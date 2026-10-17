Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 17 de octubre de 2026

Sismo en Piura
Un sismo de magnitud 4,1 se registró a las 05:53 del 17 de octubre, con epicentro a 104 kilómetros al noreste de Ayabaca, en la región Piura. El movimiento tuvo una profundidad de 100 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 4,2 ocurrió a las 23:28 del 16 de octubre, a 68 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El IGP precisó que el evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Quilca.
Últimos sismos según el IGP
El último movimiento informado durante el viernes 16 de octubre fue un sismo de magnitud 3,8 registrado a las 20:50:33 cerca de Castrovirreyna, en la región Huancavelica. De acuerdo con el reporte IGP/Censis/RS 2026-0737, el epicentro se ubicó a cinco kilómetros al este de esa localidad y tuvo una profundidad de 104 kilómetros.
La intensidad fue estimada entre II y III en Castrovirreyna, un nivel que suele percibirse de forma leve dentro de viviendas o por personas que permanecen en reposo. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) no informó daños materiales ni afectaciones a personas a partir de este evento. La profundidad focal ubicó el origen del sismo en una zona interna de la corteza terrestre, bajo el área de referencia.
- Fecha y hora local: 16 de octubre de 2026, 20:50:33
- Magnitud: 3,8
- Profundidad: 104 kilómetros
- Epicentro: cinco kilómetros al este de Castrovirreyna
- Región: Huancavelica
- Intensidad: II-III en Castrovirreyna
Los reportes previos incluyeron sismos en Lima y Junín
La actividad sísmica informada por el Centro Sismológico Nacional (Censis) también incluyó un movimiento de magnitud 3,6 ocurrido el jueves 15 de octubre a las 14:37:59. El epicentro se localizó a 37 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima. El evento ocurrió a 48 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad II en Huacho.
Más tarde, a las 15:08:22 del mismo jueves, el IGP registró un sismo de magnitud 3,8 con referencia a 25 kilómetros al noreste de Tarma, en Junín. El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y una intensidad de II-III en esa ciudad. Los dos reportes fueron identificados con los códigos IGP/Censis/RS 2026-0735 e IGP/Censis/RS 2026-0736.
- Huacho, Lima: magnitud 3,6, profundidad de 48 kilómetros e intensidad II
- Tarma, Junín: magnitud 3,8, profundidad de 15 kilómetros e intensidad II-III
- Castrovirreyna, Huancavelica: magnitud 3,8, profundidad de 104 kilómetros e intensidad II-III
La magnitud, la profundidad y la intensidad describen aspectos distintos de cada sismo
Los informes sísmicos del IGP contienen información que permite conocer las características principales de cada movimiento. La magnitud expresa la energía liberada en el foco sísmico; la profundidad señala la distancia entre ese punto de origen y la superficie; y la intensidad indica cómo se sintió el evento en una localidad determinada. Un sismo de menor magnitud puede percibirse con más fuerza si ocurre a poca profundidad y cerca de una zona poblada.
Las coordenadas geográficas, por su parte, permiten ubicar el epicentro de forma técnica. El reporte del movimiento registrado cerca de Castrovirreyna consignó una latitud de -13,27 y una longitud de -75,27. En el caso del sismo de Tarma, las coordenadas fueron -11,26 de latitud y -75,53 de longitud. Estos datos son procesados por la red de estaciones que opera el Censis en el territorio nacional.
El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo continuo de los sismos que ocurren en el país mediante su red de estaciones. Los reportes oficiales precisan la fecha y hora local, la magnitud, la profundidad focal, las coordenadas, la ubicación referencial del epicentro y la intensidad percibida por la población.
Perú registra actividad sísmica por la subducción de la placa de Nazca
Los movimientos telúricos en Perú responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Ese desplazamiento ocurre frente a la costa peruana y forma parte de la dinámica geológica del borde occidental de América del Sur. A ello se suma la actividad de fallas geológicas locales, que puede generar sismos en distintas regiones del país.
