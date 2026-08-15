Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Momo’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, en Antioquia

El jefe de Estado afirmó que continuará con los ataques contra líderes militares de los grupos armados - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

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El Ejército Nacional de Colombia abatió a alias Momo, señalado como presunto cabecilla del Clan del Golfo, en la vereda El Tigre del municipio El Bagre, Antioquia, según informó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el 14 de agosto de 2026.

En el mismo mensaje, indicó que la Armada Nacional incautó 2,3 toneladas de cocaína y capturó a tres personas. En la operación, dijo, también fueron capturados alias Mónica, señalada como responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo, otro presunto líder de la organización criminal en la estructura Jorge Iván Arboleda.

“Se recuperaron tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores, más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres (...). Esta operación fue liderada al lado del Ejército por inteligencia de la Policía Nacional”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

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La ofensiva permitió el “desmantelamiento de la central de comunicaciones” del grupo armado organizado, con la incautación de 14 radios, cuatro equipos de telefonía celular, un computador portátil y un equipo detector de señales, según la Séptima División del Ejército Nacional.

El presidente de la República señaló que durante el operativo fueron capturados alias Mónica, responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo - crédito Ejército Nacional

El líder del movimiento político Defensores de la Patria afirmó que la captura de alias Chuzo se produjo por su vinculación a “acciones terroristas” contra la fuerza pública, confrontaciones con el ELN y por “dinamizar las rentas criminales”. Y mencionó a “alias Chiquito Malo, Rodrigo Flechas, El Cura y Richard”, al Frente 36 y a integrantes del ELN. “Vamos a combatir el delito y a estos grupos narcoterroristas sin tregua”, agregó De la Espriella.

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Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de las disidencias de Iván Mordisco

Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de disidencias de Iván Mordisco - crédito REUTERS/Ejército Nacional

El 12 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que una operación de la fuerza pública dio de baja a Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. El anuncio lo hizo acompañado por el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.

Según las declaraciones del mandatario, Castillo Cortés llevaba cerca de 10 años en actividades criminales y era considerado el principal explosivista de esas estructuras, además de actuar como instructor en el manejo y la fabricación de explosivos. También dijo que el Gobierno nacional ofrecía una recompensa de hasta $500.000.000 por información que permitiera ubicarlo. La operación se realizó en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca.

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La declaración informa sobre la neutralización de Duván Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, identificado como explosivista de grupos armados ilegales y responsable de varios ataques en Valle del Cauca y Cauca - crédito prensa Abelardo de la Espriella

De la Espriella vinculó a ‘Max Max’ con ataques ocurridos en el suroccidente durante 2025 y 2026, entre ellos los del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali y el del 25 de agosto del mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez. Lo responsabilizó por el atentado del 9 de octubre de 2025 contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí; y por el ataque del 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, en el departamento de Cauca.

Añadió dos hechos de abril de 2026: una acción contra instalaciones del Batallón Pichincha que afectó a civiles y dejó incinerado un bus escolar, y otra en la vía Panamericana, en el sector del túnel de Cajibío, Cauca.

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“Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece”, afirmó el jefe de Estado.