La máxima funcionaria electoral de México renuncia en medio de un escándalo de corrupción

Guardar

Guadalupe Taddei Zavala, titular del Instituto Nacional Electoral, renunció tras enfrentar acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral de México renunció el lunes en medio de acusaciones de corrupción, conflicto de intereses y tráfico de influencias, lo que generó preocupación sobre la credibilidad del organismo responsable de salvaguardar las elecciones del país de cara a una importante votación el próximo año.

PUBLICIDAD

Las acusaciones contra Guadalupe Taddei Zavala se centran en un supuesto esquema de adquisiciones en el que empresas vinculadas a un empresario con lazos cercanos a ella obtuvieron contratos lucrativos para suministrar materiales electorales al instituto y a los funcionarios electorales en otros estados.

Es la primera presidenta en la historia del organismo electoral, desde su creación en 2014, en renunciar.

El cambio en el liderazgo se produce mientras México se prepara para unas elecciones intermedias importantes el próximo junio, en las que los votantes elegirán a funcionarios para más de 20.000 cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal, incluidos los 500 escaños de la cámara baja del Congreso, 17 gubernaturas y miles de cargos estatales y municipales.

PUBLICIDAD

La votación será una prueba importante para la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido gobernante, Morena, que cuenta con supermayorías en ambas cámaras del Congreso junto con sus aliados y controla cerca de tres cuartas partes de los 32 estados del país.

El lunes, Sheinbaum habló de la decisión de Taddei y pidió una mayor investigación sobre las acusaciones.

"Creo que ella toma una buena decisión de separarse del cargo", dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria. "Y no puede haber señalamientos, sombras de corrupción, en la institución electoral".

La renuncia de Taddei se produce días después de que la Auditoría Superior de México --la máxima autoridad de auditoría y supervisión de la nación-- anunció que había abierto una investigación basada en irregularidades detectadas en contratos adjudicados por el organismo de control, así como en indicios de posibles conflictos de intereses, colusión y desvío de fondos, según un comunicado público.

PUBLICIDAD

El escándalo estalló este mes después de que reportajes de investigación revelaran lazos personales entre la familia de Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, cuya red de empresas había recibido cientos de millones de pesos en contratos del órgano electoral.

Los auditores dijeron que estaban investigando si las empresas coordinaron licitaciones para simular competencia mientras se canalizaba dinero público a través de firmas intermediarias con pocos empleados. Los investigadores también están examinando la contratación de algunos exempleados y asociados de estas empresas para puestos administrativos y técnicos dentro del órgano electoral.

Taddei, quien asumió el mando del instituto electoral, conocido como el INE, en 2023, ha negado haber cometido irregularidades y defendió la legalidad de los nombramientos. El domingo, dijo que presentaría su renuncia al Congreso el lunes después de una "profunda reflexión", citando la necesidad de proteger la credibilidad del organismo antes de las próximas elecciones.

PUBLICIDAD

"Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal", dijo en un comunicado público, y agregó que su salida no impedía a nadie investigar o aclarar cualquier posible irregularidad.

"Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante", agregó.

La controversia se profundizó el viernes, luego de que un medio de noticias local publicara un video que supuestamente muestra a uno de los hijos de Taddei, Jorge Francisco Piñeda Taddei, y a Hernández, el empresario en el centro del incidente, bebiendo champán en una habitación de un hotel de lujo en París. A las imágenes le siguieron varios otros reportajes noticiosos que documentaban los estrechos lazos de Hernández con Taddei y los contratos adjudicados a empresas vinculadas a él.

PUBLICIDAD

En un mensaje publicado en redes sociales, Ricardo Monreal, un legislador mexicano que lidera la coalición de Sheinbaum en el Congreso y es una figura política influyente dentro de Morena, dijo que la Cámara de Diputados abriría una convocatoria para seleccionar a un nuevo presidente del organismo. Después, un comité técnico revisará a los candidatos aspirantes y elegirá al próximo titular por una mayoría de dos tercios de los votos, un proceso que puede durar alrededor de un mes.

Los consejeros del instituto electoral se reunirán esta semana para elegir a un presidente interino de entre sus filas.

Luis Carlos Ugalde, un analista político que dirigió el organismo electoral de 2003 a 2007, dijo que la renuncia de Taddei llegó en un momento crítico, en medio de lo que describió como un retroceso democrático y crecientes preocupaciones sobre la autonomía del instituto. Partidos de oposición y analistas han acusado a algunos consejeros electorales nombrados durante el mandato de Morena de favorecer al partido gobernante.

PUBLICIDAD

La votación de 2027 "pondrá a prueba si Morena puede seguir expandiendo su hegemonía electoral o si va a empezar un proceso de retroceso", dijo, lo que ayudará a determinar el curso de la segunda mitad del sexenio de Sheinbaum. "Quien sea presidente del INE puede ayudar a que el INE retome un papel de imparcialidad o que siga capturado para beneficiar al oficialismo".

Paulina Villegas es reportera del Times en Ciudad de México, desde donde cubre organizaciones delictivas, narcotráfico y otros temas que afectan la región.