Colombia

Interventora de la EPS Capresoca habría falsificado su título profesional de enfermería: Supersalud la removió y la Universidad Javeriana se pronunció

La Fiscalía investigará posibles delitos de falsedad documental, mientras la EPS, con cerca de 164.000 afiliados, continuará intervenida hasta octubre de 2027

La Supersalud trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos y determine si la documentación cuestionada podría configurar el delito de falsedad documental - crédito Visuales IA, Facebook y EPS Capresoca
La Supersalud trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos y determine si la documentación cuestionada podría configurar el delito de falsedad documental - crédito Visuales IA, Facebook y EPS Capresoca
Guardar

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la salida de Olga Lucía Vásquez Barrios de la interventoría de Capresoca EPS, después de que la Universidad Javeriana certificara que no aparece en sus registros académicos y que no obtuvo el título profesional en enfermería que habría presentado para asumir el cargo.

El organismo de control trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que determine si se cometieron delitos y establezca las responsabilidades correspondientes.

PUBLICIDAD

La decisión se conoce en un momento clave para la entidad de salud que opera principalmente en Casanare y atiende a cerca de 164.000 afiliados, en su mayoría del régimen subsidiado.

El título que desencadenó la salida y el anuncio de una investigación penal

Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para elegir a los mejores destinos para estudiar en el mundo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La Universidad Javeriana confirmó que Vásquez Barrios no figura en su base de datos académica, no estuvo inscrita como estudiante de la institución y no obtuvo el título profesional mencionado - crédito VisualesIA

La Superintendencia explicó que la remoción se produjo después de verificar con la institución educativa correspondiente la documentación aportada por Vásquez Barrios durante el proceso de posesión.

“La decisión fue adoptada luego de la verificación realizada ante la institución de educación superior correspondiente sobre la documentación académica presentada para asumir el cargo. La universidad certificó que Olga Lucía Vásquez Barrios no figura en sus registros académicos ni obtuvo el título profesional en enfermería presentado durante el proceso de posesión”, indicó la Supersalud, a través de un comunicado.

PUBLICIDAD

La Universidad Javeriana también se pronunció sobre el caso y dejó constancia de que la entonces interventora no figura como estudiante de la institución y no obtuvo el título mencionado.

“El director de la oficina de admisiones y registro académico informa que Olga Lucía Vásquez Barrios no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrito (a) como estudiante de la universidad. No obtuvo el título”, señalaron.

La Fiscalía deberá establecer si la documentación cuestionada configura el delito de falsedad documental, una de las posibles conductas sobre las que la Supersalud pidió adelantar las investigaciones. Además, el organismo solicitó que “se adopten las medidas necesarias para evitar la continuidad de los efectos derivados del eventual uso de documentos académicos falsos ante entidades públicas del sector salud”.

La Superintendencia rechazó este tipo de actuaciones y remitió la información al ente acusador para que determine las posibles responsabilidades.

Nuevo interventor llega a una EPS bajo presión financiera y administrativa

La superintendente de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, posesionó al médico Giovanni Antonio Guzmán Vargas como nuevo interventór de la EPS Capresoca - crédito Superintendencia Nacional de Salud
La superintendente de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, posesionó al médico Giovanni Antonio Guzmán Vargas como nuevo interventór de la EPS Capresoca - crédito Superintendencia Nacional de Salud

Tras ordenar la remoción de Vásquez Barrios, la Supersalud nombró a Giovanni Antonio Guzmán Vargas para asumir la dirección de Capresoca durante la intervención.

La entidad informó que el nuevo funcionario es médico cirujano, cuenta con formación complementaria en desarrollo de habilidades gerenciales y acumula más de 30 años de experiencia en el sector salud. Su trayectoria incluye cargos de dirección médica y gerencia en entidades aseguradoras y prestadoras de servicios sanitarios.

El cambio de interventor ocurre mientras continúan las medidas para corregir las dificultades que llevaron al Gobierno a tomar el control administrativo de la EPS en octubre de 2024. En ese momento, la Supersalud argumentó que Capresoca atravesaba problemas administrativos y financieros, dificultades en la entrega de medicamentos y un incremento de las tutelas, los desacatos y las quejas de los usuarios.

La situación de la entidad también fue objeto de evaluaciones relacionadas con la gestión del gasto, los controles internos, la depuración de costos y la sostenibilidad financiera.

