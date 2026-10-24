Termina la Qualy para Checo Pérez: en qué lugar saldrá el piloto mexicano en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto mexicano deberá remontar en los Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Checo Pérez se quedó nuevamente con la ilusión de rebasar la barrera de la Q1 en la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos en Austin. El piloto de la escudería Cadillac fue eliminado en la primera etapa y tendrá que arrancar desde la vigésimo primera posición, penúltima, el día de la carrera de la Fórmula Uno en su gira por el continente americano.

Los resultados del mexicano en las prácticas 2 y 3 en el circuito de Las Américas daban un mal augurio para la Qualy de este sábado. Checo no logró salir de la P21 y en consecuencia saldrá en la última fila junto con su coequipero Valtteri Bottas, quien terminó la Q1 en el fondo de la parrilla, vigésimo segundo.

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“Última vuelta, entonces aceleré un poco más temprano y cerrando la vuelta perdí un poco de batería que me costó dos décimas, creo que al final no hubiera cambiado la posición, pero bueno, hubiéramos estado dos décimos más rápido”, declaró Sergio Pérez tras regresar al pit-lane debido a su eliminación en la Qualy 1.

Pese a que su resultado no es el mejor para competir en Estados Unidos, Checo dice estar motivado en Austin porque se siente “en casa” al ver el apoyo de la afición mexicana, que ya espera su regreso a la Capital para festejar su carrera número 300 de la Fórmula 1 desde la pista deel Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Checo finalizó P21 en la clasificación rumbo al GP de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sí, sin duda, squí me siento en casa”, dijo el tapatío. “La afición, verla con sombrero texano también motiva y en genera con ganas también de que viene México y bueno, de poder estar con toda mi gente”, complementó el piloto de Cadillac Fórmula One Team.

Además, Pérez Mendoza recalcó que las actualizaciones que prepara Cadillac son para el desarrollo del bólido de la próxima temporada, con el afán de hacer un trabajo mejor y distinto a lo que ha sido este año de debut en el máximo circuito del deporte motor.

“Estamos totalmente enfocados en el próximo año. Veíamos ya claro que este año no íbamos a poder progresar lo suficiente. Estamos totalmente trabajando en el próximo año y bueno, serán carreras difíciles de donde estamos”, comentó Checo en el corralito.

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“Mañana (domingo) intentaremos hacer una buena arrancada, ponernos delante de otros autos más rápidos que nosotros y podernos divertir al menos en las primeras vueltas”, señaló el mexicano.

El mexicano saldrá en penúltima posición REUTERS/Mike Segar

Y para finalizar, el volante tapatío reiteró que será una semana especial en la Ciudad de México, tras un año ausente de la Fórmula Uno y por alcanzar la marca de los 300 grandes premios en la carrera de casa dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

“Sin duda. Mañana en el Gran Premio de Estados Unidos y el domingo (en México) obviamente va a ser muy especial, todo lo que se viene la próxima semana”, concluyó Sergio Michel Pérez Mendoza después de su participación en la Qualy de Austin sobre el trazado de Las Américas.

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¿A qué hora comenzará el Gran Premio de Estados Unidos y dónde ver la carrera de la Fórmula 1 en México?

Checo participará en su Gran Premio 299 en la Fórmula 1. REUTERS/Mike Segar

La competencia en Austin, Texas está programada para este domingo 25 de octubre desde el Circuito de Las Américas. El Gran Premio de los Estados Unidos comenzará en punto de las 14:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). En México la transmisión correrá a cargo de TUDN, Sky Sports, Izzi TV y F1 TV.

El Máximo Circuito comenza su gira por América. Tras culminar la carrera en Austin, la Fórmula Uno llegará al país para celebrar el Gran Premio de la Ciudad de México, perteneciente a la ronda 19 del campeonato 2026. El corredor azteca, Sergio Pérez Mendoza, celebrará 300 Grandes Premios en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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