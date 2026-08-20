Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella, mientras el país lucha por superar la emergencia: “Incapacidad de empalme”

El expresidente Gustavo Petro lideró réplica del Pacto Histórico al actual jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, la cual fue transmitida en cadena nacional - crédito suministrada a Infobae Colombia

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El Pacto Histórico, partido declarado en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, ejerció en la noche del miércoles 19 de agosto su derecho de réplica a la alocución del primer mandatario, en una intervención en la que participaron el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda Castro ―considerados los líderes de la colectividad, que cuenta con un total de 67 congresistas en la presente legislatura―.

El espacio, que transmitido por el sistema de medios públicos y autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tuvo una duración de 17 minutos, y en el mismo, tanto Petro como Cepeda lanzaron críticas a las medidas anunciadas por el mandatario para atender la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto, que ya deja según el reporte de la Ungrd un total de 319 muertos y 4.469 heridos.

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“Las 100 primeras horas son fundamentales para preservar la vida en una emergencia. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo, convirtió esas horas en un desastre”, afirmó Petro, que reiteró que la existencia del buque -hospital Benkos Biohó, uno de los logros por lo que ha querido sacar pecho, pese a lo que lo dejó desfinanciado, fue -según él- reconocido por el Gobierno una semana después.

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda lideraron la réplica del Pacto Histórico a la primera alocución de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada Infobae Colombia

“No se sabe aún por qué los 9.000 millones dejados por mi gobierno no se convirtieron en acción inmediata”, agregó Petro, que acto seguido destacó la importancia del Estado para la atención de estas crisis y, en especial, su política de prevención; aunque existan fuertes cuestionamientos sobre la realidad del sistema de salud tras su administración, que es el que ha tenido que soportar la contingencia.

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Fue reiterativo en expresar que solo el buque podía dejar equipos de salud en el litoral, e incluso, internarse por los ríos. “Ya había realizado 7.882 operaciones en todo el litoral y duró siete días quieto en el puerto de Buenaventura, mientras el ministro del Interior pedía hospitales de campaña en el centro del país. La ministra de Salud en silencio porque solo piensa en EPS”, acotó en su intervención, que causó reacciones.

Las pullas de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella por la atención tras el terremoto

Así pues, Petro también cuestionó la falta de reacción ante la infraestructura sanitaria existente en el litoral Pacífico. “Desde Nariño hasta Panamá, existían los territorios saludables con miles de enfermeras y médicos. ¿Por qué no se reactivaron si dependían de los dineros del gobierno y los helicópteros podían transportarlos con rapidez relativa a sus centros de referencia?”, preguntó el exgobernante.

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Aunque reconoció que el mayor instrumento para mitigar el terremoto es un Estado con presencia en todo el territorio colombiano, insistió en que eso solo “lo logra parcialmente nuestro Estado a través de su servicio de salud y educación pública y que se ha expandido muy intensamente en mi gobierno”. Fue entonces cuando atribuyó la falta de respuesta a razones políticas que restringieron la ayuda a los territorios.

“Es indudable que la capacidad desplegada por mi Gobierno en salud pública y presencia territorial no se utilizó por sectarismo e ignorancia”, expresó el presidente, que destacó que “esa estupidez sectaria” de mover a los funcionarios porque vienen de anteriores administraciones y “de no conocer los equipos humanos y técnicos desplegados por mi gobierno”, llevó al presidente en funciones “a parcializar la ayuda”.

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De acuerdo con el ex jefe de Estado, “la ayuda se limitó a una acción de inteligencia en el terreno de Israel, sin experiencia en sacar sobrevivientes de los edificios que generalmente derrumban, rechazar la ayuda internacional y politizarla ha cobrado centenares de vidas que murieron innecesariamente”. Una afirmación con la que zanjó sus diferencias con el actual Gobierno, por la forma en que afrontaron la tragedia.

Sobre la reconstrucción, Petro fue más allá y pidió al legislativo que reviva su última reforma tributaria. “Ahora viene la gran discusión de dónde se sacarán los $30 billones de la reconstrucción. ¿De las limosnas de los ricos? No ha llegado ni a un millón el aporte que los grandes pulpos de la economía han dado. ¿Llegarán del endeudamiento público?“, se cuestionó el primer mandatario frente a lo expuesto por el Ejecutivo.

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A su juicio, eso no significa más que toda la sociedad pague, según él, “la catástrofe y la reconstrucción con ruina de la economía futura. Es reconstrucción de una parte con destrucción de otra”; por lo que lanzó su propuesta. “Si fuera racional el gobierno de Abelardo, tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma de $20 billones, hacerlo aprobar y disminuir la deuda bajando el Banco de la República la tasa de interés”.

