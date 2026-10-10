Colombiana que vivió el terremoto en Cali relató el momento de pánico por el sismo en Panamá: “No puedo con tanto susto”

El terremoto en Panamá, del 9 de octubre, fue reportado con una magnitud de 7,7 grados en la escala de Richter - crédito Daniel DE CARTERET / AFP

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La esteticista caleña Jackeline Rentería evacuó el viernes 9 de octubre de 2026 el edificio PH Prisma, en la capital de Panamá, tras un terremoto de magnitud 7,6. El sismo la obligó a abandonar su apartamento y esperar una revisión técnica antes de poder regresar.

Rentería tenía previsto completar el lunes 12 de octubre dos semanas en el país, al que había llegado para trabajar en un spa. Sentada en la calle, relató a El Tiempo: “Estoy extremadamente nerviosa, porque ya viví el terremoto en Cali y lo que estamos viviendo en este momento en Panamá está muy difícil”.

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La colombiana intentaba mantener la calma, orar y evitar pensar en el sismo que había sentido el 10 de agosto en el nororiente de Cali.

“Acá en Panamá me dicen que no recuerdan haber vivido algo parecido, pero yo, que viví lo de Cali, estoy muy asustada. Solo espero que no haya muertos, aunque con la naturaleza nunca se sabe”, afirmó, mientras una fuerte réplica interrumpía la conversación.

La evacuación desde el noveno piso

La emergencia comenzó a las 12:56 p. m., cuando Rentería acababa de salir de la ducha y se preparaba para ir a trabajar. La estructura de PH Prisma, rodeada de edificios y situada a pocos metros del océano Pacífico, empezó a oscilar y a crujir.

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“Primero se sintió un sacudón seco y, de inmediato, empezó a temblar con una fuerza impresionante”, recordó al medio. Los objetos decorativos cayeron de los muebles, las paredes vibraron y los ascensores dejaron de funcionar, por lo que las escaleras de emergencia quedaron como única vía de salida.

Cientos de personas evacuaron hacia las calles en Ciudad de Panamá por el terremoto de 7,7 grados de magnitud - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Rentería estaba con la mujer con la que vive en el apartamento cuando decidieron refugiarse bajo el marco de una puerta: “Lo único que se nos ocurrió fue hacernos bajo el marco de la puerta. Nos agarramos fuerte y nos pusimos a orar esperando a que esa angustia pasara”.

El movimiento duró cerca de 20 segundos antes de que los altavoces de la copropiedad ordenaran la evacuación. Ella descendió 90 escalones y se reunió con decenas de vecinos en las aceras frente al edificio.

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Jackeline Rentería vivía en un noveno piso en un apartamento en Panamá y debió bajar rápido por el terremoto - crédito Enea Lebrun/REUTERS

La prioridad de la esteticista fue comunicarse con su familia en Colombia, según El Tiempo: “Lo primero que hice al estar a salvo fue buscar señal para llamar a Cali, a ver si allá también se había sentido o si todo estaba bien. Por suerte, por WhatsApp pude comunicarme, porque las líneas celulares locales en Panamá colapsaron por completo durante la primera hora”.

El recuerdo del sismo en Cali y el temor junto al Pacífico

El temblor en Panamá reactivó para la colombiana Jackeline Rentería el recuerdo del terremoto que sacudió el suroccidente colombiano el 10 de agosto y dejó consecuencias en Cali. La experiencia reciente hizo que interpretara el nuevo episodio como la repetición de un miedo que aún mantenía presente.

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“No puedo con tanto susto: terremoto en Cali y ahora terremoto aquí. Dos sacudidas de esta magnitud en tan poco tiempo son algo que supera cualquier experiencia”, sostuvo. Para ella, la altura intensificó el impacto, ya que en Cali reside en un cuarto piso.

Cali fue la ciudad más afectada por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito REUTERS TV/vía REUTERS

La mujer añadió que “en Cali yo vivo en un cuarto piso, pero estar en un piso noveno en Panamá hace que todo se mueva de una forma aterradora. La sensación aquí fue infinitamente más dura”.

La cercanía con la costa del Pacífico también generó preocupación entre los evacuados ante una eventual alerta de tsunami: “Literalmente, estamos al lado del mar. Saber que estabas en un noveno piso y que al bajar tenías la costa a unos pasos te deja con el corazón en la boca”.

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