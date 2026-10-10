Cómo destruir una reputación en Hollywood, según relatan cinco demandas de mujeres

In recent years, at least five women have filed lawsuits describing malicious public relations campaigns intended to destroy their reputations. -- 7.1 x 10.9 -- cat=a

Guardar

Amanda Ghost, productora de cine, no es traficante sexual.

Jessica Serfaty, modelo y actriz, no es una prostituta.

PUBLICIDAD

Y Alexa Nikolas nunca ha estado acusada de ningún delito.

Sin embargo, sitios web anónimos que acusaban a estas mujeres de actitudes indebidas --acusaciones que según las tres mujeres son mentiras descaradas-- surgieron aparentemente de la nada, justo cuando cada una de ellas enfrentaba la disputa más amarga de su vida.

En los últimos años, al menos cinco mujeres han presentado demandas en las que describen campañas maliciosas de relaciones públicas que pretenden destruir su reputación.

Aunque las demandas difieren, todas afirman que las campañas de desprestigio se llevaron a cabo a través de sitios web anónimos, publicaciones falsas en redes sociales o la promoción de artículos y publicaciones desfavorables en Internet. Describen una nueva vertiente en el campo del manejo de crisis en la que convergen las relaciones públicas, los servicios legales y la "dark web".

PUBLICIDAD

La demanda de mayor repercusión la presentó la actriz Blake Lively, quien afirmó que en 2024 se lanzó una campaña en su contra como represalia por haber acusado al actor Justin Baldoni de acoso sexual. Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda, la cual fue desestimada.

Lively llegó a un acuerdo a principios de este año sin recibir indemnización por los daños, pero Baldoni fue obligado a pagarle más de 400.000 dólares en honorarios de abogados. En su demanda, Lively describió una campaña coordinada en redes sociales orquestada por tres empresarios: un abogado de Los Ángeles, un publicista de Nueva York y un estratega digital de Texas.

PUBLICIDAD

Para investigar las acusaciones, The New York Times entrevistó a más de 60 personas, revisó documentos judiciales y transcripciones de chats, y analizó cientos de sitios web anónimos y perfiles falsos en redes sociales. Se identificó un patrón.

Las campañas se lanzaron con pocos meses de diferencia entre sí y estaban diseñadas para que fuera imposible rastrearlas, pero quedaron huellas digitales: el mismo lenguaje se repetía en múltiples sitios web y enlaces invisibles dirigían el tráfico de un sitio a otro. Los mensajes de texto y las declaraciones juradas presentadas como parte de las demandas respaldan las acusaciones de que las tres personas trabajaban en conjunto.

PUBLICIDAD

El abogado Bryan Freedman, la publicista Melissa Nathan y el estratega digital Jed Wallace han desestimado las acusaciones, calificándolas de difamación y acoso; en varios de los casos, han presentado contrademandas para limpiar su nombre.

El Times envió solicitudes detalladas de comentarios a Nathan, Wallace y Freedman. "Las acusaciones no son hechos y estas acusaciones no son ni veraces ni precisas", escribió Freedman en una respuesta por correo electrónico. "Al igual que en el caso de Blake Lively, cualquiera que afirme estas tonterías terminará sin nada".

Nathan y Wallace no respondieron.

Las mujeres que han presentado las demandas describen las campañas de desprestigio como un linchamiento digital que ha cambiado para siempre cómo las percibe el público.

PUBLICIDAD

"Ya no sé en quién confiar", dijo Paige Jiménez, una modelo y chef que fue blanco de una campaña en octubre de 2024 y presentó una demanda ante la Corte Superior de Los Ángeles el lunes por la tarde. "Es una vida realmente solitaria".

El "Pit Bull", el agente de relaciones públicas y el "Mercenario"

Las tres personas en el centro de las acusaciones tienen perfiles públicos y enfoques comerciales muy diferentes.

Freedman, el abogado, es un nombre muy conocido en el círculo de las celebridades y cuenta con una extensa lista de clientes de alto perfil. Nathan, experta en comunicación de crisis con clientes propios de renombre, ha pasado años cultivando relaciones cercanas con periodistas. Wallace, quien dirige una empresa de relaciones públicas especializada en momentos de crisis a las afueras de Austin, Texas, mantiene un perfil bajo y rara vez habla con los medios. Las declaraciones públicas más reveladoras que ha hecho sobre sí mismo aparecieron en LinkedIn, donde en una ocasión se describió como un "mercenario".

