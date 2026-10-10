Solo Karol G sabe lo loca que ha sido su vida

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Karol G es, según cualquier métrica, una de las artistas musicales más populares del planeta. Hace unos meses, la cantante nacida en Medellín se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella, en lo que fue una antesala de su segunda gira internacional en estadios de los últimos tres años. Su quinto álbum, el festivo Tropicoqueta de 2025, le valió a la estrella de 35 años siete nominaciones para los Grammy Latinos del próximo mes.

Este verano, tras apenas las primeras fechas de su gira Viajando Por El Mundo, la artista lanzó un nuevo álbum sorpresa, No me arrepiento de sentir tanto. Fue un álbum posruptura más íntimo y cálido que moderó sus excentricidades (y que incluye colaboraciones con Cigarettes After Sex y Oklou) con invitados de primer nivel como Drake y Bruno Mars. También generó "BbY WOW", su éxito con la posición más alta en el Billboard Hot 100 hasta la fecha.

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"No veo los dos discos como cosas diferentes", dijo Karol G, cuyo nombre de nacimiento es Carolina Giraldo Navarro, en Popcast, el show de cultura pop de The New York Times, sino como dos caras de la misma superestrella en ascenso. "Tropicoqueta es lo exterior: la fiesta, lo extrovertido, la felicidad, la invitación a todos. Pero No me arrepiento de sentir tanto es lo que está aquí adentro. Es por lo que ella estaba pasando y lo que estaba sintiendo".

En No me arrepiento de sentir tanto, su álbum inspirado en su separación sentimental de la estrella latina Feid, Karol G se muestra cada vez más cómoda en una variedad de estilos, incluso al cantar en inglés por apenas segunda vez. Como lo hizo Shakira antes que ella --y como otros artistas hispanohablantes agnósticos de género como Bad Bunny y Rosalía lo hacen ahora--, Karol G se ha vuelto experta en mezclar los sonidos de su país natal con una paleta más amplia de música latina, y salta ágilmente del reguetón al mariachi o al merengue.

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En Popcast, Karol G habló con Jon Caramanica y Joe Coscarelli sobre cuál es la mejor manera de emplear su fama para causas políticas; la creciente superposición entre las escenas musicales en español de todo el mundo; y cómo canalizar tanto el amor como la decepción en éxitos que llenan estadios.

JOE COSCARELLI: Comenzaste este año liderando el cartel de Coachella antes de tu segunda gira de estadios. ¿Qué aprendiste en un entorno de festival, donde tal vez no todos están allí para verte a ti específicamente, que luego trajiste a esta gira?

KAROL G: Estaba muy nerviosa de ser cabeza de cartel, [durante] el momento que nuestra comunidad vivía en el país. Sentí un gran peso por aprovechar el momento y hacer que valiera la pena. Me tomó tiempo crear el espectáculo para Coachella y todas las cosas que quería expresar, así como mi mensaje y cómo voy a presentar a mi comunidad.

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COSCARELLI: Esto me hace pensar en Bad Bunny en el Super Bowl --tú estuviste allí en la casita con él-- y en la naturaleza histórica del momento. Querer y sentir la necesidad de representar a todo un grupo de personas, no solo a los artistas colombianos, sino a los latinos en todo el mundo.

KAROL G: Sí, se sintió ese peso. Estaba súper abrumada porque quería armar todo. Como mujer en la industria, siempre va a existir ese mensaje para mí: cómo puedo empoderar a las mujeres para que hagan lo que quieran hacer. Pero, al mismo tiempo, quiero mostrarle al mundo quién es Carolina. Y, al mismo tiempo, quiero representar a mis latinos.

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En el proceso, todo el tiempo, te cuestionas a ti misma: ¿está lo suficientemente bueno? ¿Puedo hacer más? Realmente quiero hacer algo grande para mi comunidad. A los latinos que han estado luchando en este país, los apoyamos.

JON CARAMANICA: Dijiste que hubo presión social sobre ti acerca de cómo hablar sobre lo que sucede en este país, y me pregunto cómo ha evolucionado tu forma de pensar al respecto durante este año, especialmente ahora que visitarás una ciudad estadounidense tras otra.