El IGP registra cada año cientos de sismos que son percibidos por la población. La mayor parte corresponde a eventos de magnitudes bajas o moderadas, aunque el seguimiento permanente resulta necesario debido a que el país se ubica en una zona de alta actividad sísmica. Los datos que emite el Censis permiten a las autoridades evaluar la localización, la profundidad y la percepción de los movimientos registrados.
La intensidad comunicada en cada informe se basa en los efectos advertidos en las localidades cercanas. Una intensidad II suele ser percibida por pocas personas, sobre todo en reposo o en pisos altos. El nivel III puede sentirse dentro de inmuebles, con vibraciones leves de objetos, puertas o ventanas, aunque sus efectos dependen de las condiciones del terreno y de la distancia respecto del epicentro.
INDECI recomienda mantener un plan familiar y reconocer las rutas de evacuación
Ante un sismo, la población debe consultar únicamente las comunicaciones oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las autoridades locales. También debe evitar difundir cadenas sin confirmar, ya que los primeros minutos posteriores a un movimiento telúrico suelen dar lugar a versiones imprecisas sobre magnitudes, daños o alertas que no han sido emitidas por los organismos competentes.
El Indeci recomienda contar con un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras dentro de la vivienda y reconocer las rutas de evacuación previamente establecidas. Las medidas deben aplicarse tanto en hogares como en centros de trabajo, escuelas, hospitales y espacios públicos. Después de un sismo, las personas deben revisar si existen daños visibles en instalaciones eléctricas, tuberías de gas o estructuras que comprometan la seguridad.
- Mantener la calma y alejarse de ventanas, estantes y objetos que puedan caer
- Ubicarse en una zona segura previamente identificada
- No usar ascensores durante una evacuación
- Tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, documentos y medicinas
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales y los organismos de emergencia
- Comunicarse por mensajes de texto o aplicaciones para evitar la saturación de las líneas telefónicas
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 4,2 se registró a las 23:28 del 16 de octubre, con epicentro a 68 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, región Arequipa, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y fue percibido con una intensidad III en Quilca.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas y adaptarse a cada familia
La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar accesible y permitir una evacuación rápida tras un sismo u otro desastre. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda contar con una por cada dos personas y ajustarla a las necesidades de bebés, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con tratamientos permanentes y mascotas. Su peso aproximado no debería superar los ocho kilos para facilitar el traslado.
- Alimentos y agua: botellas de agua, conservas, galletas, barras de cereal, chocolates y otros alimentos no perecederos. También se deben incluir cubiertos, abrelatas manual y recipientes resistentes.
- Salud e higiene: botiquín con vendas, gasas, esparadrapo, alcohol, agua oxigenada y medicamentos de uso habitual; además de mascarillas, jabón, papel higiénico, toallas, cepillo dental, pasta dental y artículos de higiene femenina.
- Comunicación y seguridad: linterna, radio portátil, pilas de repuesto, silbato, cargador portátil, encendedor, guantes de trabajo, cinta adhesiva, cuerda, bolsas resistentes y una herramienta multipropósito. También conviene guardar copias de documentos personales, llaves, dinero en efectivo y números de emergencia.
- Artículos especiales: pañales, biberones, papillas y ropa adicional si hay bebés; lentes, audífonos, bastón o insumos médicos para adultos mayores o personas con discapacidad; y alimento, agua, recipiente, correa y manta para mascotas.
El costo depende de si se adquiere la mochila vacía o si se compra equipada. Una mochila básica puede costar entre S/ 50 y S/ 60, mientras que los modelos con mayor capacidad y compartimientos rondan los S/ 70. Un botiquín básico se comercializa entre S/ 15 y S/ 25, y las linternas tienen precios desde S/ 10 hasta S/ 32. El presupuesto final aumenta según la cantidad de integrantes de la familia, los medicamentos requeridos y la reposición de agua, alimentos y pilas.