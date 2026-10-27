Una pared de cristal con vista al mar en la Costa Brava de España

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Cuando llegó la pandemia en 2020, Rick Reilly y Craig Robinson no tardaron en darse cuenta de algo: después de años de trabajar en oficinas en Nueva York, en realidad podían hacer sus trabajos desde casi cualquier lugar.

Reilly era socio en la agencia de publicidad Grey y Robinson trabajaba como ejecutivo de finanzas. Cuando ya no se les exigió asistir a sus oficinas, la pareja compró y renovaron una casa en Palm Springs, California.

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"Originalmente la compramos como una segunda casa", dijo Reilly, de 62 años, quien hace poco cambió de carrera para enfocarse en el diseño de interiores y fundó la firma RCR Design Consultants, "pero con el tiempo se convirtió en nuestra residencia principal a medida que la pandemia avanzaba y podíamos trabajar desde casa".

Esa flexibilidad pronto los animó a soñar aún más grande y a comenzar a considerar la idea de dividir su tiempo entre Palm Springs y otro lugar al que les encantaba ir de vacaciones: la Costa Brava de España.

"Hace muchos años que vamos", dijo Robinson, de 65 años. "La belleza física nos atrajo primero, y luego, a medida que fuimos conociendo a la comunidad, eso también se convirtió en una parte integral". Con el tiempo, señaló, "dimos el paso y dijimos: 'Bueno, vamos a pasar más tiempo aquí'".

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Durante tres años, buscaron una casa adecuada para comprar cerca del pueblo de Begur. Un día, cuando estaban en Palm Springs, recibieron una alerta por correo electrónico sobre un apartamento recién puesto a la venta en la cala costera de Sa Tuna que parecía ideal.

"Tenía esa arquitectura vernácula mediterránea de mediados de siglo", de las décadas de 1960 y 1970, dijo Reilly. "No lo habían tocado en más de 50 años, así que era un lienzo completamente en blanco".

Con una superficie de alrededor de 90 metros cuadrados, divididos entre el área principal en un nivel y las habitaciones en la planta superior, el apartamento parecía lo suficientemente pequeño como para que fuera fácil de mantener, pero lo suficientemente grande como para evitar sentirse apretujados. La pareja hizo que un agente de bienes raíces les diera un recorrido en video y el mismo día firmó un contrato para comprarlo por 289.000 euros (unos 324.000 dólares), antes de cerrar la compra de la propiedad en noviembre pasado.

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Reilly y Robinson, ávidos coleccionistas de diseño moderno de mediados de siglo, esperaban darle a la casa un ambiente que evocara el trabajo de algunos de sus héroes, entre ellos los arquitectos Charlotte Perriand y Le Corbusier, al tiempo que incorporaban materiales locales. Para gestionar la renovación a distancia, reclutaron a Serge Castella y Jason Flinn, amigos que habían conocido en España y que trabajan como diseñadores de interiores y anticuarios.

"Ellos la verdad fueron nuestros pies sobre el terreno, nuestros ojos y oídos, y gestionaron el proceso por nosotros", dijo Reilly.

Después de sacar los muebles del dueño anterior, que se habían dejado atrás, y de desmantelar la mayor parte del interior, Reilly y Robinson planearon algunos cambios importantes en la arquitectura. Reemplazaron unas puertas francesas que iban desde el área principal hasta una terraza con vistas al mar e instalaron tres grandes paneles de cristal corredizos. Arriba, demolieron una pared que separaba el dormitorio principal de un diminuto segundo dormitorio para convertirlo en un solo espacio más amplio.

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Agregaron elementos para ahorrar espacio en todos los lugares posibles. "Dijimos: 'Hagamos de cuenta que estamos en un barco donde hay compartimentos y todo tiene su lugar'", dijo Reilly.

La sala de estar, por ejemplo, está dominada por un sofá seccional empotrado con una base que almacena discretamente toallas y sillas de playa, así como cojines para muebles de exterior. Donde el sofá hace la transición a la cocina, agregaron una península con taburetes no solo para comidas informales sino también como superficie de trabajo para Reilly.

Arriba, en el dormitorio principal, agregaron armarios empotrados a medida inspirados en el trabajo de Perriand en la estación de esquí francesa Les Arcs, e incluyeron nichos integrados que funcionan como mesitas de noche junto con lámparas de lectura plegables.

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Para terminar el espacio, mezclaron muebles vintage de colección con hallazgos locales. "Quería crear una mezcla de muebles de mediados de siglo y al mismo tiempo usar tanta artesanía local como pudiera", dijo Reilly.

Las piezas de colección incluyen un tapiz a gran escala basado en una obra de Le Corbusier y una mesa de comedor, sillas y taburetes de Perriand. Los productos locales incluyen una cabecera y alfombras de esparto tejido, azulejos de La Bisbal d'Empordà, España, y una escultura de alambre de un atún de Alberto Twose.

La remodelación tomó unos seis meses y tuvo un costo de aproximadamente 150.000 euros (unos 169.000 dólares). Reilly y Robinson se mudaron tan pronto como estuvo terminada el pasado junio y se quedaron hasta que volvieron a Palm Springs a principios de este mes, una práctica que esperan continuar, o incluso extender, en los próximos años.

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"En verdad se siente como nuestro hogar después de haber pasado cuatro meses ahí", dijo Robinson. "Es acogedor, pero al abrirlo de la manera en que lo hicimos, no se siente pequeño".

Ahora, no ven la hora de regresar a su nuevo hogar lejos de casa, agregó: "Ya estoy haciendo las maletas".

Viviendas mínimas es una columna que explora lo que se necesita para llevar una vida más simple, más sostenible o más compacta.