El atacante del vuelo de FlyDubai pretendía estrellarse contra un aeropuerto israelí, dijeron los emiratíes

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El fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos dijo que el copiloto se había inspirado en los ataques del 11 de septiembre después de años de desarrollar opiniones islamistas extremas.

Investigadores emiratíes dijeron el viernes que el copiloto que atacó al capitán de un vuelo de FlyDubai la semana pasada tenía la intención de ejecutar una misión suicida inspirada en el 11 de septiembre, en la que estrellaría el avión de pasajeros contra el aeropuerto más grande de Israel.

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El copiloto, según dijeron los investigadores, había desarrollado opiniones islamistas cada vez más extremas durante varios años.

Los detalles, revelados por el fiscal general emiratí, ofrecieron el relato oficial más completo hasta el momento sobre los motivos y la preparación del copiloto. El informe también profundizó las dudas sobre cómo se pasaron por alto los indicios de su radicalización antes de que se le permitiera volar una ruta tan delicada.

Más de 170 pasajeros, en su mayoría israelíes, estaban en el vuelo 1073 de FlyDubai la semana pasada cuando el copiloto comenzó a atacar al piloto con el hacha de emergencia del avión y luego intentó estrellar la aeronave. El piloto, el capitán Smit Machchhar, logró desbloquear la puerta de la cabina, y los pasajeros pudieron someter al agresor, con lo que evitaron por poco una catástrofe.

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Pilotos de reserva estaban a bordo y finalmente estabilizaron el avión y lograron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shamsi, dijo que el copiloto, un ciudadano omaní de 29 años, había planeado estrellar el avión contra la terminal de pasajeros en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv "con el objetivo de causar el mayor número posible de víctimas mortales".

La declaración emiratí no identificó al copiloto, pero personas familiarizadas con la investigación han dicho que su nombre es Hamam al Hammami, y que su adopción de opiniones islamistas radicales hizo que las autoridades omaníes lo investigaran previamente.

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La investigación emiratí determinó que el copiloto había comenzado una "deriva hacia el extremismo y el terrorismo" hace casi una década, mientras era estudiante en Melbourne, Australia. El Royal Melbourne Institute of Technology dijo en un comunicado que el copiloto estuvo matriculado en la universidad entre 2015 y 2017, pero no terminó su carrera de ingeniería.

Mientras estaba en Australia, Al Hammami desarrolló una fascinación por textos extremistas y contenido en línea que "glorificaba a las organizaciones terroristas y las operaciones suicidas", dijo la declaración emiratí. También "recibió apoyo" de grupos relacionados con los Hermanos Musulmanes, un movimiento islamista internacional, según la declaración, que no dio más detalles.

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El copiloto se inspiró en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en la ideología takfir --una visión que en la práctica le permite a un musulmán declarar a otro un apóstata--, y se interesó cada vez más en un ataque similar, dijo la declaración emiratí.

Confesó a las autoridades que llevar a cabo esa visión estaba "vinculado a su decisión de seguir una carrera en la aviación", según los investigadores. Antes de llegar a FlyDubai en enero de 2026, estuvo empleado por Oman Air durante cuatro años y pasó una breve temporada en Royal Maroc Air, una aerolínea marroquí, determinó la investigación.

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Según los investigadores, el copiloto dijo a las autoridades que actuó solo aunque agregaron que todavía estaban investigando eso. Para prepararse para la operación, había utilizado dos vuelos anteriores a Tel Aviv para familiarizarse con la ruta, consumió más "material que promueve el terrorismo" y entrenó boxeo, dijo la declaración emiratí.

Pero la revelación dejó dudas sobre cómo se autorizó que Al Hammami volara una ruta tan delicada. No está claro si los investigadores omaníes habían compartido sus inquietudes con funcionarios de seguridad en Israel, los Emiratos Árabes Unidos --donde se originó el vuelo-- o con la aerolínea.

Al Shamsi dijo que el copiloto "había cumplido con los requisitos profesionales y de seguridad para el empleo" en FlyDubai, entre los que estaba completar las verificaciones requeridas y proporcionar un certificado de "buena conducta". Agregó que ninguno de los pasos reveló "ningún indicio de sus opiniones extremistas o de su intención de llevar a cabo un complot terrorista".

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Los pasajeros del avión eran en su mayoría israelíes, algunos de los cuales dijeron que la crisis evocó los sentimientos de pavor que habían sentido por última vez el 7 de octubre de 2023, durante el ataque liderado por Hamás contra Israel, en el que murieron unas 1200 personas.

Después del ataque fallido en el avión, aparecieron dos publicaciones en un perfil de LinkedIn que llevaba el nombre de Al Hammami. Una mostraba una foto de Ayman al Zawahri, quien lideró Al Qaeda después de la muerte de Osama bin Laden y a quien Estados Unidos mató en 2022. No quedó claro quién hizo las publicaciones o si habían sido programadas con anticipación para ser publicadas.

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Victoria Kim colaboró con reportería.

Pranav Baskar es reportero internacional del Times y vive en Nueva York.

Victoria Kim colaboró con reportería.