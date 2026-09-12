Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

La denuncia por la herencia de Yeison Jiménez incluye ocho presuntos delitos, entre ellos falsedad en documento privado, fraude procesal, administración desleal y estafa - crédito @yeison_jimenez/Instagram

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Hace unos días se conoció por medio del bufete Sergio Ramírez Law Group que la madre del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, Luz Feny Galeano, interpuso junto a su hija una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunas irregularidades en el manejo del patrimonio empresarial que dejó el intérprete tras su muerte, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

La Agencia de Periodismo Investigativo (API) dio a conocer que la denuncia fue dirgida contra Fabián Mauricio Cáceres Otálora, hombre de confianza del artista fallecido, por ocho presuntos delitos especificados en la noticia criminal 2026-30505.

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Cáceres Otálora, sin vínculo familiar con el artista, fue señalado como beneficiario directo de una serie de modificaciones societarias registradas después del fallecimiento de Jiménez, según pudo establecer el citado portal, tras rastrear los bienes, las empresas y los movimientos societarios del cantante.

Aunque la denunciante no entregó nombres adicionales en su escrito, solicitó al ente acusador que se investigue a otras personas vinculadas con la elaboración, suscripción, certificación o radicación de los documentos cuestionados.

La denuncia recoge ocho presuntos delitos: falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, fraude procesal, administración desleal, abuso de confianza, estafa y tentativa de estafa, además de ocultamiento de documento privado. En su denuncia, Luz Feny Galeano pidió a la Fiscalía extender la investigación a administradores, representantes legales principales y suplentes, revisores fiscales y cualquier tercero que hubiera participado en la confección de las actas societarias objeto de su reproche.

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El documento que más cuestiona la madre del cantante en su denuncia es el acta número 7 de Santi Music S.A.S., una de las principales empresas vinculadas a la carrera artística de Jiménez. Según consta en los registros de la Cámara de Comercio, el acta fue fechada el 2 de enero de 2026, ocho días antes de la muerte del cantante, pero se inscribió el 28 de enero, 18 días después del deceso y de los homenajes públicos que se realizaron en distintos puntos del país.

El acta número 7 de Santi Music S.A.S. fue fechada el 2 de enero de 2026, pero se inscribió el 28 de enero, después de la muerte de Yeison Jiménez - crédito API

En ese documento, la hermana del artista, Laura Daniela Sarmiento Galeano, entonces única accionista de Santi Music S.A.S., cedió la representación legal principal de la sociedad a Cáceres Otálora. La denunciante sostiene que la firma de su hijo o de las personas que participaron en la elaboración de ese documento carece de “claridad documental suficiente”.

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El acta también recoge la renuncia de Sarmiento al derecho de preferencia sobre sus acciones y la emisión de 190.000 acciones ordinarias a favor de Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S., empresa que, según el texto, pagó 190 millones de pesos en efectivo el mismo 2 de enero de 2026.

En esa acta de Santi Music S.A.S., Laura Daniela Sarmiento Galeano cedió la representación legal a Cáceres Otálora y aceptó la emisión de 190.000 acciones a favor de Yeiluz S.A.S. La operacióndejó a Sarmiento Galeano con 10.000 acciones y a Yeiluz S.A.S. con 190.000 acciones - crédito API

Con esa operación, Sarmiento pasó de tener el 100% de las acciones a conservar solo 10.000, frente a las 190.000 en poder de Yeiluz S.A.S. El documento aparece firmado por Cáceres Otálora, como secretario, y por Sarmiento, como presidenta de la asamblea, en la página cinco de los cinco folios que componen el acta.

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Otras modificaciones societarias bajo la lupa

La denuncia de Galeano no se limita a Santi Music S.A.S. También cuestionó el acta de designación de un revisor fiscal y de un nuevo gerente, así como el aumento del capital suscrito y pagado de esa sociedad. Esos documentos, aunque fechados antes de la muerte del cantante y firmados supuestamente por Sarmiento como única accionista, se registraron el 26 de enero de 2026, según las tirillas de la Cámara de Comercio consultadas por API.

La investigación citada concluyó que Cáceres Otálora aparece de manera recurrente en distintas sociedades vinculadas a Yeison Jiménez, detallando que ingresó a Santi Music S.A.S. el 15 de agosto de 2025 como segundo suplente del representante legal y, dos meses después, participó como secretario en la asamblea que designó a Brayan Andrés Ramírez Delgadillo como revisor fiscal de la empresa. En YJ Company S.A.S., otra de las sociedades del artista, también fungió como representante legal suplente desde 2019, cargo que ratificó un año antes de la muerte del cantante.

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En Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S., constituida en 2015 por el propio Yeison Jiménez junto con su madre, Cáceres Otálora figura como representante legal suplente desde 2020, según consta en el acta número 1 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de esa sociedad.

Las implicaciones patrimoniales

La Fiscalía deberá definir si los cambios en las empresas de Yeison Jiménez alteraron de forma irregular un patrimonio que en Santi Music S.A.S. y Eventos Sírvalo Pues supera los 5.000 millones de pesos, así como la repartición de su herencia a los hijos y la viuda del cantante, Sonia Restrepo - crédito Yeison Jiménez / Facebook

De acuerdo con lo estipulado por la ley colombiana, Luz Feny Galeano no forma parte del orden sucesoral de su hijo, pues en el primer lugar de la sucesión se ubican los hijos del cantante y, en el segundo, su esposa, Sonia Restrepo.

Pese a esa condición, Galeano aseguró en su denuncia que revisó “detalladamente” el patrimonio de su hijo tras su muerte y encontró inscripciones en los registros mercantiles que, a su juicio, alteraron la administración y la composición accionaria de las sociedades vinculadas a la actividad artística del cantante.

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En su escrito, la denunciante mencionó que las personas que públicamente fungían como conocedoras y partícipes del entorno patrimonial de Yeison Jiménez eran su esposa, representante legal de los hijos del artista, y la hermana de este, Lina Jiménez, accionista de la empresa Eventos Sírvalo Pues. Esta última organizó, junto con otras firmas, el homenaje póstumo que se realizó tras la muerte del cantante.

Los balances financieros de las sociedades cuestionadas dan cuenta de la magnitud del patrimonio en disputa. Santi Music S.A.S. registró, al cierre de 2025, un activo total de 5.220 millones de pesos, ingresos por actividades ordinarias de 3.520 millones y una utilidad de 1.831 millones. Eventos Sírvalo Pues, por su parte, cerró ese mismo año con un activo total de 5.532 millones de pesos e ingresos por actividades ordinarias de 38.333 millones.

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La Fiscalía deberá determinar si las modificaciones societarias registradas después de la muerte de Yeison Jiménez se ajustaron a derecho o si, como sostiene la denuncia de su madre, existieron irregularidades en la elaboración y radicación de los documentos que hoy definen el control sobre el legado empresarial del cantante.