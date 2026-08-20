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Esta fue la pregunta que Gilberto Mora no entendió y se volvió viral

El jugador de Tijuana se convirtió en la figura del partido de los Xolos del Club Tijuana al firmar gol y asistencia contra el campeón Cruz Azul

Un jugador de fútbol joven con uniforme rojo y negro con el número 19 en el pantalón, en un campo de césped. Hay gradas con público y publicidad en el fondo.
Morita anotó gol ante la Fiera en su regreso al Club Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Gilberto Rafael Mora Zambrano es la identidad del futbolista mexicano que se ha ganado el arropo y aprecio de toda la afición de la Liga Mx, gracias a su proyección en medio campo al ser la figura de los Xolos del Club Tijuana y el más joven en representar a la Selección Nacional en una Copa del Mundo.

Recientemente, Gil Mora enfrentó al campeón Cruz Azul en el estadio Caliente y con su anotación y pase de gol al uruguayo, Ignacio Rivero, la Jauría venció a la Máquina 2-1 y con eso el “10″ del Club Tijuana ganó el valor de ser el jugador del partido el domingo 16 de agosto.

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Al estar en zona mixta, las y los reporteros se acercaron al niño maravilla para saber sus impresiones del juego, no obstante hubo una pregunta que confundió totalmente a Gilberto Mora.

Una reportera quiso saber si Morita trataría de convivir aún más con su público de Tijuana llevando a cabo una firma de autógrafos, sin embargo el cuestionamiento se fue alargando que, de manera sincera, el jugador mexicano respondió así: “No entendí la pregunta”, lo que generó las risas de los miembros de prensa y su reacción hoy sea viral en redes sociales.

¿Qué le preguntaron a Gilberto Mora?

Mora jugó ante León después de representar al Tri en el Mundial 2026
Mora jugó ante León después de representar al Tri en el Mundial 2026 (Instagram / gil_morita)

A continuación te compartimos la pregunta completa que dejó sin palabras a Gilberto Mora tras vencer a Cruz Azul el pasado fin de semana en Tijuana:

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“Todavía percibir la última entrevista que tuviste. Tuvo millones de vistas cuando le diste ese consejo a las nuevas generaciones. Ahora te vas con una victoria y todos están encima de ti viéndote. Vimos que recibiste un reconocimiento por parte de la gobernadora y las especulaciones desde el gol que tuviste el día de hoy. es de tus fans diciendo ”si es que va a haber un acercamiento de Gilberto Mora aquí en Tijuana". ¿Tienes alguna idea de llevar alguna firma de autógrafos, algún acercamiento fuera? Porque la verdad es que están las redes explotando desde el día de hoy, sobre todo porque se logró ese canon de ese video viral que hiciste y todos preguntan si Gilberto va a tener un acercamiento aquí en Tijuana afuera con sus fans”, preguntó la reportera.

Gil Mora respondió instantáneamente: “La verdad no entendí la pregunta”, y otro periodista le resumió el cuestionamiento queriendo saber si habría más convivencia con sus fans de Tijuana al ser la sensación del momento en el Futbol Mexicano a sus 17 años de edad.

Club Tijuana recuerda el debut histórico de Gilberto Mora en Liga MX

Club Tijuana recuerda el debut histórico de Gilberto Mora
Club Tijuana recuerda el debut histórico de Gilberto Mora (X / Xolos)

El martes 18 de agosto, en sus cuentas oficiales de internet, los Xolos del Club Tijuana rememoraron el debut de Gilberto Rafael Mora en la Liga Mexicana, a sus 15 años y 10 meses. transformándose en el futbolista más joven en debutar en la Primera División con el equipo fronterizo.

Morita enfrentó a Club Santos Laguna en su primera aparición del torneo local. El ex entrenador, Juan Carlos Osorio, descubrió el talento del futbolista para empezar a construir su propia carrera futbolística que apunta al futbol de Europa.

Y es que diversos equipos de la élite están interesados en el futbolista de los Xolos después de ver su estilo de juego en la Copa del Mundo: París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Liverpool FC y Sport Lisboa e Benfica suenan como probables candidatos para fichar a Gilberto Mora una vez que supere la mayoría de edad.

Mientras tanto, en Club Tijuana quieren que Morita se lleve grandes recuerdos y para eso en el torneo Apertura 2026 doblan esfuerzos para ser uno de los clubes que aspiren al título de Liga, con tal de regalar el mayor obsequio que merece un joven con futuro prometedor en el balompié mundial.

¿Cuándo vuelve a jugar Gil Mora con los Xolos de Tijuana?

Un joven futbolista en uniforme rojo y negro con el número diez sonríe y apunta hacia arriba en un campo de juego, con vallas publicitarias y público difuminado al fondo.
El mexicano marcó un golazo ante el campeón de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morita y compañía volverán a jugar este fin de semana en calidad de visitante contra las Chivas Rayadas del Club Guadalajara, desde el estadio Akron, de Zapopan, Jalisco el sábado 22 de agosto en el horario de las 5:07 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Club Tijuana iguala con 10 puntos con el líder América, pero por diferencia de goles las Águilas ocupan la primera posición y Xolos el segundo. Gil Mora registra dos titularidades y dos goles, contra Club León y la Máquina de Cruz Azul, respectivamente.

El centrocampista se reencontrará con varios elementos del Rebaño Sagrado que también representaron a México en la Copa del Mundo: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Roberto Alvarado; Armando La Hormiga González no jugaría al estar cerca de fichar con el Olympiacos griego.

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