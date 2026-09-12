¿A qué edad deberías hacerte un estudio de densidad ósea?

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Algunos médicos e influentes dicen que las mujeres no deberían esperar hasta los 60 años para realizarse un estudio DEXA. Esto es lo que hay que considerar antes de hacerse uno.

En los últimos años, ha habido un impulso cultural para que las mujeres de mediana edad fortalezcan sus huesos.

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Tanto influentes sobre la menopausia como organizaciones médicas se han enfocado en el mensaje de que el riesgo de fracturas en las mujeres aumenta de manera drástica después de la menopausia,y de que deberían pensar en su densidad ósea mucho antes de lo que quizás lo hicieron sus madres.

La Asociación Médica Estadounidense recomienda que las mujeres se hagan su primera densitometría ósea DEXA --una radiografía de dosis baja que es la prueba de referencia para determinar la densidad ósea-- a los 65 años o más, a menos que tengan un factor de riesgo de osteoporosis.

Pero un número cada vez mayor de médicos y expertos en salud ósea ahora recomienda hacerse estudios antes. Argumentan que, si las mujeres esperan hasta los 65 años, pueden perder una ventana crítica para prevenir la osteoporosis.

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"Durante años, se ha pensado en la osteoporosis como algo que identificamos y tratamos, no como algo que prevenimos", dijo Jocelyn Wittstein, profesora asociada de cirugía ortopédica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke. A medida que los investigadores han aprendido más sobre la prevención, esa mentalidad ha comenzado a cambiar, dijo.

Y, sin embargo, los estudios no se han investigado como herramienta de detección para mujeres más jóvenes sin factores de riesgo conocidos de fracturas, y ninguna organización médica importante respalda este enfoque.

Esto es lo que hay que saber sobre cuándo conviene hacerse una densitometría ósea DEXA y cómo mantener los huesos sanos.

Cómo cambian tus huesos con el tiempo

Tus huesos se están reconstruyendo constantemente, dijo Angela Cheung, directora de atención a la osteoporosis de la University Health Network en Toronto.

Las mujeres alcanzan su masa ósea máxima entre los 20 y los 30 años. Por lo general, cuanto más ejercicio con carga de peso hayas hecho a lo largo de tu vida --o actividad que requiera que tu cuerpo resista la gravedad, como saltar o el entrenamiento de resistencia-- más fuertes serán tus huesos, siempre y cuando hayas mantenido una buena nutrición.

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Las mujeres experimentan una caída significativa en la densidad ósea en los años cercanos a la menopausia, que por lo general ocurre entre los 45 y los 55 años. Esto se debe a que el estrógeno, que cae en picada durante la menopausia, ayuda a que los huesos se mantengan fuertes.

Sin tomar medidas para preservar su densidad ósea, las mujeres pierden en promedio el 10 por ciento de ella en los cinco a siete años posteriores a la menopausia.

Para las mujeres que parten de una alta densidad ósea, esta caída de estrógeno podría no derivar en huesos débiles, dijo Cheung. Pero para muchas otras mujeres, la transición puede llevar a la osteoporosis.

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Muchos factores de riesgo predisponen a las mujeres a la enfermedad, entre ellos un historial de trastornos alimentarios, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares de osteoporosis o simplemente tener un cuerpo delgado.

Lo que una densitometría ósea DEXA puede decirte

Nunca eres demasiado joven para pensar en tus huesos, dicen los expertos: cuanto antes priorices el ejercicio con carga de peso y una buena nutrición, mejor estarás.

Pero a la osteoporosis a menudo se le llama una enfermedad silenciosa, porque muchas mujeres solo se enteran de que la tienen después de sufrir una fractura, dijeron los expertos.

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La densitometría ósea DEXA mide la densidad de los huesos de tu cadera y columna. Puede decirte si tienes osteopenia, una afección que puede ser precursora de la osteoporosis. También puede identificar la osteoporosis y ayudarte a determinar si debes comenzar a tomar medicamentos para reducir tu riesgo de fracturas. Después de la densitometría ósea, tu proveedor compartirá un puntaje que indica si tu densidad es normal o baja.

Las densitometrías óseas DEXA para la composición corporal, ofrecidas por algunos gimnasios y centros de bienestar, pueden proporcionar información sobre el tejido muscular y graso, pero no son especialmente reveladoras sobre el riesgo de fractura, dijo Cheung.

