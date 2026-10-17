Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 17 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 4,1 se registró a las 05:53 del 17 de octubre, con epicentro a 104 kilómetros al noreste de Ayabaca, en la región Piura. El movimiento tuvo una profundidad de 100 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un sismo de magnitud 4,2 ocurrió a las 23:28 del 16 de octubre, a 68 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El IGP precisó que el evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Quilca.

La intensidad fue estimada entre II y III en Castrovirreyna, un nivel que suele percibirse de forma leve dentro de viviendas o por personas que permanecen en reposo. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) no informó daños materiales ni afectaciones a personas a partir de este evento. La profundidad focal ubicó el origen del sismo en una zona interna de la corteza terrestre, bajo el área de referencia.

El último movimiento informado durante el viernes 16 de octubre fue un sismo de magnitud 3,8 registrado a las 20:50:33 cerca de Castrovirreyna , en la región Huancavelica . De acuerdo con el reporte IGP/Censis/RS 2026-0737, el epicentro se ubicó a cinco kilómetros al este de esa localidad y tuvo una profundidad de 104 kilómetros.

Más tarde, a las 15:08:22 del mismo jueves, el IGP registró un sismo de magnitud 3,8 con referencia a 25 kilómetros al noreste de Tarma, en Junín . El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y una intensidad de II-III en esa ciudad. Los dos reportes fueron identificados con los códigos IGP/Censis/RS 2026-0735 e IGP/Censis/RS 2026-0736.

La actividad sísmica informada por el Centro Sismológico Nacional (Censis) también incluyó un movimiento de magnitud 3,6 ocurrido el jueves 15 de octubre a las 14:37:59. El epicentro se localizó a 37 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima. El evento ocurrió a 48 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad II en Huacho.

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La magnitud, la profundidad y la intensidad describen aspectos distintos de cada sismo

Los informes sísmicos del IGP contienen información que permite conocer las características principales de cada movimiento. La magnitud expresa la energía liberada en el foco sísmico; la profundidad señala la distancia entre ese punto de origen y la superficie; y la intensidad indica cómo se sintió el evento en una localidad determinada. Un sismo de menor magnitud puede percibirse con más fuerza si ocurre a poca profundidad y cerca de una zona poblada.

Un especialista señala en un mapa los tres sismos registrados en la región de Cusco, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las coordenadas geográficas, por su parte, permiten ubicar el epicentro de forma técnica. El reporte del movimiento registrado cerca de Castrovirreyna consignó una latitud de -13,27 y una longitud de -75,27. En el caso del sismo de Tarma, las coordenadas fueron -11,26 de latitud y -75,53 de longitud. Estos datos son procesados por la red de estaciones que opera el Censis en el territorio nacional.

Una infografía detalla la secuencia de tres sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú al este de Cusco el 20 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)