California ahora regula cuánto pueden aplastarse las llantas de los coches

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La norma que exige neumáticos de repuesto eficientes fue elogiada por los ambientalistas. Pero los fabricantes advirtieron que el cambio perjudicaría a las empresas estadounidenses y aumentaría los precios.

California ya tiene reglas estrictas sobre cuánta contaminación pueden liberar los vehículos a través de los tubos de escape, cuántos metales tóxicos pueden desprender las pastillas de freno en las calles y cuán rápido deben hacer la transición hacia flotas eléctricas los fabricantes de automóviles.

Esta semana, California sumó otra a la lista: cuánto pueden aplastarse los neumáticos al rodar por los caminos.

California se convirtió esta semana en el primer estado del país en establecer estándares de eficiencia energética para los neumáticos de repuesto de los autos, lo cual, según el estado, reducirá tanto el consumo de combustible como las emisiones de gases de efecto invernadero. La medida se produce en un momento en el que los precios de la gasolina siguen elevados debido a que continúa la guerra en Irán y también cuando el gobierno federal, liderado por los republicanos, intenta socavar otros esfuerzos de eficiencia de combustible en California.

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El meollo del asunto es el concepto de resistencia a la rodadura, una medida de cuánto se deforma un neumático por la presión al tocar un camino. Mientras más se aplasta la llanta, más trabajo le cuesta al auto mantener las ruedas girando, y más combustible quema el vehículo. (Por una razón similar, se requiere más energía para pedalear una bicicleta con las llantas a medio inflar que una con las llantas totalmente infladas).

Los neumáticos de repuesto suelen tener más resistencia a la rodadura que los neumáticos con los que se venden los autos, lo que suele traducirse en menos kilómetros por litro. Eso se debe a que los fabricantes de automóviles a menudo usan neumáticos más eficientes en los modelos nuevos para cumplir con los estándares de emisiones de los vehículos. Pero los conductores suelen fijarse en el precio al comprar neumáticos de repuesto y sacrifican la eficiencia por el costo.

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La nueva norma, que la Comisión de Energía de California aprobó el lunes, exige que los neumáticos de repuesto vendidos en el estado tengan, en promedio, la misma resistencia a la rodadura que los neumáticos que se venden con vehículos nuevos para 2033. La norma se implementará de manera gradual y la primera serie de cambios será obligatoria para 2029. En la actualidad, solo cerca del 30 por ciento de los neumáticos cumplen con los estándares de 2033, según Nancy Skinner, comisionada estatal de energía.

Muchos grupos de la industria automotriz se oponen a la medida. Advierten que lo más probable es que el estado no pueda hacer cumplir la norma y que los fabricantes extranjeros podrían encontrar vacíos legales para importar neumáticos baratos que no cumplan con los estándares y que podrían perjudicar a los consumidores.

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"No creemos que esta regulación esté lista para implementarse", dijo Tracey Norberg, vicepresidenta ejecutiva y abogada general de la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de Estados Unidos, en una reunión de la comisión el lunes. "La competitividad es actualmente una preocupación sin precedentes para esta industria, en la que estamos viendo que importadores de bajo costo, que escatiman en seguridad y rendimiento, importan neumáticos al mercado. California es particularmente vulnerable".

Los opositores de la industria también dijeron que, de aplicarse la norma, el conductor de un auto ligero que usa gasolina gastaría unos 26 dólares extra por un par de neumáticos de repuesto, según la comisión.

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"Esta regulación no está lista para ser adoptada", dijo en la reunión Bret Gladfelty, un cabildero que habló en representación de la empresa de neumáticos Goodyear. "La prisa repentina por aprobar esta regulación tal como está redactada perjudicará a los consumidores, elevará los costos y simplemente inundará el estado con neumáticos usados que solo serán asequibles al oeste del Misisipi".

La Comisión de Energía de California, sin embargo, dijo que la normativa en última instancia ahorraría dinero a los californianos. Según las estimaciones de la agencia, el costo inicial más alto de los neumáticos se compensaría con ahorros de combustible de 179 dólares durante la vida útil del neumático, lo que resultaría en un ahorro neto de 153 dólares.

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En total, la norma ahorraría a los conductores de California 1000 millones de dólares al año en costos de gasolina y electricidad, el equivalente a unos 75 dólares por hogar en el estado, según la comisión. También evitaría que dos millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero ingresen a la atmósfera cada año, dice la agencia.

Beth Hammon, defensora principal de infraestructura y vehículos eléctricos en el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por su sigla en inglés), lo calificó como una victoria para los consumidores, el medioambiente y la salud pública.

"Básicamente, esta es la hora de la verdad en cuanto a eficiencia vehicular", dijo.

La norma se había hecho esperar mucho tiempo.

En 2003, la Legislatura de California aprobó una ley que exigía a la comisión de energía establecer estándares para los neumáticos. Pero el estado pausó sus esfuerzos luego de que el Congreso ordenara en 2007 a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras que estableciera un sistema de calificaciones de eficiencia de neumáticos a nivel nacional. California esperó para ver si un marco federal lograría lo que el estado intentaba hacer.

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Cuando eso no sucedió, la comisión resucitó su proceso independiente de elaboración de normas en 2020.

Dan Jacobson, asesor principal de Environment America, dijo que el retraso había significado que los consumidores de California se habían perdido de más de dos décadas de ahorros y habían sufrido por la contaminación del aire y los impactos dañinos del cambio climático durante ese periodo.

"No podemos esperar un minuto más", dijo Jacobson en la reunión del lunes. "Es muy inusual tener una norma que sea buena para los consumidores y al mismo tiempo tan buena para el medioambiente".

Hammon, del NRDC, dijo que esperaba que la regulación tuviera un efecto dominó en todo el país que trajera una mayor concienciación sobre el tema y más neumáticos de baja resistencia a la rodadura disponibles más allá de California.

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Soumya Karlamangla es una periodista del Times que cubre California. Está afincada en el Área de la Bahía.