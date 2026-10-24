EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 24 de octubre: Vance y frente frío 3 provocarán lluvias en la mitad del país

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Se esperan lluvias en el norte
Durante la madrugada de este sábado 24 de octubre, el frente frío número 3 genera lluvias muy fuertes en Chihuahua y fuertes en Sonora, Durango y Sinaloa, además de chubascos en Baja California, donde existe probabilidad de aguanieve en zonas serranas.
El huracán Vance provoca lluvias en Guerrero y Michoacán, así como oleaje de hasta 3 metros en la costa guerrerense. También se esperan chubascos en el centro, oriente y sureste del país, ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, y evento de Norte en el istmo y golfo de Tehuantepec.