Luisa María Alcalde comparte privado momento previo al Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum

La consejera jurísdica compartió en sus redes sociales momentos de su vida junto con su hijo y con Arturo Ávila

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Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, compartió un tierno momento a través de sus redes sociales sobre cómo se arregló junto con su hija y el senador Arturo Ávila para asistir al Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, en Palacio Nacional.

A través de sus redes sociales, la funcionaria compartió un video en el que se le ve preparándose para una de las noches más representativas en México: el Día de la Independencia. En ese contexto, Alcalde aparece eligiendo el vestido que usará —uno rojo con un bordado tradicional— apto para lucir su panza, que ronda los siete meses de embarazo.

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“Alistándonos para acompañar a nuestra Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Grito de Independencia”, se lee en la descripción dentro del video.

Su hija Leonora, de casi dos años de edad, aparece en pijama —sin que aparezca su rostro a cuadro— acompañando a su madre mientras esta luce su vestido y se pone los zapatos que eligió para la ocasión: bajos, estilo tradicional y sin tacones.

La siguiente imagen en el video es Luisa María Alcalde maquillándose y terminando los últimos detalles de su look para después salir, con el senador morenista Arturo Ávila, rumbo a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum daría su segundo Grito de Independencia durante su sexenio.

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Luisa María Alcalde comparte momentos íntimos de su vida

Luisa María Alcalde tuvo su primera hija durante el sexenio de Claudia Sheinbaum

Luisa María Alcalde, exdirigente nacional de Morena y exsecretaria de Gobernación, se convirtió en madre de una niña a la que llamó Leonora. El nacimiento se dio a conocer en enero de 2025, mientras la morenista mantuvo sus publicaciones enfocadas en la campaña de afiliación que en ese momento vivía el partido.

En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente a Alcalde durante una conferencia en Palacio Nacional. La mandataria explicó que ya se había comunicado con ella de manera privada, pero aprovechó el momento para reconocerla ante los cuestionamientos por ataques contra Morena y su dirigencia.

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Sheinbaum sostuvo que Alcalde había encabezado de buena forma a Morena y destacó el vínculo del partido con la población. Antes de la felicitación de la presidenta, ni la dirigente nacional ni otros cuadros del partido habían difundido detalles sobre la llegada de la bebé.

Segundo Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su segundo Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, durante la conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la lucha independentista. Miles de personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México, donde las actividades culturales y musicales comenzaron desde las 19:00 horas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció su segundo Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista. (Gobierno de México)

La celebración incluyó presentaciones del Mariachi de la Marina y la Guardia Nacional, José Alfredo Jiménez Medel y los ganadores del concurso México Canta: Tiffany Galvis, Lisandra Espinoza y Brian Soto. El grupo Intocable cerró el bloque previo a la ceremonia cívica y volvió al escenario después del espectáculo de fuegos artificiales.

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Antes de salir al balcón, Sheinbaum recorrió salones de Palacio Nacional como parte del protocolo. En el Salón Embajadores, sitio donde se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821, rindió homenaje a Margarita Maza. A las 23:00 horas salió acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, recibió la bandera nacional de la escolta militar y repicó la campana.

Durante la arenga, la mandataria nombró a figuras de la Independencia como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava. También lanzó vivas a los pueblos indígenas y afromexicanos, a las personas migrantes, así como a la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia. Al igual que en su primer Grito, mencionó a Josefa Ortiz con el apellido Téllez-Girón.

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Al terminar la ceremonia, se entonó el Himno Nacional y se realizó un espectáculo de pirotecnia en el Zócalo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se congregaron 180,000 asistentes. Para el resguardo se desplegaron tres cinturones de seguridad, 3,500 policías y 91 unidades; además, más de 13,000 elementos vigilaron las 16 alcaldías durante los festejos patrios.