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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de octubre: huracán Isaías se aleja mientras Simón podría alcanzar la categoría 4

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06:30 hsHoy

Simón podría alcanzar la categoría 4. De acuerdo con una proyección del SMN, se prevé que el ciclón siga intensificándose rápidamente y llegue a huracán mayor, mientras se aproxima a costas del occidente de México.

Mapa satelital de México con la ruta pronosticada de un ciclón, áreas sombreadas y el logotipo de la Conagua y el SMN
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional detalla la trayectoria pronosticada para el huracán Simon frente a las costas del Pacífico mexicano. (Conagua clima)
06:07 hsHoy

Huracán Simón sumerge en caos Acapulco: calles convertidas en ríos, autos varados y comercios destrozados

A las 21:15 horas del jueves, el SMN informó que el ciclón alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson

En el Barrio La Fábrica, en Acapulco, varios vehículos quedaron atrapados por el agua.

Las lluvias asociadas al ciclón Simón convirtieron varias avenidas de Acapulco en corrientes de agua, dejaron automóviles varados, interrumpieron el transporte público y provocaron cortes de electricidad. La emergencia se agravó durante la tarde del jueves, mientras las autoridades llamaban a la población a evitar traslados innecesarios.

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06:04 hsHoy
En el Barrio La Fábrica, en Acapulco, varios vehículos quedaron atrapados por el agua.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 9 de octubre de 2026 prevé que el huracán Simón continúe intensificándose frente a las costas del occidente de México, con lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, muy fuertes en Jalisco y Colima, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

El huracán Isaías avanzará hacia el este-noreste, alejándose de las costas nacionales hasta dejar de afectar al país.

En CDMX y el Valle de México, la entrada de humedad y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias con posibles descargas eléctricas, condiciones que también alcanzarán el norte, oriente y centro del territorio y la península de Yucatán. El noroeste mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso; Guerrero y Michoacán concentrarán las precipitaciones más intensas.

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