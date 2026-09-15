De Guatemala a Siria, el aumento de precios del combustible desata protestas en el mundo

Guardar

A nivel mundial, los sistemas de transporte y los gobiernos se enfrentan a otra ronda de enorme presión ante la crisis energética.

El mundo está furioso --una vez más-- por el aumento de los precios de la energía causado por la guerra estadounidense-israelí contra Irán.

PUBLICIDAD

Desde que el último repunte llevó el petróleo a 100 dólares por barril, los manifestantes han quemado neumáticos y autos en Guatemala y Siria para expresar su rabia.

En las carreteras de Portugal se han visto coches que circulaban lentamente y hacían sonar sus bocinas en señal de protesta después de que el diésel alcanzara un máximo histórico de más de 9 dólares por galón.

Y especialmente en los países en desarrollo de Asia, que dependen en gran medida de la energía de Medio Oriente y están profundamente endeudados por esfuerzos anteriores para contrarrestar los impactos de la guerra, los sistemas de transporte y los gobiernos se enfrentan a otra ronda de enorme presión.

PUBLICIDAD

La escasez de combustible y las largas filas en las gasolineras ralentizan las economías, junto con las huelgas de taxistas y obreros que no le ven sentido a trabajar cuando las ganancias apenas cubren los costos de la energía.

Muchos países se enfrentan a una pregunta difícil: ¿es más arriesgado trasladar los aumentos de precios a un público irritable, lo que aceleraría la inflación, o reforzar los subsidios y la ayuda, lo que aumentaría la deuda pública y posiblemente amenazaría la estabilidad de las monedas nacionales?

"¿Cuánta capacidad fiscal tienen Asia o el mundo en desarrollo en general para manejar esta crisis geopolítica?", dijo Sana Jaffrey, profesora de la Universidad Nacional de Australia que investiga conflictos y construcción del Estado en Asia. "¿Qué pasa con los mercados financieros globales cuando esa capacidad empieza a agotarse?".

PUBLICIDAD

"En algún momento", agregó, "se convertirá en un problema para todos".

Estos son algunos de los puntos críticos globales que The New York Times está monitoreando.

Indonesia

En Makassar, Sulawesi del Sur, los residentes reportaron esta semana escasez de gas para cocinar, apagones programados y un movimiento repentino hacia el racionamiento de gasolina.

Por toda la capital provincial, los conductores empujaban motocicletas con los tanques vacíos o las dejaban en largas filas cerca de surtidores que no tenían nada que dar. Los taxistas realizaron una protesta el lunes contra un nuevo sistema de racionamiento organizado por números de placa pares e impares.

PUBLICIDAD

Las tensiones también han ido en aumento en Yogyakarta, en Java. Los estudiantes se manifestaron el lunes contra el alza de los precios del combustible, pero su protesta fue disuelta por agresivas organizaciones progubernamentales.

Se han intensificado los debates sobre la eliminación de los subsidios al combustible para los hogares de clase media y alta. Los cálculos del gobierno antes de la guerra suponían que los precios del petróleo estarían en alrededor de 70 dólares por barril, y la deuda pública se ha disparado desde que comenzó el conflicto.

Filipinas

Los pescadores a lo largo de la bahía de Manila que usan embarcaciones propulsadas por diésel o gasolina esta semana tenían la esperanza de aventurarse al mar después de semanas de lluvias monzónicas. Ahora, un gran número permanece en el puerto.

PUBLICIDAD

"Muchos estaban ansiosos por volver a pescar, pero no tienen dinero para comprar gasolina", dijo Fernando Hicap, presidente nacional de una importante asociación pesquera. "La nueva ronda de ajustes de precios nos está asfixiando a muchos".

Los conductores de autobuses y de viajes por aplicación también han estado marchando en Ciudad Quezón, y han protestado de forma silenciosa al no trabajar, una tendencia que también ha surgido en otros lugares. En Vietnam, durante el fin de semana, los conductores de Grab, una aplicación de transporte, convocaron un boicot para protestar por los bajos salarios causados en parte por el aumento de los costos del combustible.

PUBLICIDAD

Modesto Floranda, líder de un grupo de 70.000 conductores y propietarios de autobuses filipinos, dijo que trabajar de 15 a 18 horas al día ahora solo genera lo suficiente para una sola comida.

El gobierno ha ofrecido pagos únicos de alrededor de 80 dólares a los conductores de transporte público.

"No es suficiente", dijo.

Guatemala

Trabajadores del transporte y activistas indígenas marcharon por las calles de Ciudad de Guatemala recientemente, exigiendo medidas más allá de parches provisionales como topes de precios y subsidios.

Algunos grupos han pedido una suspensión de los impuestos al combustible y un abandono de los combustibles fósiles, que los críticos ven como una fuente de enriquecimiento para las élites y de daño ambiental. Los agricultores de toda América Latina, que dependen en gran medida del diésel para los tractores, se han mostrado especialmente frustrados.