PUBLICIDAD

Las demandas, así como los mensajes de texto y de correo electrónico obtenidos durante la fase de presentación de pruebas, sugieren que Freedman, Nathan y Wallace comenzaron a trabajar juntos desde 2023.

Los tres empezaron a llamar la atención cuando el Times informó en 2024 que Lively estaba demandando a Baldoni, a su estudio y a su equipo de relaciones públicas por la disputa sobre las acusaciones de acoso sexual y represalias.

En el reclamo de Lively destaca un mensaje de texto en el que señala que Nathan, Freedman y Wallace se conocían desde antes que ella presentara la demanda y que Wallace y Freedman son "muy cercanos". TAG, el grupo de relaciones públicas de Nathan, y Wallace aparecen los dos en la demanda contra Baldoni; Freedman, quien no figura como demandado, es el abogado de Baldoni.

PUBLICIDAD

Las denuncias de acoso sexual fueron desestimadas por un tecnicismo legal: ella era una contratista independiente, no una empleada de tiempo completo en el set de la película, lo que significa que no se podían aplicar las leyes federales contra la discriminación en el empleo. Pero en abril, un juez de un tribunal federal de Nueva York permitió que tres demandas --incluidas dos centradas en la acusación de una campaña de desprestigio-- pasaran a juicio, aunque la actriz optó por llegar a un acuerdo extrajudicial en mayo.

Cientos de páginas de declaraciones juradas y materiales de investigación en su caso apuntan a vínculos con otras campañas. En una declaración jurada presentada días antes del acuerdo en el caso de Lively, Katie Case, exvicepresidenta de TAG, afirmó que Dwayne Johnson, conocido como "La Roca", pidió a TAG y a su personal que crearan un sitio web sobre su expublicista, Stephanie Jones. En él se describía a Jones como alguien que filtraba los secretos de sus clientes y maltrataba a sus empleados, según la declaración.

PUBLICIDAD

Case también dijo que escribió el texto para un sitio web que desacreditaba a las mujeres que habían acusado a tres hermanos --Tal, Alon y Oren Alexander-- de agredirlas sexualmente. Los hermanos, muy conocidos en los círculos de fiesta de la alta sociedad de Nueva York y Miami, fueron condenados por tráfico sexual a principios de este año.

Johnson, a través de un comunicado de un representante, negó haber ordenado la creación de un sitio web en contra de Jones o haber contratado a TAG; calificó las acusaciones de "categóricamente falsas" y agregó que nunca "encargaría a ninguna empresa que difamara a Stephanie Jones ni a nadie más".

Jim Case, padre de Katie Case y su abogado, dijo en un comunicado que Case no sabía que lo que se le pedía que escribiera podía ser falso. Cuando se le pidió que realizara un trabajo con el que no se sentía cómoda, agregó, "renunció a TAG".

Los abogados de los hermanos Alexander se negaron a hacer comentarios. Juda Engelmayer, su representante de prensa, dijo en un correo electrónico que "los Alexander no controlan ni operan sitios web anónimos de terceros" y se negó a dar más detalles.

Las acciones legales de Lively ayudaron a las demás demandantes a darse cuenta de que las campañas estaban relacionadas, según declararon todas ellas al Times.

"Alexa Nikolas al descubierto"

Alexa Nikolas, de 34 años, es una exactriz infantil que protagonizó la serie de Nickelodeon "Zoey 101" cuando era adolescente. Ahora es una activista contra la violencia sexual que ha organizado protestas públicas contra el abuso sexual; entre ellas, hizo una en el concierto del DJ y productor Diplo por acusaciones de conducta sexual inapropiada, que él ha negado. Además, Nikolas apareció en el documental "El lado oscuro de la fama infantil", que trata sobre el abuso que sufrieron los actores infantiles en Nickelodeon en la década de los 90.

En 2021, se encontraba en medio de un juicio contra su exesposo, el músico independiente canadiense Michael Milosh, a quien acusó de agresión sexual y abuso después de que se separaran. Milosh fue representado por Freedman.

Ella dijo que encontró recortes de prensa que mostraban que Freedman había sido acusado de participar en la violación en grupo de una joven de 17 años en la Universidad de California, Berkeley, en 1985. La adolescente demandó a Freedman y a dos de sus compañeros de fraternidad; Freedman le pagó una indemnización de 40.000 dólares, según el expediente del caso del 8 de noviembre de 1991 en el Tribunal Superior de Alameda en California. Freedman negó las acusaciones y nunca fue acusado penalmente por este asunto.