KAROL G: Entiendo por qué los artistas sienten esa presión por hablar porque, sí, tenemos mucha influencia. Me tomó mucho tiempo estar donde estoy en este momento, muchos momentos difíciles, muchos sacrificios, pero al mismo tiempo, es ese proceso el que ahora me hace entender lo importante que es marcar posición por las cosas. Así que me lo tomo muy a pecho, a veces es algo malo.

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COSCARELLI: ¿Te presionas demasiado a ti misma?

KAROL G: Sí, me pongo mucha presión. Me encantaría usar la influencia que tengo para cambiar las cosas por completo. Y a veces haces cosas y no cambian tanto, pero solo me digo a mí misma: "Estoy haciendo lo mejor que puedo". Incluso con mi fundación, tenemos un programa muy específico donde ayudamos a todas las mujeres y a los inmigrantes, legalmente.

COSCARELLI: De nuevo, esto refleja, creo, lo que hizo Bad Bunny en el Super Bowl, es decir, en este escenario con la mayor audiencia posible, vamos a estar orgullosos, a dar la bienvenida y estar alegres, y tal vez no vamos a decir nada específico sobre las deportaciones del ICE. Pero luego, tras bambalinas, ahí es donde hacemos nuestro trabajo de base. ¿Es importante para ti mantener esas cosas separadas, en lugar de expresarte con más contundencia desde el escenario?

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KAROL G: Creo que no hay forma de que estén separadas. Creo que la gente sabe lo que dicen los latinos: todos decimos "que se [improperio] ICE", ¿sabes? Pero en mi escenario, no se trataba solo de decir eso, y es que ¿qué significa? ¿solo eso? No, quiero hacer algo lo suficientemente bueno y lo suficientemente grande para este escenario en específico.

COSCARELLI: Armas una gran carpa para incluir toda la música latina, pero no siempre fue así. Vienes de un lugar específico en un momento específico: la Medellín de la década de 2010, mientras la cultura del reguetón se trasladaba a Sudamérica desde Puerto Rico, donde comenzó. ¿Cuál era el sonido de Colombia con el que creciste y cómo iba cambiando?

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KAROL G: Es muy loco porque empecé a hacer reguetón cuando J Balvin ya era un artista colombiano que hacía reguetón, pero todos pensábamos que él era de Puerto Rico.

CARAMANICA: ¿Incluso en Colombia, no estaban seguros?

KAROL G: Sí, porque sonaba muy bien y me sorprendió. Fue una locura. De verdad creo que Colombia tiene una participación muy grande en lo inmensa que es la música urbana en este momento, a nivel mundial. Hubo muchísimos artistas puertorriqueños que se fueron a vivir a Colombia. Por ejemplo, Nicky Jam. Él siempre expresó su gratitud hacia nuestro país porque fue un momento. Tuve esta conversación con Daddy Yankee, y dijo lo mismo.

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CARAMANICA: Los artistas de esa época que llegaban al reguetón tenían muchos impulsos pop. Cuando la escena colombiana realmente empezó a despegar, la gente decía: "Oh, podemos hacerlo un poco más brillante, un poco más pulido, un poco más grande, más suave y con menos asperezas", y luego eso viaja por el mundo bastante bien.

KAROL G: Yo pasaba mucho tiempo yendo a los estudios, decía: "¿Puedo estar aquí mientras trabajan?". Simplemente estaba en el estudio, veía a los productores decir: "Suenan así, pero no tenemos eso en nuestra biblioteca". Entonces empezaron a tratar de recrearlo, pero todo sonaba un poco diferente. Así que, sí, el reguetón colombiano tenía su propio sonido.

CARAMANICA: Tengo la edad suficiente para recordar cuando un reguetonero no colaboraba con un artista regional mexicano, o un cantante de bachata no hacía algo en reguetón. Las escenas estaban muy aisladas. Hoy, ya no es el caso en absoluto, debido al auge del streaming y lo que eso hizo por la música latina. ¿Me puedes hablar un poco sobre crear canciones en un montón de estilos diferentes?

