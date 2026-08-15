Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Momo’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, en Antioquia

El presidente de la República señaló que durante el operativo fueron capturados alias Mónica, responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo

El jefe de Estado afirmó que continuará con los ataques contra líderes militares de los grupos armados - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Guardar

El Ejército Nacional de Colombia abatió a alias Momo, señalado como presunto cabecilla del Clan del Golfo, en la vereda El Tigre del municipio El Bagre, Antioquia, según informó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el 14 de agosto de 2026.

En el mismo mensaje, indicó que la Armada Nacional incautó 2,3 toneladas de cocaína y capturó a tres personas. En la operación, dijo, también fueron capturados alias Mónica, señalada como responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo, otro presunto líder de la organización criminal en la estructura Jorge Iván Arboleda.

“Se recuperaron tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores, más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres (...). Esta operación fue liderada al lado del Ejército por inteligencia de la Policía Nacional”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La ofensiva permitió el “desmantelamiento de la central de comunicaciones” del grupo armado organizado, con la incautación de 14 radios, cuatro equipos de telefonía celular, un computador portátil y un equipo detector de señales, según la Séptima División del Ejército Nacional.

El presidente de la República señaló que durante el operativo fueron capturados alias Mónica, responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo - crédito Ejército Nacional
El presidente de la República señaló que durante el operativo fueron capturados alias Mónica, responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo - crédito Ejército Nacional

El líder del movimiento político Defensores de la Patria afirmó que la captura de alias Chuzo se produjo por su vinculación a “acciones terroristas” contra la fuerza pública, confrontaciones con el ELN y por “dinamizar las rentas criminales”. Y mencionó a “alias Chiquito Malo, Rodrigo Flechas, El Cura y Richard”, al Frente 36 y a integrantes del ELN. “Vamos a combatir el delito y a estos grupos narcoterroristas sin tregua”, agregó De la Espriella.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de las disidencias de Iván Mordisco

Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de disidencias de Iván Mordisco - crédito REUTERS/Ejército Nacional
Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de disidencias de Iván Mordisco - crédito REUTERS/Ejército Nacional

El 12 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que una operación de la fuerza pública dio de baja a Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. El anuncio lo hizo acompañado por el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.

Según las declaraciones del mandatario, Castillo Cortés llevaba cerca de 10 años en actividades criminales y era considerado el principal explosivista de esas estructuras, además de actuar como instructor en el manejo y la fabricación de explosivos. También dijo que el Gobierno nacional ofrecía una recompensa de hasta $500.000.000 por información que permitiera ubicarlo. La operación se realizó en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca.

La declaración informa sobre la neutralización de Duván Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, identificado como explosivista de grupos armados ilegales y responsable de varios ataques en Valle del Cauca y Cauca - crédito prensa Abelardo de la Espriella

De la Espriella vinculó a ‘Max Max’ con ataques ocurridos en el suroccidente durante 2025 y 2026, entre ellos los del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali y el del 25 de agosto del mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez. Lo responsabilizó por el atentado del 9 de octubre de 2025 contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí; y por el ataque del 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, en el departamento de Cauca.

Añadió dos hechos de abril de 2026: una acción contra instalaciones del Batallón Pichincha que afectó a civiles y dejó incinerado un bus escolar, y otra en la vía Panamericana, en el sector del túnel de Cajibío, Cauca.

“Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece”, afirmó el jefe de Estado.

Temas Relacionados

Alias momoClan del GolfoAbelardo de la EspriellaGrupos armadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany buscará cerrar la pretemporada con un triunfo, a una semana de disputar la final de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

Ministerio de Transporte informó que varios peajes no cobrarán el paso de maquinaria amarilla y de ayudas humanitarias por el terremoto

Según la cartera, la decisión busca garantizar una respuesta más rápida mediante el tránsito de equipos de emergencia y carga humanitaria hacia los territorios con mayores daños

Ministerio de Transporte informó que varios peajes no cobrarán el paso de maquinaria amarilla y de ayudas humanitarias por el terremoto

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Medicina Legal envió nuevo informe sobre la identidad de las víctimas

La Ungrd informó que a las víctimas se suman 3.975 heridos y 378 desaparecidos

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Medicina Legal envió nuevo informe sobre la identidad de las víctimas

Super Astro Luna hoy viernes 14 de agosto: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy viernes 14 de agosto: revisa el número y signo ganador

Sorteo Chontico Noche hoy, viernes 14 de agosto de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Sorteo Chontico Noche hoy, viernes 14 de agosto de 2026: verifica aquí el resultado ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Derechos de televisión del fútbol colombiano: la Dimayor definió la fecha para discutir las ofertas

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Atlante echó para atrás el despido de David Ospina y esperará a su recuperación: hubo novedad con su contrato