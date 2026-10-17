Conoce a Nathan Fielder antes de ver su documental sobre Elizabeth Holmes

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¿El comediante Nathan Fielder, conocido por causar grima, es arrogante o inseguro? ¿Un bromista manipulador o una persona bienintencionada pero torpe? ¿Es sincero o se escuda en capas de ironía? Su actitud difícil de descifrar es una parte integral de su comedia: mientras sus interlocutores y el público intentan comprenderlo, surgen las risas nerviosas.

Fielder también está detrás de uno de los documentales más esperados del año, You Can See Everything, que dirigió junto a Lance Oppenheim (Primetime). La película, que se estrenó el viernes, sigue a la desacreditada fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, en los días previos a su ingreso en una prisión federal para cumplir la sentencia por su condena de cuatro cargos de fraude. El estreno sorpresa del filme en el Festival de Cine de Telluride en septiembre generó un revuelo casi frenético que se intensificó aún más después de su proyección en el Festival de Cine de Nueva York.

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Para quienes no estén familiarizados con su obra, podría parecer extraño que un comediante dirija un documental, pero el trabajo de Fielder a menudo usa prácticas documentales con fines humorísticos y desdibuja la línea entre la realidad y la ficción. Antes de que veas Everything (o después), aquí tienes una guía de toda la obra de Fielder.

Nathan for You

Disponible en HBO Max, Hulu y Paramount Plus

Lo que comenzó como "Nathan on Your Side", un segmento en el programa canadiense de comedia de noticias This Hour Has 22 Minutes, se convirtió en la primera serie de Fielder. En ella, el cómico, quien dice que se graduó "de una de las mejores escuelas de negocios de Canadá con calificaciones realmente buenas", idea planes extravagantes para ayudar a pequeñas empresas.

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Una tienda de yogur helado lanza un nuevo sabor a excremento para atraer clientes; un bar organiza una elaborada obra de teatro para permitirles a los clientes fumar en el interior; un hombre que trabajaba interpretando a Santa Claus en un centro comercial y quedó desempleado ofrece fotos con descuento en julio: todas son maniobras descabelladas que dan un giro inesperado a las tácticas de mercadotecnia habituales.

Nathan for You combina la energía de un programa de bromas (incluyendo, posiblemente, algo de crueldad) con la estructura de las series de mejora empresarial como Cocinas de pesadilla con Gordon Ramsay. La más conocida de estas jugarretas quizás sea "Dumb Starbucks", en la que Fielder ayudó a una cafetería de Los Ángeles con problemas económicos a reinventar su marca por la de la gigantesca cadena gracias a las leyes relativas a las parodias. La travesura fue noticia nacional, y algunos incluso especularon que el artista Banksy estaba detrás de ella.

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El programa dio a conocer al público al personaje incómodo de Fielder, su propensión a mezclar el documental y la comedia, y su habilidad para comprometerse de lleno con una broma ridícula con una expresión completamente seria.

El ensayo

Disponible en HBO Max

La aclamada continuación de Fielder a Nathan for You combinó algunos de los elementos del programa anterior (la docucomedia, los montajes elaborados, el personaje de Fielder) y un presupuesto de la magnitud de HBO. Inspirado por la imprevisibilidad de la vida y el comportamiento humano, Fielder intenta ayudarse a sí mismo y a otras personas a prepararse para momentos difíciles al crear escenarios complejos para hacer ensayos.

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La primera temporada comienza con un hombre que se prepara para confesarle a su equipo de trivias que mintió sobre tener un título universitario. Fielder emplea una réplica a escala real del bar de Brooklyn donde se celebra la noche de trivias y la llena de actores. Más tarde, Fielder tiene como objetivo ayudar a una mujer a decidir si quiere tener hijos o no, y usa otro gran decorado junto con actores infantiles e incluso un bebé robot.

En la segunda temporada, Fielder abordó la seguridad en los aviones, argumentando que gran parte de los accidentes aéreos se deben a fallos de comunicación en la cabina. A continuación, se presentó la réplica a escala real de un aeropuerto, una recreación surrealista de la vida del piloto Chesley Sullenberger y el exitoso esfuerzo de Fielder por obtener su propia licencia de piloto.

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El programa, que juega constantemente con la realidad, hace que los espectadores se cuestionen lo que ven. Con frecuencia, algo presentado como una verdad directa resulta ser otro ensayo dirigido por Fielder, en su rol de director, con una computadora portátil sujeta a su pecho con un arnés.

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The Curse

Disponible en Paramount+

Este retorcido e incategorizable rompecabezas de programa representó la primera incursión de Fielder en la ficción pura. Fielder y Benny Safdie crearon esta comedia de drama, suspenso, terror y grima sobre una pareja de recién casados (Fielder y Emma Stone) que luchan por sobrellevar su tumultuosa relación mientras filman un programa de HGTV sobre casas ecológicas. Fielder adopta su habitual personaje torpe y desesperado por ser amado y lo interpreta frente a una actriz talentosa. Safdie interpreta a su insistente (y a veces espeluznante) productor.

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Incluso en el ámbito de la ficción, Fielder explora cuestiones sobre la verdad, el poder del encuadre y la ética de la telerrealidad mientras el elenco y el equipo intentan hacer el bien, pero se enredan en problemas cada vez más complicados. Las secuencias del programa dentro del programa, en contraste con lo que vemos detrás de escena, nos recuerdan que la verdad está en el ojo del editor.

Las cosas se vuelven cada vez más extrañas, y el programa de 10 episodios termina con un impactante y surrealista final que hay que ver para creer.

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