Trump le pidió a Musk que revirtiera los límites sobre el uso militar de internet en Ucrania

Cars burn in a parking lot after a Russian drone strike on a tractor factory in Dnipro, Ukraine, on Friday, Oct. 23, 2026. (David Guttenfelder/The New York Times)

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La llamada del presidente sobre la red Starshield se produjo después de que funcionarios en Ucrania reportaron que encontraron nuevas limitaciones en el uso de drones militares en su guerra contra Rusia.

El presidente Donald Trump llamó a Elon Musk la semana pasada y le pidió que restaurara el acceso total de Ucrania a la red de comunicaciones por satélite Starshield, según un funcionario de alto rango del gobierno y una persona informada sobre el intercambio.

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La llamada de Trump a Musk se produjo después de que funcionarios ucranianos reportaron que enfrentaban nuevas limitaciones en su capacidad para operar los drones militares que se han vuelto esenciales para su guerra contra Rusia. Este hecho generó preocupación en Ucrania ante la posibilidad de que Trump, quien ha exigido que Ucrania detenga sus ataques con drones contra las refinerías de diésel rusas, podría haberle dado instrucciones a Musk de imponer dichos límites. Starshield es una versión militar de la red de satélites Starlink operada por SpaceX, la cual está controlada por Musk.

Al preguntarle el jueves si había hecho tal llamada a Musk, como reportó inicialmente The Wall Street Journal, Trump se negó a decirlo. "No quiero hacer comentarios al respecto, ya saben, si yo llamé o si alguien más llamó; no hace ninguna diferencia, supongo. Lo importante es que lo volvió a poner", le dijo el presidente a los periodistas.

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Cuando se le pidió un comentario, la Casa Blanca remitió a las declaraciones de Trump.

El jueves seguía sin estar claro si el acceso a la red Starshield se había restaurado por completo. Algunos funcionarios ucranianos dijeron que aún no era el caso.

Pero los partidarios de Ucrania se mostraban cautelosamente optimistas.

"Si estos reportes son ciertos, se trata de una noticia bienvenida", publicó en X el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte. Tillis dijo que aún no estaba claro quién, si es que alguien lo había hecho, había tomado la decisión inicial de restringir el acceso de Ucrania a Starshield. Pero dijo que cualquiera que se oponga a su restablecimiento debería "tener el valor de levantar la mano y explicar su justificación para permitir que Putin continúe masacrando a niños pequeños en carreolas en los parques ucranianos".

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El problema surgió a mediados de octubre, cuando algunos drones ucranianos comenzaron a desplomarse del cielo. Los comandantes ucranianos descubrieron que los drones lanzados contra objetivos rusos a altas velocidades perdían repentinamente su conexión con Starshield, una versión militar de la red de comunicaciones por satélite Starlink propiedad de Musk. Ucrania depende en gran medida de Starshield para operar sus drones y para otros fines militares mientras combate contra Rusia.

Las restricciones llegaron sin advertencia ni explicación. Pero Trump exigió recientemente que Kiev detuviera sus ataques con drones contra las refinerías de petróleo rusas, los cuales han contribuido a que los precios del diésel se disparen antes de las elecciones intermedias. Eso ha llevado a que funcionarios ucranianos y defensores del país sospechen que Trump podría haber buscado limitar o incluso castigar a Kiev por continuar esos ataques.

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El episodio ha confundido a los funcionarios ucranianos y a los defensores del país en Washington, y aún persiste mucha incertidumbre. A continuación, analizamos algunas de las cuestiones clave al respecto.

¿Qué es Starshield?

Starshield es la versión de grado militar de Starlink, el popular servicio de internet por satélite de SpaceX. SpaceX, la empresa de cohetes e inteligencia artificial dirigida por Musk, dice que Starshield está "diseñado para apoyar casos de uso de defensa nacional de Estados Unidos para el Departamento de Defensa y otros socios gubernamentales". La empresa dice que Starshield ofrece un mayor nivel de encriptación y seguridad que Starlink, lo que permite la transmisión segura de información clasificada.

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El gobierno de Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en la tecnología y ha otorgado acceso a la red a las fuerzas ucranianas. Aunque Ucrania usa tanto Starlink como Starshield para la conexión a internet en el campo de batalla, sus líderes dicen que Starshield es particularmente vital porque ofrece una comunicación más clara a velocidades más rápidas que Starlink, junto con una mayor seguridad.

¿Cómo funciona?

Al igual que Starlink, Starshield depende de satélites en órbita terrestre baja lanzados al espacio mediante los cohetes propios de SpaceX. SpaceX dijo que Starlink depende de más de 6750 satélites actualmente en órbita, aunque no ha revelado cuántos satélites utiliza Starshield.

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Los usuarios de Starshield en la tierra utilizan antenas parabólicas, también conocidas como terminales, para recibir una señal de los satélites, que luego se transmite como internet de alta velocidad. Los dispositivos, ya sean computadoras o drones, pueden entonces conectarse a esa señal de internet.

La tecnología de Musk ha sido valiosa para Ucrania porque los ataques rusos desde la invasión de Moscú al país en febrero de 2022 han dañado gravemente gran parte de la infraestructura de comunicaciones ucraniana.

