¿Es seguro usar gotas para los ojos todos los días?

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P: Uso gotas para los ojos de venta libre varias veces al día para aliviar mis ojos secos y con picazón. ¿Está bien?

Si tus ojos suelen estar enrojecidos, te pican o sientes como si tuvieran arena, es natural preguntarte si es seguro usar gotas para los ojos de venta libre con regularidad.

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"La irritación ocular es muy común", a menudo causada por alergias estacionales o ambientales, por fijar la vista en las pantallas o por estar expuesto a irritantes como el humo de los incendios forestales, productos de limpieza o aire seco, dijo Shahzad Mian, director de oftalmología en la Universidad de la Salud de Michigan.

Es "razonable" probar gotas para los ojos para aliviar el enrojecimiento, la sequedad u otros síntomas, dijo. Las versiones más comunes de venta libre incluyen lágrimas artificiales (también llamadas gotas lubricantes para los ojos), así como soluciones antihistamínicas y para aliviar el enrojecimiento.

En general, la mayoría son seguras para su uso diario y a largo plazo, dijo Mian, pero hay un tipo que los expertos en salud ocular recomiendan usar con moderación. Esto es lo que debes saber.

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¿Cuáles gotas para los ojos son seguras para usar a largo plazo?

Las lágrimas artificiales, que se venden bajo marcas como Systane y Refresh, ayudan con la sequedad, el ardor y la irritación al recubrir, lubricar y proteger la superficie del ojo al igual que las lágrimas naturales.

Este alivio suele durar alrededor de una hora, dependiendo de la textura de la solución, dijo Christopher Starr, portavoz de la Academia Estadounidense de Oftalmología. Las gotas más espesas o en gel (que pueden nublar la visión) mantienen los síntomas a raya por más tiempo, dijo; las gotas acuosas (que no afectan la visión) no duran tanto.

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Las lágrimas artificiales por lo general son seguras para el uso diario, dijo Starr, aunque la frecuencia con la que debes usarlas al día depende de su fórmula. Las versiones que contienen conservadores en realidad pueden causar irritación y empeorar los síntomas del ojo seco, por lo que no deben usarse más de cuatro veces al día, dijo Starr. Las que no contienen conservadores (etiquetadas como "sin conservadores") en general se pueden usar según sea necesario, dijo Mian, ya que tienen menos aditivos y es menos probable que irriten los ojos.

Mian recomendó usar viales de un solo uso en lugar de frascos más grandes para reducir el riesgo de contaminación.

Las gotas antihistamínicas para los ojos --que alivian los síntomas oculares relacionados con alergias estacionales o durante todo el año, como enrojecimiento, ardor, picazón, hinchazón ocular y lagrimeo-- en general son seguras de usar hasta dos veces al día, dijo Mian. Algunas se pueden usar con mayor frecuencia, agregó, por lo que es mejor revisar la etiqueta de dosificación del producto.

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Estas versiones, vendidas por marcas como Pataday y Zaditor, a menudo funcionan al bloquear la liberación de histamina en la superficie del ojo y estabilizar las células inmunitarias, lo cual minimiza los síntomas de la alergia, explicó Mian. Sin embargo, a veces pueden provocar sequedad en los ojos, causando ardor o visión borrosa, dijo. Si eso sucede, usar unas gotas lubricantes sin conservadores también puede ayudar, agregó Mian, o bien, consulta con un alergólogo para ver si hay otra forma de controlar tus alergias.

¿Cuáles gotas para los ojos deben limitarse?

Las gotas para aliviar el enrojecimiento (también llamadas gotas oculares descongestionantes, vendidas por marcas como Visine y Clear Eyes) son una categoría que Starr recomendó "usar con mucha moderación".

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Estas contraen los vasos sanguíneos de los ojos, minimizando el enrojecimiento, dijo, pero el enrojecimiento puede regresar (y a veces empeorar) cuando pasa el efecto de alivio, causando un efecto de rebote. Esto puede crear una dependencia en la que necesitas usar más gotas pero tus ojos se enrojecen más, dijo Laura Di Meglio, profesora asistente de oftalmología en Johns Hopkins Medicine. Debido a esto, los expertos recomiendan que evites usarlas a diario.

Starr dijo que usar gotas descongestionantes para los ojos con poca frecuencia --como una vez al mes o en ocasiones antes de un evento importante-- probablemente no causará enrojecimiento de rebote.

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Y en general, es mejor evitar las gotas para los ojos que contienen conservadores si usas lentes de contacto, dijeron los expertos. Los lentes de contacto pueden absorber algunos ingredientes de las gotas, y eso puede irritarte los ojos, dijo Mian.

Los tipos especiales de soluciones lubricantes, llamadas gotas humectantes para los ojos (vendidas bajo las marcas Refresh y Blink), son seguras de usar con lentes de contacto, dijo Starr. Por lo general, se pueden aplicar todos los días, agregó.

¿Cuándo debes acudir a un oftalmólogo?

Si recurres a las lágrimas artificiales o gotas antihistamínicas varias veces al día, o usas gotas para aliviar el enrojecimiento más de una vez al mes, acude a un oftalmólogo, dijo Starr.

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También debes acudir a un médico si presentas enrojecimiento, sequedad o irritación a diario junto con dolor ocular, sensibilidad a la luz, visión borrosa o cambios en la visión, dijo Di Meglio.

Estos podrían ser signos de un problema, como una alergia no diagnosticada, una infección ocular, ojo seco crónico, glaucoma u otra afección ocular que requiera de un especialista o un tratamiento diferente, dijo Starr.

"Hay muchos productos allá afuera, y a veces es muy confuso", dijo Mian. Un médico puede recomendar el tratamiento más efectivo.