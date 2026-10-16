Chivas vs Tigres: a qué hora y dónde ver el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026

El equipo de Guadalajara llega a este compromiso con la necesidad de sacar los tres puntos si se quiere mantener en la parte alta de la tabla general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fase regular de la Liga MX ha entrado en su etapa más crítica y apasionante, y la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 presenta un enfrentamiento que acaparará la atención de millones de aficionados a lo largo del país. Chivas recibe en la cancha del Estadio AKRON a los Tigres de la UANL, en un choque cargado de historia, rivalidad reciente y, sobre todo, puntos fundamentales en la disputa por un boleto directo a la Liguilla.

Este duelo promete sacar chispas no solo por el talento individual que presume cada plantilla, sino también por el choque táctico en los banquillos. Por un lado, Gabriel Milito busca consolidar un proyecto futbolístico que devuelva la gloria al Rebaño Sagrado; por el otro, Víctor Manuel Vucetich, un viejo conocido de la institución tapatía y estratega de amplia trayectoria en el balompié nacional, busca orquestar el triunfo regio en suelo ajeno.

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Pese a la llegada del Rey Midas al banquillo, los felinos no han logrado repuntar en el torneo. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Cómo llegan Chivas y Tigres al choque de la Jornada 12?

El panorama con el que ambas escuadras se presentan a este compromiso refleja realidades distintas pero un mismo nivel de urgencia por sumar de a tres puntos.

Guadalajara afronta este compromiso instaladas en la parte alta de la tabla general con un acumulado de 19 unidades, manteniéndose firmes en los puestos de clasificación directa. No obstante, el equipo tapatío arrastra un bache de rendimiento y resultados en sus últimas presentaciones que ha encendido las alarmas en el entorno rojiblanco.

En sus últimos tres encuentros del torneo local, el Guadalajara no ha podido conocer la victoria. Tras sufrir un doloroso tropiezo 0-2 en casa ante los Gallos Blancos del Querétaro y firmar un electrizante empate 2-2 ante las Águilas del América, el Rebaño viene de dividir puntos en el Clásico Tapatío al igualar 1-1 frente al Atlas.

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A este panorama deportivo se suman los problemas físicos dentro del plantel, destacando la situación del defensor Diego Campillo, quien aunque afortunadamente descartó una fractura, se mantiene como duda para la actividad del equipo. Salir victoriosos en casa resulta primordial para las Chivas si desean afianzar su posición entre los candidatos al título.

Ángel Sepúlveda e repuso después de fallar un penal en el Clásico Tapatío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegan al Estadio AKRON inmersos en un momento de notable recuperación e impulso anímico. La escuadra dirigida por Vucetich suma 13 puntos en el certamen y necesita mantener el paso firme para recortar distancias con la zona alta de la tabla y no rezagarse en las fechas finales.

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A diferencia de su rival en turno, la escuadra auriazul arriba motivada tras hilar dos triunfos consecutivos de altísimo nivel. En sus dos presentaciones más recientes, el conjunto universitario dio una exhibición de carácter y contundencia al derrotar 3-2 a los Diablos Rojos del Toluca y posteriormente imponerse por la mínima diferencia (1-0) frente a los Camoteros del Puebla.

En el plano individual, la principal arma de los felinos pasa por los pies del atacante argentino Juan Brunetta, quien atraviesa un momento dulce frente al marco rival registrando seis anotaciones en lo que va del Apertura 2026. Su capacidad para generar juego desequilibrante en tres cuartos de cancha y su efectividad en la definición serán un dolor de cabeza constante para la zaga rojiblanca.

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Vucetich no ha logrado encontrar el once ideal para los Tigres. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Chivas vs Tigres?

Para todos los aficionados que deseen seguir minuto a minuto este enfrentamiento estelar de la Jornada 12 del Apertura 2026, a continuación se detallan los datos clave para la transmisión del encuentro:

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026.

Horario: 17:07 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio AKRON, Zapopan, Jalisco.

Transmisión por Televisión y Streaming: El encuentro no contará con transmisión por televisión abierta en territorio mexicano. Las acciones del partido se podrán seguir de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.