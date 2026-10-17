Una avalancha de dinero republicano mantiene al partido competitivo a pesar de sus problemas

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Los candidatos republicanos al Senado y a la Cámara se ven superados en recaudación por los demócratas, pero el partido ha recibido un impulso de grupos vinculados a Elon Musk y al presidente Trump.

El panorama de la recaudación de fondos políticos en el último mes de las elecciones intermedias es una especie de prueba de Rorschach.

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Si eres demócrata, los nuevos registros electorales muestran que muchos de los candidatos del partido al Senado y a la Cámara de Representantes han recaudado más que sus rivales republicanos. Este dinero de campaña es el más importante en la política, porque los candidatos pueden controlarlo de manera directa y comprar anuncios a tarifas más baratas.

Si eres republicano, esos mismos registros muestran que el Partido Republicano tiene una ventaja significativa en dinero de los comités de acción política, o super PAC, y otros grupos externos vinculados a Elon Musk, al presidente Donald Trump y a los grandes donantes del partido. En muchas contiendas, esta ventaja ha permitido que el partido ataque a los demócratas con publicidad a pesar de que los grupos republicanos tienen que pagar más por los anuncios.

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De hecho, ambas percepciones son ciertas. Y para los republicanos, la capacidad de mantenerse firmes --al menos-- en la lucha por la financiación de las elecciones intermedias representa un inusual punto positivo mientras el partido se enfrenta a un entorno político sombrío. Esta resiliencia financiera ha permitido que los republicanos planteen una sólida defensa del Senado, en particular, mientras intentan mantener el control del Congreso.

Una gran cantidad de registros de la Comisión Federal de Elecciones publicados el jueves permite conocer cuánto recaudó y gastó cada candidato federal del país entre julio y septiembre, así como la situación financiera de muchos de los grupos externos que les apoyan. La próxima semana se presentarán más documentos relativos a esos grupos.

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A continuación presentamos siete conclusiones de esos registros:

Los contendientes demócratas al Senado han recaudado grandes sumas de dinero

En ocho de las contiendas por el Senado que se prevé que sean las más competitivas en noviembre, los demócratas han recaudado más dinero este año a través de sus principales comités de campaña que sus rivales republicanos, según muestran los registros.

Ningún demócrata recaudó tanto dinero como James Talarico, el candidato demócrata al Senado por Texas. Su campaña logró la asombrosa suma de 114 millones de dólares desde enero hasta septiembre, unos 100 millones de dólares más de lo que recaudó su rival republicano, Ken Paxton.

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La ventaja demócrata también fue notable en Kansas, un sorpresivo campo de batalla por el Senado. Adam Hamilton, el candidato demócrata, recaudó 13,4 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, aproximadamente seis veces más que su oponente republicano, el senador Roger Marshall (solo en el tercer trimestre, Hamilton obtuvo casi 10 millones de dólares, en comparación con los cerca de 800.000 dólares de Marshall).

[El siguiente gráfico muestra la cantidad total recaudada por cada candidato al Senado hasta el tercer trimestre de 2026.]

El dinero ayudará al esfuerzo de los demócratas por recuperar la cámara, pero muchos de los escaños que el partido necesita ganar están en estados sólidamente republicanos, y los republicanos tienen más dinero de grupos externos.

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Los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes también tienen ventaja

Un fenómeno similar se desarrolló en la Cámara de Representantes porque los demócratas superaron en recaudación a los republicanos en 38 de las 42 contiendas que se consideran competitivas.

[El siguiente gráfico muestra la cantidad total recaudada por cada candidato a la Cámara de Representantes hasta el tercer trimestre de 2026].

Una de las mayores ventajas de recaudación de fondos de los demócratas se dio en el Distrito 11 Congresional de Carolina del Norte, una contienda reñida que se sumió en el caos cuando el actual representante republicano, Chuck Edwards, abandonó su intento de reelección en medio de acusaciones de acoso sexual. El candidato demócrata, Jamie Ager, recaudó unos 4,6 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, frente a los cerca de 350.000 dólares de Jennifer Balkcom, la candidata republicana.

