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Japón emite por error una alerta por el terremoto más fuerte de la historia

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A screen of a mobile phone showing earthquake alerts in Japan, on Friday, Oct. 16, 2026. Officials on Friday withdrew an alert sent when they believed a 9.9-magnitude earthquake had taken place. In the end, the tremor was hardly felt. (Via The New York Times) — NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY JAPAN QUAKE MISTAKE BY Notoya, Moses FOR October 16, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. —
A screen of a mobile phone showing earthquake alerts in Japan, on Friday, Oct. 16, 2026. Officials on Friday withdrew an alert sent when they believed a 9.9-magnitude earthquake had taken place. In the end, the tremor was hardly felt. (Via The New York Times) — NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY JAPAN QUAKE MISTAKE BY Notoya, Moses FOR October 16, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. —
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Las autoridades retiraron el viernes una alerta que informaba sobre un terremoto de magnitud 9,9. Al final, el temblor apenas se notó.

El viernes, en Japón, las pantallas se iluminaron y las alarmas de los teléfonos sonaron con una advertencia alarmante, aunque no del todo desconocida: "Se producirán fuertes sacudidas en breve. Busca refugio".

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Pero menos de 10 minutos después, sonó la misma alarma con una actualización: "Se cancela la alerta de emergencia por terremoto emitida anteriormente (a las 12:40 p. m.)".

Aunque las alertas no indicaban la magnitud, la Agencia Meteorológica de Japón dijo inicialmente en su página web que el terremoto tenía una magnitud de 9,9, lo que lo habría convertido en el más fuerte jamás registrado. La magnitud real del sismo fue de 6,9 según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La cifra errónea se calculó porque la agencia japonesa confundió la ubicación del terremoto, dijo Ayataka Ebita, director de su división de observación de terremotos y tsunamis. En una rueda de prensa el viernes, dijo que la agencia inicialmente creyó que el epicentro del terremoto estaba en las islas Kuriles, en lugar de donde realmente ocurrió, que fue cerca de la península de Kamchatka, una región al este de Rusia a cientos de kilómetros de distancia. El error está bajo investigación, añadió.

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Ebita añadió que el fallo no se debió a un ciberataque, como los que han causado estragos en Japón estas últimas semanas.

Aunque las sacudidas que llegaron a Japón apenas se notaron, activaron el sistema de alerta temprana del país, dijo Shigeki Aoki, director de la división de ingeniería sísmica y volcánica de la agencia meteorológica. Como el sistema había localizado mal el epicentro del terremoto, los cálculos salieron mal.

"El sistema de alerta temprana de terremotos está diseñado para calcular la magnitud con base en el epicentro estimado y, a continuación, utilizar esos valores para predecir la intensidad sísmica", dijo Aoki.

Aunque este tipo de errores son poco frecuentes en Japón, que cuenta con uno de los sistemas de alerta sísmica más avanzados del mundo, no fue el primero.

El gobierno cuenta con miles de sismómetros repartidos por tierra y mar. Cuando se produce un terremoto, los instrumentos detectan su onda primaria en cuestión de segundos, lo que permite a las autoridades emitir alertas rápidamente.

En 2013, la agencia emitió una alerta sobre lo que, según dijo, sería un terremoto de magnitud 7,8 en la prefectura de Nara tras malinterpretar un sismo mucho más pequeño, lo que provocó confusión y causó interrupciones en las infraestructuras. En 2018, se envió una alerta similar a millones de personas, la cual advertía de un terremoto frente a la costa de Ibaraki que resultó ser mucho más débil de lo esperado.

Japón es uno de los países más propensos a los terremotos, con unos 1500 terremotos al año, según la Universidad de Tokio. Algunos causan daños importantes.

En marzo de 2011, Japón sufrió el terremoto más fuerte de su historia, cuando un sismo de magnitud 9,1 y un tsunami devastaron la costa noreste del país. Más recientemente, en julio, un potente terremoto de magnitud 6,8 sacudió la prefectura de Kumamoto, en el suroeste, y se cobró la vida de 38 personas.

El viernes no se registraron trastornos generalizados en Japón, solo algo de confusión y gente que se refugió innecesariamente. Algunos videos publicados en las redes sociales mostraban a gente refugiándose y esperando las sacudidas en un complejo de Disney cerca de Tokio.

"Hay un gran anuncio de terremoto frente a la estación", decía otra publicación en las redes sociales, "pero, eh, ¿todo está bien?".

Kiuko Notoya es una reportera e investigadora radicada en Tokio y cubre noticias y reportajes de Japón para el Times.

Claire Moses es reportera del Times en Londres; se enfoca en la cobertura de noticias de última hora y de tendencia.

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