KAROL G: Tengo que decir que fui fanática del reguetón desde el primer día. Pero luego, cuando empecé a hacer lo mío, no me tomó mucho tiempo empezar a mezclar otras cosas. Tengo canciones muy viejas en las que mezclé merengue con reguetón. Tengo una canción como "Así es el amor" que es un mariachi, literalmente mariachi con reguetón [lanzada en 2013]. Así que ahora solo estoy haciendo lo mismo, a mayor escala.

COSCARELLI: Pero no siempre ha sido sencillo mezclar géneros o cruzar culturas. En ocasiones ha habido rechazo de parte de los fans o de otros artistas que dicen que es apropiación cultural que los artistas colombianos hagan una canción de reguetón puertorriqueño o una canción mexicana. ¿Cómo enfrentaste esas críticas en el camino?

KAROL G: Entendería eso si lo hiciera por seguir alguna tendencia o cualquier razón que no sea honesta. Para mí, no es una apropiación cultural, por ejemplo, con el mariachi o la música mexicana, porque crecí escuchándola. Tuve un mariachi en mi fiesta de quinceañera. Crecí escuchándola, siendo fan, entendiendo la cultura, aprendiendo de ella, investigando.

Por ejemplo, con la canción de mariachi que tengo ["Ese hombre es malo"], fui a México, me senté con los maestros más locos, más increíbles de la música. Soy una gran fanática de Juan Gabriel, soy una gran fanática de Rocío Dúrcal. De hecho, Rocío es un gran ejemplo porque es de España. Pero amaba tanto la música y la cultura que se mudó a México. Y si lo amas, si le muestras respeto y si lo haces de la manera correcta, yo, en lo personal, no siento que sea apropiación cultural. Es decir, nacimos en un mundo que está lleno de culturas diferentes, lleno de color, de sonidos diferentes. ¿Por qué no te puedes enamorar de algo diferente al lugar donde naciste?

COSCARELLI: También es traer colaboradores específicos, como en tu canción tributo a Selena. Estás trabajando con su coescritor y productor.

KAROL G: Pete Astudillo. Selena Quintanilla ha sido mi latina definitiva desde que yo era niña. Así que mi manera de simplemente ir y hacer lo correcto fue traer a las personas que lo hicieron y que crearon el sonido para que el mundo lo conociera. Entonces, con Pete, lo trajimos a la mesa; él no hacía música. Ya no escribía canciones para nadie después de Selena. Y yo me preguntaba: "¿Crees que va a decir que sí o no?". Pero en realidad fue algo divino. Dijo que sí. Y si escuchas la canción, sientes las raíces. Sientes yo siento que es real. Es real, es especial, suena como la cumbia que yo quería representar. Así que mi música ha sido una escuela para mí. Mis propios discos han sido mi escuela.

CARAMANICA: Tienes un tatuaje de Selena, ¿cierto?

KAROL G: Soy yo, Rihanna y Selena Quintanilla.

COSCARELLI: La santísima trinidad. Tener un tatuaje de tu propia cara en tu cuerpo, creo que es bastante raro. Es como Steve-O de Jackass.

KAROL G: Sí, es una locura, pero mi vida ha sido una locura, y soy la única que sabe lo loca que ha sido mi vida.

COSCARELLI: Te ganaste ese tatuaje de ti misma.

KAROL G: Sí, me gané este tatuaje, y la cosa es que todos nos enseñan todo el tiempo a reconocer los méritos de todos los demás, pero no los de nosotros, porque es cuestión de ser modesta, pero yo no me siento así. Me siento muy orgullosa de mí misma. No voy a poder explicarle al mundo sobre mi proceso, pero el simple hecho de tenerlo aquí, es como "lo sé, esta chica es muy fuerte".

CARAMANICA: Has hecho música de ruptura muy intensa en los últimos años y has vivido gran parte de tu vida en público. Háblame de la decisión de compartir los sentimientos de atravesar las partes difíciles de eso en una canción.

KAROL G: En realidad, esa fue la parte más difícil, lanzar el álbum, porque en este momento específico de mi vida, he aprendido un poco cómo hacer mi vida un poco más íntima. Así que en el último año, empecé a publicar menos, a vivir mi vida. El caso es que este disco no se trata de nadie más que de mí. Por eso dije: "Lo voy a hacer", porque el álbum trata sobre mis sentimientos. Tal vez perdida, tal vez confundida, tal vez enojada y furiosa. Le doy gracias a Dios cuando tengo situaciones de las que puedo hacer canciones, ¿sabes? Si no hay musa, no hay buena música.