¿Quién controla Starshield?

Esta es la pregunta crucial y una que tiene una respuesta poco clara.

Musk ha insistido durante mucho tiempo en que el Departamento de Defensa toma las decisiones sobre el uso de Starshield. Reafirmó esta postura la semana pasada tras recibir críticas por las restricciones de conectividad de Ucrania.

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"Los sistemas Starshield son propiedad del gobierno de Estados Unidos y son controlados por este. Cualquier límite en la velocidad o el uso es decidido por las fuerzas armadas estadounidenses y, en última instancia, el POTUS", escribió en X, en referencia a un acrónimo para el presidente de Estados Unidos en inglés.

Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, pareció decir lo contrario esta semana. Estados Unidos "no puede dirigir a una empresa privada", les dijo a los periodistas el miércoles, y agregó que ni Trump ni nadie más "en nuestro sistema solicitó jamás que se hiciera ningún cambio a ese sistema".

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Rubio reprendió a los funcionarios ucranianos por sugerir lo contrario. También insistió en que el gobierno de Trump no fue informado con antelación de ninguna nueva restricción a Starshield.

En su aparición en Fox & Friends el jueves, el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania dijo que Rubio --quien como senador estadounidense por Florida apoyó ardientemente la lucha de Ucrania contra Rusia-- le había dicho en una conversación telefónica el miércoles que el Departamento de Estado trabajaba para "desbloquear" la conectividad de Starlink en Ucrania.

Otra pregunta abierta es si SpaceX, que construyó Starshield para el Pentágono, retiene el acceso a sus dispositivos después de que se entregan al gobierno de Estados Unidos. Musk no respondió a una solicitud de comentarios.

¿Cómo los límites de Starshield han afectado la guerra entre Ucrania y Rusia?

Las tropas ucranianas han descubierto que sus drones ya no pueden volar a más de 160 kilómetros por hora sin perder su conexión con Starshield. En algunos casos, los drones se desplomaron.

Si bien muchos pilotos que operaban drones de corto alcance pudieron reanudar su trabajo a velocidades más bajas, muchas otras operaciones dependen de drones que deben volar más rápido para evitar la detección. Dichas operaciones se detuvieron, interrumpieron o retrasaron, dijeron los comandantes, mientras Ucrania buscaba con urgencia soluciones alternativas para evitar los avances rusos.

Las tropas rusas, conscientes de la repentina desaparición de muchos drones de mayor alcance, comenzaron a moverse más libremente por las rutas donde los drones ucranianos suelen atacar, dijeron comandantes y funcionarios. Starshield no funciona en Rusia, por lo que la repentina ralentización no afectó a ninguna operación transfronteriza, incluidos los ataques planeados a la infraestructura energética rusa, dijeron los funcionarios. En cambio, perjudicó a las tropas vulnerables de la línea del frente.

También redujo la capacidad de Ucrania para interceptar los drones propulsados por reacción que aterrorizan las principales ciudades del país, incluida Kiev, dijo Zelenski. No todos los sistemas de intercepción ucranianos dependen de Starshield, pero los que sí lo hacen deben ser capaces de superar a los drones rusos, que se desplazan a más de 160 kilómetros por hora.

¿Es este un punto de inflexión en la guerra?

La interrupción de las operaciones militares ucranianas no ha sido suficiente para cambiar el rumbo de la guerra, que en gran medida ha estado en un punto muerto durante más de cuatro años a lo largo de un frente en el este de Ucrania.

Pero los funcionarios ucranianos y sus partidarios en Occidente están más preocupados que nunca por la posibilidad de que Trump retire el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, el cual incluye el intercambio de inteligencia militar que es vital para las operaciones ucranianas.

En las últimas semanas, Trump ha dado varios pasos que favorecen a Rusia, incluido llegar a un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para comprar combustible diésel ruso. Trump también eximió recientemente a Rusia de un importante paquete de nuevas sanciones aprobado por el Congreso.

Trump también ha emprendido una nueva campaña para negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, un logro que ha prometido durante mucho tiempo. Ha criticado duramente a Zelenski por lo que él llama la falta de voluntad del líder ucraniano para hacer la paz con Putin, a pesar de que muchos diplomáticos y analistas occidentales argumentan que Putin no ha ofrecido términos de paz que razonablemente se podría esperar que Zelenski acepte.

Los enviados de Trump a Rusia, Steve Witkoff y Jared Kushner, ahora también discuten posibles acuerdos comerciales lucrativos entre Estados Unidos y Rusia como parte de un arreglo.

Muchos funcionarios ucranianos temen que el apagón de Starshield pueda reflejar una inclinación más amplia del gobierno de Trump hacia Rusia mientras busca cumplir la promesa del presidente de poner fin a la guerra.

Ryan Mac colaboró con reportería.

Michael Crowley cubre el Departamento de Estado de EE. UU. y política exterior para el Times. Ha reportado desde una treintena de países y con frecuencia viaja con el secretario de Estado.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.

Siobhán O'Grady es una corresponsal en Ucrania para el Times. Radica en Kiev.

Ryan Mac colaboró con reportería.