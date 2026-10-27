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Flávio Bolsonaro se va de Brasil tras su derrota electoral

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FILE Ñ Then presidential candidate Flvio Bolsonaro gestures onstage during the official launch of his campaign at the Liberal PartyÕs National Convention in So Paulo, July 25, 2026. Bolsonaro, the presidential candidate defeated in SundayÕs election in Brazil, has left for the United States on Tuesday, Oct. 27, according to two U.S. officials, a day after the Brazilian police asked him to hand over his passports because he was being investigated in a money-laundering case. (Victor Moriyama/The New York Times)
FILE Ñ Then presidential candidate Flvio Bolsonaro gestures onstage during the official launch of his campaign at the Liberal PartyÕs National Convention in So Paulo, July 25, 2026. Bolsonaro, the presidential candidate defeated in SundayÕs election in Brazil, has left for the United States on Tuesday, Oct. 27, according to two U.S. officials, a day after the Brazilian police asked him to hand over his passports because he was being investigated in a money-laundering case. (Victor Moriyama/The New York Times)
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Bolsonaro intentaba llegar a Estados Unidos luego de que la policía brasileña le pidió entregar su pasaporte debido a sus vínculos con una investigación.

Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial derrotado en las elecciones del domingo en Brasil, partió rumbo a Estados Unidos el martes, según dos funcionarios estadounidenses, un día después de que la policía brasileña le pidió entregar su pasaporte debido a que estaba siendo investigado en relación a un caso de lavado de dinero.

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Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos delicados.

A Bolsonaro se le investiga por sus vínculos con un abogado brasileño que está acusado de lavar más de un millardo de dólares a través de un enorme esquema de fraude, según un documento judicial revisado por The New York Times.

Por separado, también es objeto de una investigación sobre los millones de dólares que recaudó de un banquero caído en desgracia y protagonista de una enorme red de corrupción para financiar una película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro. Bolsonaro padre fue condenado por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales en 2022.

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Flávio Bolsonaro, quien no ha sido imputado, ha negado haber cometido irregularidades y ha calificado las investigaciones como persecución política.

Tras rechazar en un inicio los resultados de las elecciones, el lunes aceptó su derrota, pero afirmó que su oponente, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, había utilizado tácticas injustas para ganar. Bolsonaro dijo que planeaba presentar una impugnación legal sobre el resultado de las elecciones.

El presidente Donald Trump también criticó las elecciones de Brasil el lunes y dijo: "Parecía otra elección amañada".

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los movimientos de Bolsonaro.

El hermano de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vive en Estados Unidos y mantiene vínculos cercanos con el gobierno de Trump. El gobierno de Estados Unidos le otorgó al hermano el estatus de residente permanente, conocido como green card, en julio. Había estado viviendo en Estados Unidos desde el año 2025.

Esta es una noticia en desarrollo.

Colaboraron con la reportería Thayz Guimarães desde Brasília y Jack Nicas desde Nueva York.

Ana Ionova es corresponsal del Times y cubre Brasil y los países vecinos.

Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.

Colaboraron con la reportería Thayz Guimarães desde Brasília y Jack Nicas desde Nueva York.

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