Nikolas organizó una manifestación frente a las oficinas de Freedman en Los Ángeles para visibilizar las acusaciones de agresión. La protesta dio lugar a un artículo en Business Insider que revelaba el historial de Freedman, quién pagó una indemnización extrajudicial a una mujer que lo acusó de violación en grupo.

A principios de este año, Nikolas presentó una demanda por difamación en Los Ángeles en la que acusaba a Freedman, Nathan y Wallace de difundir una campaña digital de represalia en su contra llena de "mentiras perjudiciales". En la demanda, afirma que el sitio web parecía ser una venganza por su protesta.

Una semana después del artículo de Business Insider, a finales de noviembre de 2022, se publicó un sitio web que describía a Nikolas como una "fuerza siniestra y criminal": "¡Alexa Nikolas ha amenazado con "filtrar" e inventar denuncias de agresión sexual contra personas, exparejas y ejecutivos desde la época de Nickelodeon!", se leía en el sitio web. "La venganza y el control son lo que la impulsa".

"El momento en que apareció este sitio web no es una coincidencia", escribió en la demanda. "En ese momento, el demandado Freedman sabía que Nikolas estaba sacando a la luz sus acusaciones pasadas de violación en grupo y el sitio web buscaba explícitamente desacreditarla".

La página web se difundió después en al menos 16 perfiles de redes sociales y más de 70 publicaciones en Wikipedia con un lenguaje similar; una estrategia que, según todas las mujeres que han presentado demandas, manipula los resultados de búsqueda en Internet para dar más credibilidad a las mentiras y las difamaciones.

"La campaña sembró todas estas dudas en mi comunidad. Fue diseñada para hacerme daño", dijo Nikolas. "Es un tormento psicológico".

En agosto, un juez rechazó la solicitud de Freedman de desestimar el caso; la demanda está ahora en la etapa de presentación de pruebas.

Nikolas, quien tiene dos hijos pequeños, dijo que el sitio web y sus acusaciones pusieron en peligro a toda su familia.

"Te va acorralando poco a poco", dijo. "El objetivo es ante todo causar un impacto psicológico en la víctima. Pero después otras personas también empiezan a sentirse en riesgo; son personas a las que amas y no quieres que nunca se sientan inseguras".

Señales invisibles

Anya Fernald, experta en alimentos sustentables s y exjueza en "Iron Chef", fundó Belcampo, una empresa de carne orgánica de alta gama. En 2021, se reveló que Belcampo había estado haciendo pasar carne de granjas industriales como sostenible y orgánica. Fernald, que ya no era directora ejecutiva de Belcampo durante el escándalo, sostiene que la convirtieron en un chivo expiatorio. Contrató a Freedman para que la defendiera y con su ayuda recibió un acuerdo multimillonario.

Para 2024, Fernald pensó que ya había dejado atrás esa experiencia. También estaba superando otro episodio difícil en su vida: una relación de larga duración con Andrew Huberman, un neurocientífico especializado en cultura pop.

Freedman también era el abogado de Huberman; Fernald los presentó antes de que la pareja se separara.

En marzo de 2024, meses después de que la pareja se separara, Fernald habló bajo un seudónimo con la revista New York sobre su relación con Huberman, acusándolo de infidelidad y abuso verbal. En cuestión de días, se reveló en línea que ella era la fuente de las acusaciones. Aparecieron un sitio web anónimo y un perfil falso en X, en los que se hacían acusaciones infundadas sobre su papel en la empresa y en torno al escándalo. Las publicaciones la pintaban como una estafadora que había llevado a la empresa a la ruina.

No tenía idea de dónde había surgido el sitio. Pero después recibió una llamada de un abogado de Nikolas, que había revisado un informe de análisis forense digital detallado en la demanda de Nikolas. Los sitios sobre Nikolas tenían retroenlaces --señales invisibles que dirigen el tráfico de Internet-- hacia videos de YouTube sobre el escándalo de Belcampo. La demanda de Nikolas también alega "autoría común" en páginas de Wikipedia que difamaban a ambas mujeres. Otros sitios web verificados por el Times tenían retroenlaces hacia Fernald y otras cuatro personas entrevistadas para este reportaje que afirmaron haber sido blanco de campañas. Fernald dijo que aún no tiene del todo claro quién creó los sitios en contra de ella y no se encuentra entre las mujeres que han presentado una demanda.

