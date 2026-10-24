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El padre de Meghan Markle es investigado por presuntas imágenes de abuso infantil

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La duquesa de Sussex dijo que una carta de 2018 dirigida a los responsables de protección de la familia real influyó en su decisión de mantener a sus hijos alejados de Thomas Markle.

Meghan, duquesa de Sussex, dijo el viernes que estaba escandalizada por las acusaciones en torno a su padre, con quien está distanciada. Agregó que estas ayudaban a explicar por qué ha mantenido a sus hijos alejados de él.

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Un tabloide británico reportó el jueves que Thomas Markle estaba bajo investigación por las afirmaciones de su hijo de que guardaba imágenes de abuso infantil en la casa que compartían en Filipinas. Thomas Markle Jr. le dijo a The Sun que estaba "horrorizado" por el material que había encontrado y que "no tuvo otra opción" que denunciar a su padre ante la policía.

En un comunicado emitido el viernes, el Departamento de Justicia de Filipinas dijo que estaba investigando las afirmaciones.

También el viernes, la Oficina Federal de Investigaciones en Estados Unidos dijo que apoyaría una investigación por parte de las autoridades filipinas cuando fuera pertinente.

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"También investigaremos cualquier acusación relacionada con violaciones federales a las leyes estadounidenses", dijo la oficina de prensa de la agencia en un correo electrónico.

En una entrevista publicada por The Daily Mail el viernes, Thomas Markle dijo que las afirmaciones eran falsas. "Me indigna que mi hijo esté haciendo estas acusaciones en mi contra. Nunca podría hacer eso de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que cualquiera podría acusarme", le dijo al periódico.

No fue posible contactar ni a Thomas Markle ni a Thomas Markle Jr. para obtener más comentarios.

En un comunicado enviado a The New York Times, Meghan dijo que se enteró por primera vez de las acusaciones contra su padre en 2018, cuando se envió una carta a la unidad de la Policía Metropolitana de Londres que en ese entonces estaba a cargo de su seguridad.

La carta, dijo, "hacía acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre y me aseguraron que se estaban investigando". No dio detalles sobre las afirmaciones.

"Estoy sumamente angustiada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas", agregó, en aparente referencia a los reportes de los tabloides. "Mis pensamientos están con cualquier niño que haya podido resultar lastimado".

Afirmó que los reportes ayudaban a explicar por qué cortó lazos con su padre. "Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de la distorsión de ciertas publicaciones de los medios a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos fue por una razón: para protegerlos", dijo.

Meghan y su esposo, el príncipe Enrique, regresaron hace poco a vivir al Reino Unido con sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

La relación de la pareja con Thomas Markle ha sido objeto de intenso escrutinio desde antes de su boda en 2018, cuando funcionarios del palacio anunciaron unos días antes de la ceremonia que este no asistiría.

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