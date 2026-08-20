Colombia estuvo muy cerca de sufrir un apagón a nivel general debido al terremoto del 10 de agosto: dijeron qué lo evitó

Desde hace meses se advirtió que Colombia sufriría un apagón debido al fenómeno de El Niño - crédito Air-e

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El terremoto en Colombia del lunes 10 de agosto de 2026 puso al Sistema Interconectado Nacional (SIN) al borde de un apagón total, debido a una desconexión abrupta de la demanda eléctrica y una operación de emergencia para contener la inestabilidad. Así lo confirmó el gerente general encargado (e) de XM, Juan Carlos Morales, durante el 8vo Foro XM en Cartagena, en el que confirmó que el episodio llevó a la red a una situación crítica.

Recordó que durante el sismo de las 7:34 a. m., el sistema eléctrico colombiano perdió 18% de la demanda de energía del país. Morales sostuvo que la magnitud del impacto fue mayor que la demanda no atendida, porque desconectar casi el 20% equivale “más o menos hasta la tercera etapa” del Sistema Interconectado Nacional.

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Como es sabido, la afectación se concentró en varios departamentos, entre ellos Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. “Realmente estuvimos muy cerca de que el colapso derivara en un apagón total del Sistema Interconectado Nacional”, advirtió.

Juan Carlos Morales, gerente general (e) de XM, intervino en el 8vo Foro XM - crédito XM

De igual manera, el directivo explicó que el riesgo no se debió solo a la porción de demanda desconectada, sino a la reacción técnica que siguió al movimiento telúrico. “Cuando se desconecta casi el 20% de toda la demanda, eso significa más o menos hasta la tercera etapa de nuestro Sistema Interconectado Nacional. Ese es un riesgo bastante importante. Eso muestra la magnitud del evento que sufrimos en Colombia”, afirmó.

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Agregó que el sistema enfrentó una condición de sobreaceleración junto con un aumento de la sobretensión. “La condición misma de sobreaceleración y el crecimiento de sobretensión llevaron a una reacción directa de todo el sistema”, dijo.

Operación de emergencia para evitar el colapso

Ante la emergencia, uno de los elementos determinantes fue el trabajo en la sala de operación. Operadores, técnicos e ingenieros de XM tuvieron que actuar mientras distintas zonas enfrentaban interrupciones y el servicio se recuperaba de forma progresiva.

Juan Carlos Morales destacó el esfuerzo del personal para mantener la coordinación durante el evento. “Estuvo el trabajo en la sala con los operadores del sistema. Fue el esfuerzo de cada uno de nuestros operadores, que trataban de comunicarse y hablar con otros operadores que no paraban de colapsar”, afirmó.

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Una de las principales dificultades fue la comunicación con algunos operadores regionales y con el Centro Nacional de Despacho. Según el funcionario, en varios puntos no había medios disponibles para enlazarse con el centro de control en pleno evento.

Según el balance oficial con corte a las 12:30 p. m. del 19 de agosto, 314 personas han muerto, 262 siguen desaparecidas y más de 262.000 resultaron afectadas por el sismo - crédito Sergio Acero/Reuters

“No tenían ningún medio de comunicación con el cual pudieran conectarse con el Centro Nacional”, señaló. En otro momento, al recordar la escena en la sala, añadió que el equipo trabajó “tratando de comunicarse con otros operadores en Colombia”.

Fragilidades regionales que expuso el sismo

Por supuesto, la contingencia dejó expuestas diferencias estructurales entre regiones del país. En el caso de Chocó, el impacto fue más fuerte por la debilidad de la red local y por las pocas alternativas de conexión con el resto del sistema. La región del Caribe apareció como otro punto sensible, aunque por razones distintas. Allí se concentra la mayor cantidad de proyectos de energías renovables no convencionales, pero la zona opera con una red en T.

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Dicha arquitectura es susceptible a fenómenos de oscilación eléctrica. Esa condición complica la transmisión y eleva el riesgo de inestabilidad cuando hay variaciones drásticas en el flujo de potencia.

Desafío técnico de una red en transformación

Morales situó lo ocurrido en un sistema que ya cambió su forma de operar. Colombia tiene más de 3,5 gigavatios instalados de fuentes renovables, que han llegado a cubrir más del 30% de la demanda nacional. Ese cambio alteró los referentes con los que se formó buena parte del personal técnico.

Los gremios del sector exigen inversiones para el SIN y así evitar un apagón en medio de la llegada del fenómeno de El Niño - crédito Colprensa

“Nos enseñaron a operar sistemas convencionales basados en fuentes síncronas. Hoy tenemos una realidad diferente con equipos que se conectan a través de inversores con electrónica de potencia y responden de forma distinta”, explicó el gerente encargado de XM.

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A esa transformación en la oferta se suma una demanda con comportamientos nuevos. La entrada de baterías, la movilidad eléctrica y la sustitución industrial de gas por electricidad cambiaron supuestos tradicionales sobre el consumo y el almacenamiento de energía. Asimismo, las altas temperaturas también presionaron al sistema y llevaron el consumo a niveles récord por encima de 12,5 gigavatios. Esa marca amplía la exigencia sobre la operación en momentos de tensión.

El gerente general (e) de XM, Juan Carlos Morales, además advirtió sobre el efecto de la automatización en las capacidades técnicas del sector. Evitar nuevos sobresaltos, según él, exige actualizar protecciones, reforzar interconexiones regionales y sostener la coordinación entre los actores del sistema.

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