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Un juez mexicano sentencia a 3 hombres a 159 años de prisión cada uno por los asesinatos de surfistas

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Los hombres fueron acusados de asesinato contra dos australianos y un estadounidense que estaban en unas vacaciones de campamento y surf en México.

Un juez mexicano sentenció a tres hombres a casi 159 años de prisión cada uno por los asesinatos de tres surfistas extranjeros en Baja California en 2024, según un comunicado de la fiscalía general local.

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Las sentencias se dictaron el viernes y a los hombres también se les ordenó pagar a las familias de las víctimas alrededor de 85.000 dólares más gastos funerarios, según una portavoz de la fiscalía general del estado.

Las víctimas eran dos hermanos, Callum y Jake Robinson de Perth, Australia, y Jack Carter Rhoad de San Diego, California. El trío, de poco más de 30 años, partió de San Diego en una camioneta en abril de 2024 hacia Ensenada para unas vacaciones de surf y campamento a lo largo de la costa noroeste de México.

Cuando no se presentaron en su Airbnb en un pueblo costero justo al norte de Ensenada, se desató una intensa búsqueda. La búsqueda de varios días terminó cuando las autoridades mexicanas encontraron sus cuerpos, con heridas de bala en la cabeza, en un pozo de 15 metros de profundidad.

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Los asesinatos fueron el desenlace de un robo que salió mal, dijeron las autoridades mexicanas. Partes del norte de México están plagadas de delitos violentos; el área es un centro importante para el contrabando de drogas a Estados Unidos para los cárteles y bandas mexicanas que operan en la región.

Los acusados fueron declarados culpables hace una semana de homicidio y robo agravado, entre otros cargos. El tribunal los identificó como Jesús Gerardo, Irineo y Ángel Jesús, sin proporcionar sus apellidos, de acuerdo con el procedimiento penal en México.

Otro acusado que fue arrestado por los asesinatos fue sentenciado a 20 años de prisión el año pasado, tras declararse culpable de robo agravado y robo de vehículo con violencia, informó The Associated Press.

Callum Robinson, de 32 años, era un exjugador profesional de lacrosse que era "extraordinario en muchos sentidos", según el sitio web de una fundación nombrada en honor a los hermanos. Jake Robinson, de 31 años, era un "médico compasivo", dijo el sitio web. Rhoad fue asesinado apenas unos meses antes de su boda, según un sitio de noticias local australiano.

El caso ha sido un tanto controvertido en México debido a la rápida investigación de las autoridades mexicanas sobre las muertes. Miles de mexicanos desaparecen cada año y a menudo las autoridades son mucho más lentas en su respuesta.

Algunos mexicanos se quejaron de un doble rasero racista en este caso, en el que las autoridades actuaron rápidamente solo porque las víctimas eran extranjeras y la economía de Baja California depende del turismo.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina.

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