De cualquier manera, expresó, no se arrepiente de haber hablado públicamente sobre Huberman y agregó: "Sabía que iba a contraatacar" de alguna manera.

Huberman no respondió a una solicitud de comentarios.

"La reina de la ketamina"

Jiménez, de 28 años, comenzó su carrera como modelo adolescente y se convirtió en una influencer culinaria después de aparecer en "MasterChef" a los 18 años.

El 17 de octubre de 2024, estaba viviendo en Los Ángeles y acababa de enamorarse. Estaba esperando a que su novio la recogiera para ir a cenar; planeaban ir al Georgian Room en Santa Mónica, donde a ella le encantaba pedir el filete madurado en seco, puré de papas y espinacas a la crema.

Ella y su novio habían crecido juntos en la misma isla de Hawái, pero "mi familia era de un entorno humilde", dijo en una entrevista. La pareja se había reencontrado recientemente en Los Ángeles y solo llevaban saliendo unos meses, pero "éramos inseparables", dijo. "Estábamos profundamente enamorados".

Un número que no reconoció apareció en su celular. El hombre al otro lado de la línea se identificó como Bryan Freedman, según indica su demanda, y le dijo que había sido contratado por los acaudalados padres de su novio. La relación amorosa había terminado, recordó Jiménez que le dijo él.

Unas horas más tarde, el hombre que se identificó como Freedman le envió un mensaje de texto que incluía un enlace a un sitio web titulado "Paige Jiménez, la verdadera reina de la ketamina", según la demanda. El Times revisó el mensaje de texto. El sitio publicaba su dirección completa y la describía como una traficante de ketamina buscada para ser interrogada por la muerte del actor Matthew Perry --una acusación completamente inventada, según la demanda-- así como por delitos cometidos en varias ciudades. "Muy pronto estarás tras las rejas", decía.

Estaba repleta de otras acusaciones infundadas: decía que era una prostituta y una cazafortunas, pero también sacaba a relucir varios hechos reales del pasado de Jiménez que ella se había esforzado por superar, sobre todo que, cuando tenía poco más de 20 años, había producido contenido para adultos en OnlyFans durante un breve período.

Jiménez dijo que el sitio web --que de repente se había convertido en el primer resultado de Google al buscar su nombre-- la sumió en una depresión. Se vio obligada a buscar tratamiento psiquiátrico hospitalario y ella y su novio terminaron separándose definitivamente.

"Hay semanas en las que simplemente no quiero levantarme de la cama", dijo Jiménez en una entrevista reciente.

La demanda, presentada el lunes ante la Corte Superior de Los Ángeles contra Freedman, Wallace, Nathan y sus empresas, acusa a los tres de causar intencionalmente angustia emocional.

"Una prostituta de verdad"

Jessica Serfaty, una actriz y modelo que ha aparecido en "America's Next Top Model", estaba comprometida con Leonardo María Del Vecchio, heredero de la fortuna de Luxottica, valorada en 47 mil millones de dólares, cuando se conectó a Instagram Live en julio de 2024 para afirmar que la había golpeado y le había hecho sangrar la cabeza.

No se ve sangre en el video, pero Serfaty se muestra visiblemente angustiada.

Se retractó de la acusación unos días después, tras varias reuniones cara a cara con Del Vecchio y su abogado, pero solo lo hizo porque la presionaron, según afirmó al Times. Ella sostiene que su prometido sí la golpeó.

Poco después de la acusación de Serfaty, aparecieron en Internet sitios web y perfiles en redes sociales que la describían como una "verdadera prostituta" que "recurre a mentiras para poner en peligro a las personas que la aman".

En septiembre, Brad Beckworth y Christina Yarnell, dos abogados que trabajan con Jones, el publicista, presentaron una demanda en su nombre contra Case, la exvicepresidenta de TAG. El Times obtuvo varias grabaciones de audio llenas de palabras altisonantes relacionadas con ese caso; Wallace las envió en el verano de 2024 a Del Vecchio y a empleados de TAG. Wallace hace referencia al trabajo de Nathan al explicar cómo reforzará la popularidad de sitios web falsos dirigidos contra Serfaty.