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Pero los republicanos tienen ventaja en el dinero externo

A pesar de la fuerte capacidad de recaudación de fondos de los candidatos demócratas, los líderes del partido han expresado profundas preocupaciones por la posibilidad de que los republicanos mantengan una ventaja financiera.

¿Por qué? Porque los super PAC republicanos y otros grupos externos han recaudado y gastado mucho más que sus homólogos demócratas.

Eso ayuda a explicar por qué se prevé actualmente que los republicanos tengan una ventaja de unos 650 millones de dólares en publicidad para las elecciones generales, según un análisis de las reservas de anuncios pasadas y futuras en contiendas federales y estatales realizada por AdImpact, una empresa de seguimiento de medios. (Las reservas de anuncios son flexibles y es probable que cambien antes del 3 de noviembre).

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El principal super PAC de los candidatos republicanos al Senado, el Senate Leadership Fund, superó en recaudación a su rival demócrata por unos 122 millones de dólares este trimestre. El grupo republicano también reveló el jueves que había sido el único financiador de los comités de acción política que respaldan a varios de los candidatos del partido en contiendas reñidas: Paxton en Texas y los senadores Pete Ricketts por Nebraska, Susan Collins por Maine y Dan Sullivan por Alaska.

Los principales super PAC de los partidos en la Cámara de Representantes parecen encontrarse en una batalla financiera más competitiva, según los datos de publicidad. El principal grupo republicano de la Cámara de Representantes recaudó 94 millones de dólares en el último trimestre, pero su homólogo demócrata no divulgará sus finanzas hasta el martes.

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A nivel nacional, parte de la brecha entre republicanos y demócratas se puede atribuir a tres super PAC afiliados a Trump, los cuales se han combinado para gastar más de 210 millones de dólares en publicidad, según AdImpact. Las finanzas de estos grupos tampoco se revelarán hasta el martes.

Si Paxton gana en Texas, se lo deberá en gran medida a Elon Musk

Durante semanas, no estuvo del todo claro cómo es que los republicanos nacionales pudieron gastar cerca de 160 millones de dólares para ayudar a Paxton, quien durante mucho tiempo ha tenido dificultades para recaudar dinero y se enfrenta a Talarico, el recaudador de fondos demócrata más fuerte de las elecciones intermedias.

La respuesta fue Elon Musk.

Los registros del jueves sugirieron que la persona más rica del mundo financió indirectamente a Texas PAC, el comité de acción política que más gasta en apoyo a Paxton. Lo hizo al enviar enormes sumas al principal super PAC republicano del Senado, el Senate Leadership Fund, que durante mucho tiempo se había resistido a gastar a favor de Paxton. El grupo temía que hacerlo en un estado tan costoso como Texas desviaría recursos de otras contiendas competitivas por el Senado.

Pero Musk, según muestran los nuevos registros, hizo dos enormes donaciones al Senate Leadership Fund: 75 millones de dólares el 9 de septiembre y 83 millones de dólares el 23 de septiembre. Después de cada una, el Senate Leadership Fund envió al día siguiente una cantidad idéntica a Texas PAC, el cual no tuvo otros donantes hasta el 30 de septiembre.

Así que, aunque a los republicanos les preocupa que Paxton pueda hacer lo impensable y perder ante un demócrata en Texas, Musk parece haberle dado más posibilidades de mantenerse en la contienda.

Los megadonantes republicanos aún aportan generosamente

Los demócratas tienen a sus propios grandes donantes. A inicios de octubre, dos comités de acción política financiados por la familia Soros tenían unos 174 millones de dólares disponibles. Y dos de los mayores donantes del partido, el cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz, y su esposa, Cari Tuna, invirtieron 16 millones de dólares en la batalla por las elecciones intermedias, según muestran los nuevos registros.

Pero la mayoría de los donantes más grandes de las elecciones intermedias apoyan a los republicanos.

Dick Uihlein, un industrial multimillonario radicado en el Medio Oeste, aportó la asombrosa suma de 67 millones de dólares más a su super PAC el trimestre pasado, el cual a su vez entregó 15 millones de dólares al grupo contra los impuestos Club for Growth.

