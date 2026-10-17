La reprochable actitud de los hinchas del Everton durante la salida de Dibu Martínez por lesión: “Creí que estaba fingiendo”

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La salida de Emiliano Martínez en camilla a los 73 minutos de la victoria de Chelsea por 2-0 ante Everton por la Premier League causó preocupación porque el Dibu chocó con el defensor rival Jarrad Branthwaite, quedó tendido en el piso y le realizaron un suministro de oxígeno antes de salir reemplazado por Mike Penders. Esa retirada del campo de juego estuvo marcada por llamativos silbidos provenientes de las gradas del estadio Hill Dickinson hacia el marplatense.

A partir de esto, diferentes portales británicos cubrieron la reacción de los fanáticos locales con el arquero de la selección argentina. Así lo describió el diario The Guardian en su versión web: “El portero del Chelsea necesitó atención médica prolongada antes de ser retirado del campo con un collarín cervical, entre los abucheos de la afición del Everton”. En medio de esa situación, Martínez le realizó un gesto de aprobación sobre su estado al propio Branthwaite, quien “se acercó para desearle una pronta recuperación”, repasó.

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El periodista Luke Power tampoco dejó este detalle al margen de su crónica: “El portero argentino fue abucheado al ser sacado en camilla”. El reportero Kieran Gill aseguró en el mismo periódico que los hinchas anfitriones llegaron a dudar si Dibu no fingía la dolencia: “Al principio, sospecharon que estaba perdiendo el tiempo. Luego, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El portero del Chelsea no estaba fingiendo nada”.

El instante preciso del choque entre Dibu Martínez y Jarrad Branthwaite (Créditos: Reuters/Phil Noble)

“Curiosamente, se escucharon algunos abucheos cuando llevaron a Martínez, que sufría una conmoción cerebral, al hospital”, precisó. En este punto, aseguró que este gesto podría haber estado dirigido a los hinchas visitantes: “Quizás fue una respuesta a los aficionados del Chelsea que cantaron la ofensiva canción de ‘firma tu contrato’ y corearon ‘nosotros pagamos tus prestaciones’ mientras su portero recibía tratamiento”. Se trata de cánticos discriminatorios a los residentes del área de Merseyside, donde están ubicados los Toffees.

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Ese portal, sumado a otros como Daily Mirror, informaron que una parte del recinto lo aplaudió a Emiliano Martínez en su salida, aunque la reprobación cobró una mayor trascendencia, ya que el campeón del mundo de Qatar 2022 estaba muy lejos de hacer tiempo: según pudo saber Infobae, sufrió una fractura de maxilar.

El comentarista de la cadena TNT Sports, Owen Hargreaves, quien jugó en la selección de Inglaterra y vistió las camisetas del Bayern Múnich y Manchester United, entre otros equipos, se mostró impactado por la acción: “Eso fue casi como una colisión de la NFL porque estaban muy comprometidos y eran muy vulnerables. Un choque de cabezas y sin ninguna protección, sin cascos. Solo espero que esté bien”.

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Por otro lado, el portal Metro del Reino Unido se enfocó en los abucheos al ex arquero del Aston Villa y citó a Daniel Mann, analista de Premier League Productions, durante la retransmisión del duelo: “Uno de los mejores porteros de la historia abandona el campo en circunstancias lamentables. Me parece extraordinario que alguien en este estadio abuchee eso”.

El revuelo despertado por esta situación abrió una grieta entre los propios hinchas del Everton. La fuente citada reprodujo diferentes testimonios de fanáticos, como Jean Breeze: “Nadie abucheaba a Martínez. Los abucheos iban dirigidos a los aficionados del Chelsea. Critíquenlos por mostrar indiferencia hacia su propio portero cuando prefieren corear insultos contra el equipo contrario”.

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Al Dibu Martínez le suministraron oxígeno antes de retirarlo de la cancha (Créditos: Reuters/Phil Noble)

En contraposición, David Sullivan remarcó que los silbidos eran para el argentino de 34 años: “Los abucheos de la gente sentada cerca de mí iban claramente dirigidos a Martínez, como lo dejaban muy claro sus comentarios. Era una minoría de nuestros aficionados, pero sucedió y, para ser sincero, pretender que iban dirigidos a los aficionados del Chelsea es patético”.

Otra persona había cuestionado la demora en la reanudación del juego, sin comprender la gravedad de la lesión que aquejaba al Dibu: “Creí que estaba fingiendo y eso provocó algunos abucheos. Parece que me equivoqué, al igual que muchos otros aficionados en ese momento”.

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La peor parte del choque se la llevó Emiliano Martínez porque Jarrad Branthwaite se repuso y pudo completar los 90 minutos de un encuentro ganado por Chelsea gracias a dos goles de Pedro Neto, ambos en la segunda parte. El cuadro de Londres pudo lograr una valla invicta después de 22 partidos en la Premier League.

El entrenador de los Blues, Xabi Alonso, fue el encargado de confirmar el traslado de su dirigido a un centro médico con el propósito de hacerse estudios: “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”.

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Chelsea volverá a jugar el próximo sábado desde las 13:30 contra Tottenham en Stamford Bridge por la octava fecha de la Premier League y el miércoles 28 visitará a Liverpool por la cuarta ronda de la Copa de la Liga (17:00).

El resumen de la victoria de Chelsea ante Everton

La tabla de posiciones de la Premier League