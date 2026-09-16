México

Alcalde de Michoacán cambia el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez durante el Grito y su error se vuelve viral

El presidente municipal de Tzintzuntzan provocó risas entre los asistentes después de mencionar a la heroína de la Independencia con un apellido que no corresponde

El video de la ceremonia del 15 de septiembre se difundió ampliamente en redes, donde usuarios cuestionaron el conocimiento histórico del funcionario.

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La noche del 15 de septiembre volvió a reunir a millones de mexicanos para conmemorar el inicio de la Independencia de México. En plazas públicas, palacios de gobierno y municipios de todo el país se llevaron a cabo las tradicionales ceremonias encabezadas por autoridades de los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, en Tzintzuntzan, Michoacán, la celebración quedó marcada por un inesperado error cometido durante el momento protocolario.

El protagonista fue Patricio García Alva, alcalde de este municipio michoacano, quien tuvo a su cargo la ceremonia del Grito de Independencia ante habitantes que acudieron para celebrar una de las fechas más representativas del calendario nacional.

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Como parte del protocolo, el presidente municipal comenzó a mencionar a distintos personajes relacionados con el movimiento independentista, una tradición que cada año acompaña el llamado a la celebración de la libertad de México.

Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de Josefa Ortíz de Domínguez, una de las figuras históricas asociadas con el movimiento que antecedió al inicio de la lucha independentista.

El inesperado cambio de apellido

El presidente municipal de Tzintzuntzan provocó risas entre los asistentes después de mencionar a la heroína de la Independencia con un apellido que no corresponde.
El presidente municipal de Tzintzuntzan provocó risas entre los asistentes después de mencionar a la heroína de la Independencia con un apellido que no corresponde.

En lugar de pronunciar correctamente el nombre de la heroína, el alcalde modificó su apellido y terminó llamándola de una manera completamente distinta. Frente a los asistentes, García Alva lanzó una frase que provocó risas entre quienes presenciaron el momento.

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¡Viva Josefa Ortíz Rodrigo!”, gritó el funcionario durante la ceremonia.

La equivocación quedó registrada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios retomaron el fragmento para comentar el error cometido durante una ceremonia dedicada precisamente a recordar a los personajes que participaron en la historia de México.

El momento generó reacciones principalmente por la confusión entre los apellidos de Josefa Ortíz de Domínguez, cuyo nombre forma parte de los episodios más conocidos de la etapa previa al levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo.

Usuarios reaccionan al video

El momento ocurrió durante la celebración de la Independencia de México y rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales.
El momento ocurrió durante la celebración de la Independencia de México y rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales.

Además de la equivocación con el apellido de Josefa Ortíz de Domínguez, internautas señalaron que durante el fragmento difundido tampoco habría sido mencionado Miguel Hidalgo, considerado una de las figuras centrales del inicio de la Independencia.

El video rápidamente provocó una ola de comentarios entre usuarios de distintas plataformas, quienes utilizaron el sentido del humor para reaccionar a la confusión del alcalde durante una ceremonia pública.

“Jjajaajaja como ese tipo de personas llegan a esos puestos”, escribió un usuario al referirse al error.

Otros internautas compararon el conocimiento del funcionario con el de los estudiantes y cuestionaron que una autoridad municipal pudiera equivocarse de esa manera al mencionar a uno de los personajes históricos más reconocidos del país.

“Y hasta un niño sabe más de los héroes que el propio alcalde”, comentó otra persona.

Entre las respuestas también apareció una crítica directa al presidente municipal: “Ese alcalde deben regresarlo a la primaria por burro”.

La conversación continuó con más comentarios en tono de burla: “Jajajaja no manches, está cabrón que ese tipo de personas sean gobernantes de una localidad con ese tipo de errores”.

De esta manera, lo que comenzó como una ceremonia conmemorativa en Tzintzuntzan terminó convirtiéndose en uno de los momentos que más llamaron la atención en redes sociales durante las celebraciones del 15 de septiembre de 2026.

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