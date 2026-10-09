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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy viernes 9 de octubre

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen bloqueos y un plantón sobre Paseo de la Reforma desde la noche de ayer, luego de que se rompiera la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. La protesta exige un aumento salarial del 10% y abasto de medicamentos e insumos médicos.

Las principales afectaciones se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, entre Reforma, Insurgentes y Niños Héroes, con reportes adicionales en el Estado de México sobre la carretera México-Pachuca y Periférico Norte.

Sigue las actualizaciones más importantes aquí:

09:32 hsHoy

Cierres viales en la última hora

Marcha de trabajadores del IMSS. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
Marcha de trabajadores del IMSS. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

En la última hora se registran cuatro cierres viales en distintos puntos de la Ciudad de México, todos por trabajos de mantenimiento y obras, según reporta el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Zona poniente

Cierre de carriles en calle Ferrocarril de Cuernavaca, de Av. Ejército Nacional Mexicano hacia Av. Homero, sentido poniente. Alternativa: Juan Vázquez de Mella.

Cierre de carriles en Av. Río San Joaquín, de Lago Margarita hacia Lago Erne, sentido poniente. Alternativa: Av. Ejército Nacional Mexicano.

Zona oriente

Cierre de carriles en Calzada Tláhuac-Tulyehualco, de Severino Ceniceros hacia Gabriel Hernández. Alternativa: Av. Tláhuac.

Zona sur

Reducción de carriles por obras en Av. Sur 122, de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya, sentido sur. Se habilita carril reversible en sentido contrario. También cerrada la Calzada Minas de Arena, de Sur 122 hasta Av. de las Torres.

09:22 hsHoy

Trabajadores del IMSS bloquean diversas avenidas del Edomex: exigen aumento salarial de 10%

La circulación se vio afectada en Ecatepec, Tecámac, Coacalco y Tlalnepantla

Bloqueo sobre Periférico Norte, en Santa Mónica, en Tlalnepantla, Estado de México. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sostienen pancartas junto a la vía pública, protestan para exigir un aumento en sus salarios y abasto de medicamentos

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon la noche de este jueves diversas avenidas del Estado de México, como protesta donde exigen el aumento de salario, así como exigir el abasto de medicinas.

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