Así que en realidad le doy gracias a Dios por esta experiencia que me dio este nuevo disco, me dio esta nueva manera de conectar con la gente y me dio un número uno.

CARAMANICA: Hay muchas personas famosas que salen con otras personas famosas e intentan ocultarlo. Pero tú lo abordaste abiertamente. A menudo decimos después de una ruptura de una relación así: "Oh, fue una mala idea", pero tiene que haber cosas buenas. ¿Puedes hablar sobre lo que te pareció reconfortante de involucrarte con alguien que lleva una vida similar?

KAROL G: Primero tengo que decir que es muy difícil conocer gente porque estoy trabajando todo el tiempo, estoy de gira, estoy haciendo música. Así que las personas que he conocido y con las que he conectado, ha sido en ese camino, haciendo nuestro trabajo juntos.

Creo que lo bueno de eso, en mi caso, es poder celebrar el éxito de alguien que hace lo mismo que yo, pero desde una perspectiva diferente. Siempre digo que cómo me ve la gente y lo que sienten cuando me ven en un concierto; yo puedo sentir eso cuando veo a esa persona llenando un lugar. Pieso, guau, esto es enorme.

CARAMANICA: Pero, ¿eso no te minimiza a ti y a tu capacidad, por ejemplo, de decir: "Soy Karol G, no necesito a este hombre"? ¿Alguna vez se te metió en la cabeza y dijiste "en realidad hay algo que actúa en contra de mi capacidad para valerme por mí misma"?

KAROL G: No, no siento eso. Me siento cómoda y segura, con la confianza suficiente. Pero al final, si algo pasa, o cuando estoy perdiendo a esa persona, digo: "Soy Karol G". Abrazo eso y digo: "¡A la [improperio], soy la [improperio] Karol G!".

Créditos

Popcast es presentado por Jon Caramanica y Joe Coscarelli y producido por Sophie Erickson, Kate LoPresti y Felice Leon. Este episodio fue filmado por Lauren Pruitt, Bernardo Garcia Elguezabal y Pat Gunther. Editado por Mark Zemel con la ayuda de Rebecca Blandon. Nuestro tema musicael es de Elisheba Ittoop. Nick Pitman es nuestro ingeniero de audio y Amanda Webster es nuestra editora de fotografía. Brooke Minters es nuestra productora ejecutiva. La dirección de fotografía del video de cabecera es de Emily Kordovich.

Un agradecimiento especial a Sarah Bonn, Dahlia Haddad, Mike Cordero, Nicole Huber, Aaron Byrd, Carl Mazurek, Zach Caldwell, Maddy Masiello, Brad Kimbrough, Craig Hettich, Andrew Wilcox, David Malitz, Elena Bergeron, Sia Michel, Nina Lassam y Sam Dolnick.

Jon Caramanica es un crítico de música pop que presenta Popcast, el pódcast de música del Times.

Joe Coscarelli es un reportero de cultura para el Times y copresentador del pódcast del Times Popcast.

Popcast es presentado por Jon Caramanica y Joe Coscarelli y producido por Sophie Erickson, Kate LoPresti y Felice Leon. Este episodio fue filmado por Lauren Pruitt, Bernardo Garcia Elguezabal y Pat Gunther. Editado por Mark Zemel con la ayuda de Rebecca Blandon. Nuestro tema musicael es de Elisheba Ittoop. Nick Pitman es nuestro ingeniero de audio y Amanda Webster es nuestra editora de fotografía. Brooke Minters es nuestra productora ejecutiva. La dirección de fotografía del video de cabecera es de Emily Kordovich. Un agradecimiento especial a Sarah Bonn, Dahlia Haddad, Mike Cordero, Nicole Huber, Aaron Byrd, Carl Mazurek, Zach Caldwell, Maddy Masiello, Brad Kimbrough, Craig Hettich, Andrew Wilcox, David Malitz, Elena Bergeron, Sia Michel, Nina Lassam y Sam Dolnick.