Jeff Yass, un inversor de fondos de cobertura, donó 10 millones de dólares más a un comité de acción política que respalda a Vivek Ramaswamy, el candidato republicano a gobernador de Ohio. Yass ya ha gastado 30 millones de dólares en apoyo a Ramaswamy.

Yass y Uihlein ya han donado cada uno mucho más de 100 millones de dólares en este ciclo a los comités políticos federales.

Y luego está Musk, quien además de sus aportes al Senate Leadership Fund, también respaldó a otros grupos republicanos, incluidos unos 89 millones de dólares que destinó a su propio super PAC. En total, Musk reveló el jueves un monto de unos 289 millones de dólares en contribuciones durante el tercer trimestre a comités federales, lo que lo convierte en el mayor donante conocido de las elecciones de mitad de mandato.

Misteriosos grupos de dinero opaco están en todas partes

Varios grupos políticos presentaron registros el jueves que en realidad no revelaron gran cosa sobre los verdaderos orígenes de su dinero.

Esto refleja el aumento del dinero opaco, ya que ambos partidos dependen cada vez más de grupos sin fines de lucro que no están legalmente obligados a reportar las identidades de sus donantes.

Gran parte del dinero demócrata se remonta a comités de acción política con nombres como Government That Works PAC, Your Community PAC y United Futures. Esos grupos, a su vez, obtuvieron sus fondos de una serie de grupos liberales sin fines de lucro de dinero opaco.

El principal super PAC demócrata del Senado recaudó la mayor parte de su dinero en el tercer trimestre de grupos de dinero opaco, según un análisis de sus donantes.

Por el lado republicano, un comité de acción política llamado Defend Us PAC, que invierte dinero en contra de Talarico en Texas, dijo que recaudó 8,3 millones de dólares el trimestre pasado. De esa cantidad, 6 millones de dólares provinieron de un grupo llamado American Prosperity Caucus Inc., el cual no aparece en los registros estatales de Georgia, donde dice tener su sede.

Y la mayor parte del dinero recaudado por un super PAC que respalda al senador por Ohio Jon Husted, 5 millones de dólares, provino de una organización sin fines de lucro de dinero opaco en Delaware, creada en mayo.

Hay muchos otros ejemplos. ¿Confuso? En las campañas modernas, de eso se trata.

También hubo otras revelaciones

Aquí hay algunas otras cosas que nos llamaron la atención en el tercer trimestre:

Los demócratas van a recibir 38 millones de dólares en ayuda digital de última hora por parte de un nuevo super PAC. Ese grupo, Lower Costs Now, recibió esa misma cantidad a finales de septiembre. Los funcionarios del gobierno de Trump aún son grandes donantes para causas políticas incluso mientras prestan servicio en el gobierno. El embajador en el Reino Unido, Warren Stephens, y el director de diseño de la Casa Blanca, Joe Gebbia --ambos multimillonarios-- donaron cada uno más de un millón de dólares a los esfuerzos republicanos. La Asociación de Gobernadores Republicanos parece particularmente interesada en elegir a Zach Lahn para gobernar Iowa. El super PAC del grupo envió 12,5 millones de dólares a su campaña, una inversión que no hizo por ningún otro candidato. Un super PAC para la industria de las apuestas deportivas, Win for America, ya ha recaudado 82 millones de dólares en este ciclo, lo que lo convierte en uno de los grupos de interés de la industria más ricos en las elecciones intermedias. Alrededor de la mitad de esa suma provino de la empresa DraftKings. Sobre los datos

Las cifras de recaudación de fondos en los gráficos incluyen las contribuciones totales al comité de campaña principal de cada candidato, sin incluir las contribuciones reembolsadas ni las contribuciones que los candidatos se hicieron a sí mismos. Los totales también incluyen transferencias al comité de campaña principal provenientes de otros comités.

Theodore Schleifer es un periodista del Times que cubre a los multimillonarios y su impacto en el mundo.

Matt Zdun es periodista de datos del Times y combina análisis cuantitativo con habilidades periodísticas tradicionales.