El 14 de agosto de 2026, Vásquez Barrios había emitido un concepto favorable condicionado a la continuidad de la intervención. En ese documento sostuvo que era necesario corregir hallazgos de gestión y control, fortalecer las auditorías, depurar provisiones y costos y evaluar la eventual incidencia de la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Posteriormente, Baker Tilly Colombia, firma contralora de la intervención, advirtió sobre los riesgos que seguían afectando a la EPS. En un documento enviado el 3 de septiembre, la firma señaló que “persisten riesgos significativos que afectan la capacidad de la EPS para garantizar una gestión integral, efectiva y sostenible, así como el cumplimiento de los objetivos asociados a las órdenes impartidas por el ente de control”.

Capresoca seguirá intervenida hasta 2027

La decisión de prolongar la medida estuvo respaldada por conceptos técnicos de la ahora exagente interventora, Olga Lucía Vásquez Barrios, y de Baker Tilly Colombia Ltda., firma encargada de la contraloría y seguimiento de la intervención - crédito Capresoca EPS
La decisión de prolongar la medida estuvo respaldada por conceptos técnicos de la ahora exagente interventora, Olga Lucía Vásquez Barrios, y de Baker Tilly Colombia Ltda., firma encargada de la contraloría y seguimiento de la intervención - crédito Capresoca EPS

Mientras se produce el relevo en la dirección, el Gobierno nacional autorizó extender por un año la intervención forzosa administrativa de la EPS. La resolución emitida el 6 de octubre estableció que la medida se mantendrá desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 7 de octubre de 2027.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Comité de Medidas Especiales de la Supersalud, con base en las evaluaciones sobre las condiciones de la entidad y las acciones requeridas para superar las dificultades identificadas.

La legislación establece que la intervención puede extenderse más allá de los plazos ordinarios cuando el Gobierno nacional lo autorice mediante una resolución ejecutiva, siempre que las características de la institución lo justifiquen. Con la prórroga, Capresoca completaría tres años bajo intervención estatal. La Supersalud, sin embargo, mantiene la facultad de levantar la medida antes de la fecha prevista si las condiciones lo permiten.

Temas Relacionados

EPS CapresocaOlga Lucía Vásquez BarriosInterventora de CapresocaSuperintendencia de SaludTítulo falsoFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Comenzó a circular una versión de que el delantero terminaría su contrato con los rojos para finalizar su carrera profesional con el Deportes Quindío. Sin embargo, el jugador se pronunció para aclarar esa versión

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Juez prorrogó la suspensión del cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo: advierte riesgos para la seguridad de los excombatientes

La decisión judicial ordena a la Presidencia coordinar las actuaciones administrativas, jurídicas, sociales y de seguridad necesarias para garantizar una salida organizada de las personas concentradas en la zona rural del Valle del Guamuez

Juez prorrogó la suspensión del cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo: advierte riesgos para la seguridad de los excombatientes

El Gobierno nacional garantizará más de 400 soldados y refuerzo antidrones para las estaciones de Policía en Huila

La decisión se dio a conocer luego de un consejo de seguridad que entablaron los ministros de Defensa, Interior y Ambiente, con las fuerzas del orden del departamento

El Gobierno nacional garantizará más de 400 soldados y refuerzo antidrones para las estaciones de Policía en Huila

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

La banda bogotana estrenó la canción tras una competencia entre dos temas inéditos propuestos a sus seguidores en redes sociales, con el fin de elegir su próximo sencillo

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Terremoto en Panamá: la Cancillería de Colombia habilitó canales de asistencia para los connacionales afectados

El Gobierno nacional también expresó su apoyo al país vecino por el movimiento telúrico de magnitud 7,6 en la escala de Richter que lo sacudió el viernes 9 de octubre de 2026

Terremoto en Panamá: la Cancillería de Colombia habilitó canales de asistencia para los connacionales afectados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Netflix presentó el adelanto de ‘Palacio’, serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, 41 años después de los hechos

Iron Maiden en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la legendaria agrupación de heavy metal en el Vive Claro de Bogotá

Rock al Parque 2026: horarios del lunes 12 de octubre, con Ministry, Editors, Los Bunkers y Rata Blanca

Shakira estaría saliendo con Serge Ibaka, el exjugador de la NBA que asistió a varios de sus conciertos en España

Deportes

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición

Juan Guillermo Cuadrado se mostró triste por el momento de Millonarios: “Tenemos que pensar en nosotros”

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga tras la fecha FIFA