PUBLICIDAD

En una marcha reciente en Guatemala, donde los videos mostraban una densa multitud de trabajadores, un organizador con un megáfono describió la lucha económica como una contienda entre los gobiernos y los ricos, y todos los demás.

Dijo que los gobernantes "están en un lugar de lujo" y por eso "no piensan en la miseria y el hambre" o en el costo de las necesidades alimentarias básicas de la clase trabajadora. Agregó que ellos continuarían presionándolos.

Unos días después, en Villa Nueva, justo al sur de la capital, unos videos mostraban autos incendiados en las calles.

Portugal

Organizados principalmente en las redes sociales, los conductores portugueses se reunieron la semana pasada para varios "buzinões": protestas con autos que avanzan lentamente mientras tocan la bocina. Causaron embotellamientos en varias vías clave, incluido el puente 25 de Abril en Lisboa.

PUBLICIDAD

Como señal de la creciente frustración con los grandes intereses de petróleo y gas, un convoy de vehículos bloqueó el acceso a las carreteras cerca de una importante refinería en Sines, según un sitio de noticias local.

Naomi Hossain, socióloga política de la Universidad de Londres que ha estudiado los impactos de las crisis energéticas, dijo que era común que la gente asumiera que los costos de los combustibles fósiles y la inflación aumentan "debido a la colusión entre las élites políticas y las empresas".

"Hay buenas razones para creer que la inflación descontrolada empuja a los votantes hacia la derecha", dijo. "Los gobiernos centristas no parecen ser capaces de hacer mucho para proteger a la gente contra estas crisis, y no hay alternativas de izquierda realistas en la mayoría de los lugares. Así que una consecuencia es que el populismo se alimenta".

Bangladés

Bangladés importa más del 90 por ciento del petróleo que usa, y la mayor parte proviene de Medio Oriente.

La escasez de gas natural licuado necesario para producir electricidad ha llevado al racionamiento y al cierre temporal de las fábricas de confección, el motor principal de la economía del país. Muchos recurrieron al diésel después de que comenzó la guerra en Irán en febrero, solo para ver que esos precios ahora también aumentan.

Robiul Hasan Mehedi, un directivo en una fábrica de confección en el centro textil de Bangladés, Gazipur, dijo el martes que los cortes de energía ahora ocurren cuatro o cinco veces al día.

Varias horas de paro laboral --multiplicadas por decenas de fábricas y miles de trabajadores-- ahora son la norma.

Nahid Islam, un líder de la oposición, dijo en una manifestación de protesta en Daca este mes que las multitudes marchaban en parte "contra aquellos que forman sindicatos en torno al gas, el petróleo y la electricidad e intentan aumentar los precios".

Sri Lanka

El gobierno de Sri Lanka fija los precios del combustible cada mes, pero los distribuidores de combustible que venden a las gasolineras han comenzado a restringir el suministro a la espera de un aumento previsto en la demanda.

"Operan con pérdidas", dijo el lunes Kumara Rajapaksha, presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras, a los periodistas.

Anura Karunathilaka, el ministro de energía de Sri Lanka, dijo que los funcionarios consideraban si debían aumentar los precios oficiales y agregar subsidios. La proporción de la deuda respecto al producto interno bruto del país ya se encuentra entre las más altas del mundo en desarrollo.

Siria

Pocas horas después de que el gobierno dijera que aumentaría temporalmente los precios de la gasolina, el diésel y otros productos derivados del petróleo hasta en un 40 por ciento, los sirios salieron a las calles.

En varias ciudades, multitudes enfurecidas se congregaron en plazas, bloquearon el tráfico e incendiaron neumáticos, pidiendo que se cancelara el aumento de precios.

En un video publicado en línea, un hombre se vertió lo que dijo era gasolina sobre la cabeza y amenazó con prenderse fuego antes de que una multitud interviniera.

Los funcionarios del gobierno dijeron que no tenían otra opción más que aumentar los precios debido a la guerra.

Colaboraron con reportería Tiago Carrasco en Portugal; Rin Hindryati en Bogor, Indonesia; Jason Gutierrez desde Manila; Saif Hasnat desde Dhaka, Bangladesh; Pamodi Waravita en Colombo, Sri Lanka; Raja Abdulrahim en Ammán, Jordania; Hari Kumar desde Nueva Delhi, India, y Tung Ngo desde Hanoi, Vietnam.

Damien Cave dirige la nueva corresponsalía del Times en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, y cubre los cambios de poder en Asia y en el resto del mundo.

Colaboraron con reportería Tiago Carrasco en Portugal; Rin Hindryati en Bogor, Indonesia; Jason Gutierrez desde Manila; Saif Hasnat desde Dhaka, Bangladesh; Pamodi Waravita en Colombo, Sri Lanka; Raja Abdulrahim en Ammán, Jordania; Hari Kumar desde Nueva Delhi, India, y Tung Ngo desde Hanoi, Vietnam.