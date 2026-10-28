Tren de Cercanías entre Cali y Jamundí: la fecha clave para destrabar el proyecto y qué falta para que arranque

Dilian Francisca Toro anunció que espera obtener el aval financiero del Gobierno nacional durante la segunda semana de noviembre para avanzar con el Tren de Cercanías. - crédito @GobValle/X

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El Tren de Cercanías entre Cali y Jamundí podría avanzar en noviembre si el Gobierno Nacional entrega el aval financiero que requiere el proyecto. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que la decisión se espera para la segunda semana de ese mes, tras un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

La información fue divulgada por El Tiempo, a partir de las declaraciones de la mandataria durante el Encuentro de Infraestructura Recuperación y Transformación del Occidente Colombiano.

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“En este momento estamos esperando el aval financiero, que se viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y la FDN, que hizo la factibilidad. Esperamos que en la segunda semana de noviembre nos den ese aval financiero para tener el aval técnico y así nos puedan dar los recursos”, afirmó Toro.

El aval financiero es el paso previo para solicitar los recursos

La primera fase del Tren de Cercanías del Valle del Cauca contempla un recorrido de 23 kilómetros entre Cali y Jamundí. La iniciativa busca mejorar la conexión entre ambos municipios mediante un sistema de transporte férreo para los desplazamientos cotidianos dentro de ese corredor.

El aval financiero es necesario para avanzar hacia el aval técnico y la asignación de recursos. De acuerdo con la estructura planteada para el proyecto, la Nación aportaría el 70% de la financiación, mientras que el 30% restante estaría a cargo de la Gobernación del Valle y las alcaldías beneficiadas.

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La FDN realizó los estudios de factibilidad de la obra. Por ello, su participación en el proceso hace parte de los trámites requeridos antes de que se definan los recursos estatales para la ejecución de la primera fase.

No se informó sobre una fecha estimada para el inicio de las obras ni sobre el valor total de la iniciativa. La expectativa de la administración departamental está centrada, por ahora, en la respuesta que se conozca durante la segunda semana de noviembre.

El proyecto contempla una financiación del 70% por parte de la Nación y del 30% a cargo de la Gobernación del Valle y las alcaldías vinculadas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proyecto quedó en pausa por la falta de cofinanciación nacional

Según la información publicada por el diario, el proyecto había quedado prácticamente frenado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la participación nacional en la cofinanciación no fuera incluida en las vigencias futuras del presupuesto.

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Ese componente es determinante debido a que corresponde a la mayor parte de los recursos previstos. Sin la apropiación de la Nación, el proyecto no podía avanzar hacia la etapa de ejecución bajo el esquema financiero planteado por las entidades territoriales.

Para la Gobernación del Valle, el sistema representa una alternativa de movilidad para los habitantes de Cali, Jamundí y los municipios ubicados en el corredor de influencia. La propuesta apunta a reducir los tiempos de desplazamiento y ampliar las opciones de transporte masivo en una zona con alta circulación diaria de personas.

La primera fase del sistema férreo tendrá 23 kilómetros y busca mejorar la movilidad entre los dos municipios del Valle del Cauca. - crédito Gobernación del Valle

La Gobernación también habló de la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Durante el encuentro de infraestructura, Toro se refirió además a la situación del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira. La gobernadora afirmó que se espera abrir, a más tardar en enero de 2027, la licitación para una nueva concesión de la terminal.

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“Para la concesión, invertir en el aeropuerto, mejorarlo, esperamos que desde enero se pueda abrir la licitación”, señaló la mandataria, según las declaraciones recogidas por el medio.

- crédito ANI_Colombia/X

La Gobernación espera que el proceso se adelante mediante una Asociación Público-Privada (APP), con el propósito de garantizar inversiones para mejorar las condiciones de la terminal aérea.

Toro también anunció que se solucionó la falta de parqueaderos en el aeropuerto, una situación que afectaba a los usuarios. La medida requirió coordinación con la Alcaldía de Palmira, municipio donde se encuentra la terminal.

La gobernadora agregó que la futura concesión tendría recursos para mejorar el aeropuerto Gerardo Tobar López de Buenaventura y el aeropuerto de Guapí, en el Cauca. Mientras tanto, el avance del Tren de Cercanías entre Cali y Jamundí dependerá del aval financiero que se espera para noviembre.

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