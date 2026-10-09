EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy viernes 9 de octubre

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen bloqueos y un plantón sobre Paseo de la Reforma desde la noche de ayer, luego de que se rompiera la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. La protesta exige un aumento salarial del 10% y abasto de medicamentos e insumos médicos.

Las principales afectaciones se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, entre Reforma, Insurgentes y Niños Héroes, con reportes adicionales en el Estado de México sobre la carretera México-Pachuca y Periférico Norte.

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