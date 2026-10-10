La presidenta de México inició su gira por hospitales del IMSS-Bienestar para escuchar inconformidades de los trabajadores, mientras en CDMX se mantienen los enfrentamientos con policías para abrir las vialidades que llevan varias horas bloqueadas. (Crédito: X/@puntoporpuntomx)

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Tal como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes comenzó a visitar hospitales del IMSS-Bienestar, con la finalidad de escuchar las inconformidades que mantiene el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adheridos al programa nacional.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dio a conocer que junto a la mandataria mexicana recorrieron un hospital y una clínica del IMSS-Bienestar, ubicados en Metztitlán.

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La visita en el estado se da al mismo tiempo en que personal de ese Instituto mantiene bloqueos en puntos clave de la Ciudad de México, por lo que la respuesta del gobierno capitalino ha sido iniciar el repliegue de los manifestantes con intervención de policías tipo granaderos.

“Como parte del trabajo del Gobierno Federal para acercar servicios de salud a las familias de la región. ¡Hidalgo es una Potencia en Marcha!”, escribió el mandatario estatal.

Sheinbaum inicia gira por IMSS-Bienestar en Hidalgo: Julio Menchaca destaca visita en hospital de Metztitlán. (X/@juliomenchaca_)

Personal del IMSS mantienen bloqueos en CDMX

Este 9 de octubre, personal del IMSS ha incrementado los bloqueos en la capital del país donde los automovilistas se han visto afectados por varias horas. Tras negarse a los acuerdos planteados por el sindicato, policías enviados por el gobierno de Clara Brugada comenzaron a replegar a los trabajadores.

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Los trabajadores enlistan entre sus principales exigencias el respeto a sus derechos laborales, un aumento salarial y una jubilación digna. Piden además la contratación de médicos, personal de enfermería y personal operativo para cubrir las plazas vacantes, insuficientes ante la demanda de atención.

A esto se suma la falta de materiales médicos y equipo para realizar sus labores. Los manifestantes denuncian carencias de medicamentos, material clínico, equipo quirúrgico y mobiliario básico en clínicas y hospitales.