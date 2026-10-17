Donald Trump insiste que México ha pagado “muchas veces” el muro fronterizo con imposición de aranceles. REUTERS/Kevin Lamarque

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Desde un mitin de campaña en Highland Heights, Kentucky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que México ha pagado “muchas veces” el costo del muro fronterizo tras la imposición de aranceles al país vecino.

“México sí pagó por ese muro -para que quede claro-, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, destacó el mandatario, al referirse a la construcción que se ha llevado a cabo durante sus dos gestiones presidenciales.

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Frente a los simpatizantes, Trump defendió la política comercial aplicada durante su administración, la cual ha llevado a una mesa de negociación por separado con México y Canadá tras negarse a firmar la continuidad del T-MEC.

También aseguró que los ingresos obtenidos por las medidas arancelarias que mantiene Estados Unidos contra México superan de manera amplia el costo de la obra que impide el paso de personas migrantes al país del norte.

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