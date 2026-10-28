EE. UU. defiende la campaña militar contra los cárteles en una reunión de líderes en el Caribe

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Una coalición regional se reunió como parte de un esfuerzo militar estadounidense para desarticular y combatir a los narcotraficantes que los funcionarios han comparado con la campaña contra el Estado Islámico y Al Qaeda.

El gobierno de Donald Trump defendió su propuesta de usar más fuerza militar para enfrentar a los narcotraficantes mientras funcionarios de defensa de toda Latinoamérica y el Caribe se reunían el martes para revisar un amplio plan para desmantelar las redes de tráfico transnacional.

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Los líderes se reunieron en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, para un foro de la Coalición de las Américas Contra los Carteles, un grupo de 19 naciones liderado por Estados Unidos que subraya el creciente enfoque del gobierno en los problemas de seguridad del hemisferio occidental.

La coalición es parte de un nuevo esfuerzo militar estadounidense para desarticular y combatir a las organizaciones del narcotráfico que los funcionarios han comparado con la campaña contra el Estado Islámico y Al Qaeda.

"No se equivoquen sobre la naturaleza de nuestro enemigo", dijo Eric J. Geressy, un asesor de alto rango del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en su discurso de apertura. "Los carteles transnacionales son organizaciones extremistas violentas".

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La reunión de la coalición, la primera desde agosto, se produce mientras el gobierno de Trump presiona a los líderes de toda la región para que aumenten sus ofensivas militares contra los grupos criminales y permitan operaciones conjuntas con Estados Unidos.

El máximo comandante militar estadounidense para la mayor parte de Latinoamérica, el general Francis L. Donovan, quien asistió al evento, ha dicho que Estados Unidos planea expandir las operaciones de los ataques a embarcaciones a los ataques en tierra.

El Pentágono ha trasladado recientemente varios drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador, y ha desplegado varios cientos de soldados del ejército para entrenar y realizar ejercicios con las fuerzas locales en Colombia, Honduras y otros países de Latinoamérica.

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Los comentarios de Geressy se centraron en denunciar los desafíos a la estrategia militar estadounidense en Latinoamérica bajo el presidente Trump, y en defender el historial reciente del ejército en cuanto a su cumplimiento del derecho de la guerra. Describió las preocupaciones sobre la estrategia del gobierno --las cuales han sido expresadas por expertos legales y miembros del Congreso-- como provenientes de los propios grupos del narcotráfico.

"Los carteles saben que no pueden superar en potencia de fuego a nuestros grupos de acción terrestre conjuntos ni superar en maniobras a nuestros activos aéreos y de interdicción. Por eso, en su lugar, intentan paralizar nuestro ciclo de toma de decisiones", dijo Geressy, un sargento mayor de comando retirado del ejército con vasta experiencia en Latinoamérica. "Financian y dirigen ONG", agregó, al referirse a las organizaciones no gubernamentales. "Presentan peticiones espurias de derechos humanos".

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Y continuó: "Quieren reducir nuestro ritmo operativo desde los tribunales porque no pueden soportarlo en el campo de batalla".

El ejército estadounidense ha enfrentado críticas severas por su campaña de bombardear embarcaciones que, afirma, traficaban drogas, y ha llevado a cabo 72 ataques en los que han muerto al menos 244 personas en aguas alrededor de la región. El ataque más reciente tuvo lugar en el Pacífico oriental el martes, y causó la muerte de cinco personas, dijo el Comando Sur del ejército estadounidense en una publicación en redes sociales.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas que demuestren que las embarcaciones transportaban drogas, y una gama diversa de abogados ha calificado los ataques como ilegales porque el ejército no puede atacar deliberadamente a civiles que no participan de manera directa en las hostilidades, incluso si están infringiendo la ley. El tráfico de drogas, dicen, no alcanza el nivel de hostilidades.

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Una investigación de The New York Times también descubrió que el ejército ecuatoriano, en una operación conjunta con Estados Unidos en marzo, en realidad había atacado una finca lechera en lugar del campo de entrenamiento de narcotraficantes.

Geressy dijo que Estados Unidos opera "con reglas de combate disciplinadas, una verificación precisa de los objetivos y una absoluta responsabilidad por parte del mando". Aseguró a las naciones presentes que el Departamento de Estado estaba estableciendo "salvaguardias legales bilaterales sólidas" para protegerlas de los desafíos legales por las operaciones militares.

Desde agosto, autoridades estadounidenses y regionales se han comprometido a trabajar de manera más estrecha para perseguir a los delincuentes que llevan a cabo actividades financieras, logísticas y de otro tipo de las que dependen los carteles.

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En la reunión del martes, los líderes militares dieron el siguiente paso concreto. Revisaron, en preparación para su aprobación final, un plan militar detallado que el general Donovan, un general del Cuerpo de Marines con experiencia en el combate al Estado Islámico y Al Qaeda, y su personal han desarrollado.

Este llamado plan de campaña, un documento clasificado que los líderes militares no describieron en detalle, traza una estrategia operativa a largo plazo y un esquema de cómo los miembros de la coalición se organizarán y asignarán responsabilidades, dijo el Comando Sur en un comunicado en el que anunció el foro.

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El ministro de Defensa de República Dominicana, Carlos Antonio Fernández Onofre, dijo en sus comentarios que el plan se extendería hasta 2031.

Los líderes latinoamericanos en la coalición enfrentan presiones contrapuestas: cooperar con el gobierno de Trump, por un lado, y proteger a sus ciudadanos y su soberanía, por el otro, en una región marcada por una larga y sangrienta historia de intervención estadounidense.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, abordó ambas preocupaciones en su discurso de apertura. "El crimen organizado hace tiempo que dejó de ser un problema exclusivamente nacional", dijo. "Sus redes atraviesan fronteras".

Al describir a República Dominicana como una nación cuya seguridad estaba estrechamente ligada a la de sus vecinos, dijo que su gobierno estaba comprometido a participar en el esfuerzo internacional, pero subrayó el beneficio para sus ciudadanos.

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"Detrás de cada una de estas amenazas hay una realidad profundamente humana", dijo. "Hay familias que pierden a sus hijos por las drogas. Hay comunidades que viven bajo el miedo".

Y continuó: "Por eso, defender la seguridad no consiste solamente en combatir el crimen. Consiste sobre todo en defender la libertad de nuestra gente para vivir sin miedo".

Si bien un puñado de países ha acordado permitir ataques conjuntos en su territorio --incluidos Ecuador, Colombia, Guatemala y Honduras--, República Dominicana no ha anunciado de manera oficial que permitirá esas operaciones.

El año pasado, autoridades dominicanas acordaron permitir que las fuerzas estadounidenses operaran en áreas restringidas, lo que incluyó permitir aeronaves en una base conectada al aeropuerto internacional, como parte de los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos.

Leah F. Campos, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, dijo en sus comentarios en el foro que cada miembro de la coalición actuaría de acuerdo con sus propias leyes y prioridades. "No estamos pidiendo a ningún país que renuncie a su soberanía", agregó. "Estamos pidiendo a cada país que la defienda, y que lo hagamos juntos".

Colaboraron con reportería Prior Beharry, Lucía Cholakian Herrera, Jody García, Simón Posada y Mitra Taj.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas. Se le puede contactar de manera segura en Signal: ericschmitt.36.

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.

Colaboraron con reportería Prior Beharry, Lucía Cholakian Herrera, Jody García, Simón Posada y Mitra Taj.