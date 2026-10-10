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Mariana Ávila habla de Fede Dorcaz a un año de su asesinato: ¿qué ha pasado con el caso?

El modelo iba a participar en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

(IG: @soymarianaavila)
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Mariana Ávila recuerda a Fede Dorcaz a un año de su asesinato, ocurrido el 9 de octubre de 2025 en la Ciudad de México, mientras el caso permanece abierto con dos detenidos vinculados a proceso y dos presuntos cómplices sin localizar.

La creadora de contenido venezolana Mariana Ávila compartió en Instagram un video de Fede Dorcaz junto a su mascota, acompañado de un extenso mensaje. “Hoy es un año desde la última vez que te vi. No hay un día que no piense en ti, que no te vea en todas partes, en canciones, en olores, en tu esencia”, escribió.

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En la publicación, Ávila agregó: “Eres de esas personas que olvidar se hace imposible. Agradezco a Dios por haberme permitido tenerte, aunque sea tan poco tiempo, pero te tuve en mi vida e hice todo para hacerte lo más feliz posible”. La influencer aseguró que cree que algún día volverán a encontrarse.

El ataque ocurrió cuando Dorcaz salía de Televisa San Ángel

(Captura Programa Hoy)
(Captura Programa Hoy)

Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino de 29 años, murió la noche del 9 de octubre de 2025 cuando circulaba en una camioneta SUV blanca sobre Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El artista salía de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde ensayaba para su debut en el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al menos tres motocicletas interceptaron el vehículo cerca de las 20:00 horas. Varios sujetos descendieron de las motos y dispararon contra la camioneta, que quedó detenida en plena vía pública tras el ataque.

Las primeras versiones periodísticas señalaron que Dorcaz recibió un disparo en el cuello, aunque ese dato nunca fue confirmado oficialmente ni por las autoridades ni por la familia. Los agresores escaparon del lugar en sus motocicletas de forma inmediata.

Dos detenidos permanecen vinculados a proceso por homicidio doloso

fede dorcaz -México- 24 noviembre
(Fiscalia CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a dos presuntos implicados en las semanas posteriores al crimen. Andy “N” fue capturado el 17 de octubre de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras una persecución derivada de un reporte de robo a transeúnte, con intercambio de disparos de por medio.

El segundo detenido, identificado como Geovanni “N”, fue arrestado el 20 de noviembre de 2025 después de que la Policía de Investigación ejecutara cuatro órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. En los operativos se aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares que quedaron integrados como evidencia.

El 23 de noviembre de 2025, un juez de control vinculó a proceso a ambos por el delito de homicidio doloso. Desde entonces permanecen en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras avanza la investigación complementaria.

El padre de Dorcaz sostiene que el móvil fue un robo frustrado

fede dorcaz -México- 24 noviembre
(Fiscalia CDMX)

Walter Dorcazberro, padre del cantante, ha insistido en que la línea de investigación más sólida apunta a un asalto que derivó en homicidio. “Fue un robo que se torció, es la línea de investigación más fuerte. No se los vincula a otra cosa”, declaró sobre las pruebas reunidas contra los detenidos.

Tras el crimen circularon versiones alternativas sobre el móvil del ataque. Algunos rumores sugerían que Dorcaz había grabado un asalto días antes con intención de denunciarlo y que los responsables lo habrían identificado por ello.

Mariana Ávila y la familia del cantante rechazaron esas teorías desde el primer momento. Ambos sostuvieron públicamente que se trató de un hecho delictivo sin relación con actividades previas del artista.

La familia exige localizar a otros dos presuntos participantes

(IG: @fededorcaz)
(IG: @fededorcaz)

Pese a las dos detenciones, los familiares de Fede Dorcaz reclaman que las autoridades identifiquen y localicen a otros dos presuntos participantes en el ataque, de acuerdo con el testimonio de los parientes recabado tras la audiencia de noviembre de 2025. La familia pide que se aplique la pena máxima correspondiente a los responsables ya detenidos.

El cuerpo del cantante fue trasladado a su natal Argentina una semana después de su muerte. El elenco del programa Hoy, donde Dorcaz tenía previsto debutar el 13 de octubre de 2025 junto a Ávila, le rindió homenaje tras confirmarse el crimen; la conductora Andrea Legarreta expresó entonces la conmoción del equipo.

A un año del ataque, el tramo de Periférico donde ocurrió el homicidio luce sin rastro del hecho, según constató personal periodístico que recorrió la zona. La investigación complementaria continúa abierta en los juzgados capitalinos.

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