Montgomery consideró que su formación como ingeniero fue útil para enfrentar fallos y límites de recursos. Dijo que, en los viajes largos, los planes pueden cambiar y los problemas deben resolverse con los materiales que haya disponibles. En la simulación aplicó experiencias de trabajos de fabricación, que, según sostuvo, ayudaron al equipo.

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