Iván Cepeda, con tono más mesurado, hizo un llamado a seguir atendiendo la emergencia

Por su parte, de acuerdo con el congresista, el objetivo de la réplica fue presentar la visión integral del desastre que ha causado el terremoto del 10 de agosto y reiterar al país la necesidad de un plan integral para afrontar las consecuencias derivadas del fenómeno natural: que dejó como regiones más afectadas al Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, no solo con pérdidas humanas, también cuantiosos daños materiales.

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En ese orden de ideas, expresó su solidaridad con los que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos y con las personas que han perdido sus hogares. “Frente al dolor, la solidaridad de Colombia se transforma en fuerza y esperanza”, indicó el senador de la oposición, y destacó la labor de los integrantes del Pacto Histórico en los territorios, con la participación en las labores de rescate y recolección de ayudas.

“Y por eso afirmamos, que al haber estado en los lugares de mayor impacto del terremoto, nos enorgullece que el impacto ha sido del pueblo”, agregó Cepeda, que fue enfático en señalar en que quedó demostrado que “una vez quedó demostrado que el pueblo salva al pueblo”. Con ello, hizo énfasis en que están dispuestos a formular propuestas viables para superar la emergencia y ejercer el control político sobre este desastre.

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Para el congresista, es claro que el estado de emergencia económica no puede deteriorar los derechos de la población más vulnerable; en especial de los que “presentaron una mejoría sensible” y salieron de la condición de pobreza. Al igual que señalar lo que sería una segunda emergencia; la de los incendios forestales. “Afirmamos que es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad”, dijo.

“Advertimos que Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia: la sequía que ya comienza a manifestarse en incendios forestales y que puede agravarse con el fenómeno de El Niño. No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias: los efectos del terremoto en unas regiones y la sequía y los incendios en otras”, destacó en su intervención.

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Iván Cepeda pidió al Consejo de Estado que reactive decreto que suspende prima a congresistas

Así se sumó a no descuidar la obligación de brindar techo, comida y asistencia. “Ninguna familia puede quedar abandonada a la intemperie ni condenada a la precariedad mientras reconstruye su vida”, reafirmó el senador, que dejó en claro que la ayuda debe llegar a todos “sin distinción”, pues “la solidaridad nacional e internacional debe estar guiada exclusivamente por la protección de la vida y la dignidad”.

Fue entonces cuando el congresista se animó a lanzar su propuesta: que el Consejo de Estado reactive los efectos del decreto 0030 de 2026, que eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas para reducir sus altos salarios; y que a la fecha se encuentran suspendidos de manera provisional, al tomarse medidas cautelares sobre el particular, hasta tanto no se tome una decisión de fondo sobre el mismo.

“Solicitamos al Consejo de Estado que, cuanto antes, deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicios por $18 millones para las y los congresistas que había eliminado por decreto el presidente Petro. También solicitamos al actual gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto”, enfatizó el congresista del Pacto Histórico en su intervención.

Así pues dijo estar “especialmente vigilantes” a que el gobierno actual no vulnere la soberanía. “Una emergencia natural no puede convertirse en pretexto para normalizar la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio colombiano, ni mucho menos para permitir que fuerzas foráneas ejerzan funciones de orden público o repriman a nuestra población bajo el argumento de prestar socorro”, expresó Cepeda.

Y agregó que toda presencia extranjera con fines de operaciones militares debe ser autorizada por el Senado de la República, como lo establece el artículo 173 de la Constitución Política. En otro de sus apartados Cepeda, que también insistió en que se lleven a cabo procesos de contratación directa con las juntas de acción comunal y con las organizaciones que puedan liderar los procesos de reconstrucción y mejoramiento.

“Colombianas y colombianos: en esta hora difícil debemos estar unidos alrededor de lo esencial: la vida, la dignidad, la solidaridad y la soberanía de Colombia. Que ninguna familia damnificada quede sola. Que ninguna comunidad sea olvidada. Y que de esta tragedia surja, junto con la reconstrucción material, un acuerdo nacional sobre el deber de proteger nuestra naturaleza, nuestra gente y nuestra patria”, reafirmó.

Con ello, el excandidato presidencial del movimiento progresista, que perdió por 0,96% de diferencia, reiteró que, si bien son partido de oposición, la condición política que representa “jamás estará por encima de nuestro deber con Colombia y con nuestro pueblo”. Con ello, acotó que están dispuestos a trabajar unidos para superar esta emergencia, “proteger la vida y salir fortalecidos de esta hora difícil para nuestro pueblo”.