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Las recomendaciones médicas actuales para la densitometría ósea DEXA se enfocan en la detección de osteoporosis en mujeres mayores para prevenir fracturas, ya que las investigaciones sobre la enfermedad se han centrado en esta población, dijo Joel Tsevat, miembro del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel de expertos que decide qué exámenes de detección deben cubrir las compañías de seguros.

(Hasta la fecha, no se han publicado estudios importantes sobre los beneficios preventivos para la salud de realizar estudios DEXA a mujeres menores de 65 años con un riesgo promedio de fracturas).

Aun así, Tsevat dijo que las mujeres menores de 65 años que han pasado por la menopausia y tienen al menos un factor de riesgo adicional deberían discutir con su proveedor la posibilidad de hacerse pruebas de detección más tempranas.

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El argumento a favor de estudios DEXA más tempranos

La mayoría de los defensores de la salud de la mujer que impulsan estudios DEXA más tempranos coinciden en que el momento ideal para que las mujeres conozcan su densidad ósea es en la menopausia, cuando enfrentan la decisión de si comenzar o no la terapia hormonal.

Las investigaciones han demostrado que la terapia con estrógeno puede ayudar a preservar la densidad ósea de una mujer, por lo que conocer tu puntaje puede ser una herramienta valiosa al decidir si tomar la hormona, dijo Mary Bouxsein, investigadora de salud ósea y profesora en la Facultad de Medicina de Harvard. (La eficacia puede variar según la dosis y la fórmula).

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Pero la terapia es más eficaz y segura si la comienzas dentro de los 10 años posteriores a la menopausia --lo que, para la mayoría de las mujeres, significa antes de los 65 años--, dijo Bouxsein.

En las redes sociales, un contingente pequeño pero ruidoso de médicos e influentes médicos ha argumentado que todas las mujeres deberían hacerse una densitometría ósea DEXA de referencia a los 30 o a principios de los 40 años. (El año pasado, un cirujano ortopédico en Kansas City inició una campaña para que las mujeres se hagan una densitometría ósea inicial a los 40 años, la misma edad en la que se les aconseja hacerse su primera mamografía). Algunos de estos promotores ofrecen estudios DEXA en clínicas privadas y venden productos comercializados para apoyar la densidad ósea.

Argumentan que, al hacerte un DEXA inicial antes de la menopausia, puedes conocer tu punto de partida, lo que podría ser útil cuando el estrógeno comience a disminuir. Si te haces un segundo DEXA en la menopausia y descubres que tu densidad ósea ha disminuido rápidamente, esto podría influir en tu decisión de comenzar la terapia hormonal.

Pero aunque la mayoría de los expertos coinciden en que hacerse un estudio DEXA antes de la menopausia no es perjudicial, algunos argumentan que podría generar una falsa sensación de seguridad o ansiedad, según los resultados de cada mujer.

Y para la mayoría de las mujeres, conocer su puntaje tan temprano no cambia lo que pueden hacer para prevenir la enfermedad. (Aunque algunas mujeres premenopáusicas con alto riesgo de fracturas, incluidas algunas atletas y pacientes con cáncer, sí pueden beneficiarse de estudios DEXA más tempranos, dijeron los expertos).

Cómo proteger tus huesos

Ya sea que tu puntuación DEXA sea normal o baja, pasos similares pueden ayudar a reducir el riesgo de caídas y fracturas.

El ejercicio regular con carga de peso, incluido el entrenamiento de resistencia, puede ayudar a mantener tus huesos fuertes, dijo Lora Giangregorio, profesora de kinesiología en la Universidad de Waterloo, en Canadá.

Aunque algunos influentes del fitness afirman que debes levantar mucho peso para fortalecer los huesos, todo el entrenamiento de resistencia ayuda, dijo Giangregorio. Es más importante desafiarte progresivamente con el tiempo al aumentar el peso que levantas o hacer que tu rutina sea más difícil, dijo.

Más allá de fortalecer tus huesos, trabajar en tu equilibrio, movilidad y estabilidad puede ayudar a prevenir caídas, dijo.

También es importante comer suficientes calorías para dar energía a tus entrenamientos y actividades diarias, llevar una dieta rica en calcio y vitamina D, y evitar fumar y el consumo excesivo de alcohol.

En última instancia, muchos de los mismos hábitos que apoyan tu salud general y bienestar a lo largo de tu vida también benefician a tus huesos, dijo Wittstein.

"Por suerte, a menudo las mismas cosas son buenas para el corazón, los músculos y los huesos", agregó. "Hay muchísima coincidencia entre ellos".