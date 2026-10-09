EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de octubre: huracán Isaías se aleja mientras Simón podría alcanzar la categoría 4

Simón podría alcanzar la categoría 4. De acuerdo con una proyección del SMN, se prevé que el ciclón siga intensificándose rápidamente y llegue a huracán mayor, mientras se aproxima a costas del occidente de México.
Las lluvias asociadas al ciclón Simón convirtieron varias avenidas de Acapulco en corrientes de agua, dejaron automóviles varados, interrumpieron el transporte público y provocaron cortes de electricidad. La emergencia se agravó durante la tarde del jueves, mientras las autoridades llamaban a la población a evitar traslados innecesarios.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 9 de octubre de 2026 prevé que el huracán Simón continúe intensificándose frente a las costas del occidente de México, con lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, muy fuertes en Jalisco y Colima, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado.
El huracán Isaías avanzará hacia el este-noreste, alejándose de las costas nacionales hasta dejar de afectar al país.
En CDMX y el Valle de México, la entrada de humedad y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias con posibles descargas eléctricas, condiciones que también alcanzarán el norte, oriente y centro del territorio y la península de Yucatán. El noroeste mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso; Guerrero y Michoacán concentrarán las precipitaciones más intensas.