"Cada día se publican cientos y cientos de enlaces para que esto se posicione y para indicar al algoritmo que tiene credibilidad", dijo en una de ellas, refiriéndose a las acusaciones publicadas sobre ella. En otra nota, afirmó que el proceso no se trataba solo de crear una historia falsa, sino de asegurarse de que la gente la viera como una "prostituta, mentirosa y mujerzuela".

En una tercera nota, señala que "la gente ya está empezando a atacarla tildándola de loca" en Reddit, el gigantesco foro de redes sociales en línea, "que es exactamente lo que queríamos".

Del Vecchio y sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios.

"Estafadora"

Amanda Ghost, una compositora nominada al Grammy, fue una de las productoras de "The Deb", el debut como directora de la actriz Rebel Wilson. Los mensajes de texto y correos electrónicos descubiertos por sus abogados ofrecen la evidencia documental más clara hasta la fecha de cómo están conectadas las diversas campañas y cómo se han desarrollado.

Los primeros indicios públicos de conflicto entre Wilson y Ghost aparecieron en julio de 2024, cuando Wilson les dijo a sus casi 11 millones de seguidores en Instagram que Ghost y otros productores habían malversado los fondos de la película e intentaron bloquear el estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Ghost presentó una demanda, acusando a Wilson de difamarla porque ella había querido aparecer en los créditos tanto como guionista como compositora de la película, derechos que, según Ghost, pertenecían a otros artistas.

Los mensajes de texto y correos electrónicos, publicados por primera vez por el Times e incluidos en la demanda de Ghost, muestran a Nathan, quien era publicista de Wilson, explicándole cómo se desarrollaría un sitio web difamatorio y cuánto costaría.

Otro mensaje de texto muestra a Nathan diciendo a uno de sus empleados: "Rebel quiere uno [sic] de esos sitios". En agosto de 2024, apareció un sitio web que se refería a Ghost como "la Ghislaine Maxwell india" y como "una estafadora, ladrona y proxeneta".

En menos de una semana, Nathan recibió un correo electrónico de Case, la exempleada. Wallace estaba copiado en el correo.

"Avísame si esto funciona mejor :)", escribió Case al inicio del correo, cuyo asunto era "Borrador para tu revisión". El correo, que también se incluye en la demanda de Ghost, contenía los mismos párrafos con lenguaje difamatorio que se publicarían en los sitios web.

Allyson Thompson, abogada de Wilson, en una declaración enviada por correo electrónico, no negó que Wilson hubiera enviado los mensajes de texto en cuestión ni que le hubiera pedido a Nathan que creara el sitio web; pero insistió en que Wilson, y no Ghost, era la víctima. Agregó que Ghost había contratado a representantes de relaciones públicas que habían "intentado dañar la reputación de Wilson en la prensa" y citó otra demanda en Australia en la que Wilson había sido acusada de difamación, y los cargos fueron desestimados.

"Wilson no contrató personal ni intencionalmente a Melissa Nathan, del Grupo TAG, para destruir la reputación de Ghost", se lee en la declaración. "Esas acusaciones son falsas. En todo caso, la propia conducta de Ghost dañó su reputación" agregó.

Case afirmó en un mensaje de texto a un colega y en una declaración jurada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en California que escribió textos para varios "sitios de desprestigio" mientras trabajaba en TAG y que esos sitios fueron creados por Wallace.

Un correo electrónico de Case a Nathan en octubre de 2024 tenía como asunto: "Asuntos en los que estoy trabajando en este momento". El correo enumera la "redacción de sitios web" para proyectos que incluyen a Jessica Serfaty, Amanda Ghost y los hermanos Alexander.

Esos documentos también incluían una cadena de mensajes de texto en la que Nathan le indica a Case que facture 20.000 dólares por trabajo adicional de Wallace; ella le proporciona a Case el nombre y la dirección de una cuenta.

"Quién iba a imaginar que hacer unos cuantos bocetos fuera tan lucrativo", respondió Case.

"Quédate conmigo, niña", respondió Nathan.

En los últimos años, al menos cinco mujeres han presentado demandas en las que describen campañas de relaciones públicas maliciosas destinadas a destruir su reputación.

Amanda Ghost, productora de la película de Rebel Wilson "The Deb", en West Hollywood, California, el 31 de julio de 2026. (Ariana Drehsler/The New York Times)