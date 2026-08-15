Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ana María Saavedra, la única de las trillizas Saavedra que sobrevivió al terremoto en Colombia ya se encuentra en recuperación: “Doctor, yo necesito vivir”

La joven sobrevivió al colapso del edificio donde vivía con sus padres y sus dos hermanas trillizas. Su familia reveló que la consecuencia central de esa supervivencia es doble: deberá rehabilitarse de las fracturas y afrontar la pérdida de las cuatro personas con las que compartía su vida cotidiana

Ana María Saavedra, la única de las trillizas Saavedra que sobrevivió al terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito redes sociales
Ana María Saavedra, la única de las trillizas Saavedra que sobrevivió al terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito redes sociales
Guardar

Ana María Saavedra, única sobreviviente de su familia tras el terremoto del 10 de agosto que derrumbó el edificio donde vivía en Cali, enfrenta una recuperación que su entorno describe como larga en lo físico y en lo emocional: sobrevivió con fracturas en un brazo y en la pelvis, pero perdió a sus dos hermanas y a sus padres bajo los escombros.

La noticia de esas muertes, según relató su prima Diana March Espinosa, le fue comunicada la noche del jueves 13 de agosto, después de una cirugía que, de acuerdo con su familia, salió bien y le permitiría volver a caminar. El dato expone la dimensión de la tragedia: Ana María preguntó durante su recuperación por sus seres queridos sin saber que ya habían sido hallados sin vida.

PUBLICIDAD

La joven vivía con sus hermanas y sus padres en un edificio de cuatro pisos que colapsó tras el sismo cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con March, no hubo otro sobreviviente en esa edificación.

Fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas que se encontraba desaparecida tras el colapso de un edificio en Cali - crédito @alertanoti/X
Fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas que se encontraba desaparecida tras el colapso de un edificio en Cali - crédito @alertanoti/X

Antes de entrar al quirófano en un centro asistencial de la capital vallecaucana, Ana María formuló una frase que su familia convirtió en el centro de su relato sobre la supervivencia. “Doctor, yo necesito vivir porque Dios me tiene para cosas muy grandes”, contó March a Noticias Telemundo que le dijo la joven al anestesiólogo.

La familia sostiene que la recuperación requerirá terapias, médicos y apoyo psicológico

Diana March explicó en Blu Radio que la recuperación no se limitará a la cirugía ni al alta médica. “Este proceso también va a ser largo, va a necesitar terapias, doctores, clínicas, absolutamente todo este acompañamiento”, afirmó al ser consultada por el tratamiento que seguirá Ana María.

PUBLICIDAD

La prima agregó que dos tías de la joven permanecerán en Cali para acompañarla de forma permanente. Según su descripción, el cuidado abarcará la recuperación física y también la atención psicológica.

Su familia reveló que la consecuencia central de esa supervivencia es doble: deberá rehabilitarse de las fracturas y afrontar la pérdida de las cuatro personas con las que compartía su vida cotidiana.

Solo una de las trillizas sobrevivió y otra es buscada por el equipo de rescate - crédito camilam360/Instagram
Solo una de las trillizas sobrevivió y otra es buscada por el equipo de rescate - crédito camilam360/Instagram

El círculo cercano también expuso el impacto de esa ausencia en palabras atribuidas a la propia Ana María. “Yo no sé vivir sin mis hermanas, yo no sé vivir sin mi papá y mi mamá”, dijo, según el material citado en la fuente.

La sobreviviente no supo de inmediato que había perdido a toda su familia

El momento en que recibió la noticia aparece como uno de los episodios más delicados del proceso. March dijo que, mientras seguía en recuperación tras la operación, Ana María insistía en preguntar por sus padres y sus hermanas porque alcanzó a ver la magnitud del desastre al ser rescatada, pero no sabía qué había ocurrido con ellos.

Sus tías Vicky y Esperanza, hermanas de su padre, estuvieron junto a ella para comunicarle que sus dos hermanas no habían sobrevivido. La familia sostiene desde entonces un acompañamiento continuo con primas, amigas y especialistas.

En diálogo con El Tiempo, su primo Carlos Saavedra indicó que la evolución médica era favorable. “Ana María está muy bien, recuperándose de su cirugía, estamos esperando que le den de alta”, señaló.

Jairo Hernán Saavedra, Blanca Victoria Caicedo, padres de las trillizas Saavedra, y quienes fallecieron a causa del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @Anxiousvids/X
Jairo Hernán Saavedra, Blanca Victoria Caicedo, padres de las trillizas Saavedra, y quienes fallecieron a causa del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @Anxiousvids/X

El entorno familiar organizó una red de apoyo para los próximos años

La familia Saavedra Caicedo, descrita por sus allegados como muy unida, había compartido una vida marcada por la cercanía entre las trillizas, que estudiaron mercadeo en la Universidad Javeriana y solían estar siempre juntas. Esa continuidad quedó rota por el sismo cuando las tres se alistaban para ir a trabajar e intentaron salir del edificio.

Ana María sobrevivió porque una puerta le cayó encima durante el derrumbe. Ese hecho le causó las lesiones por las que fue operada, pero también la dejó como la única integrante con vida de su núcleo familiar y, según March, la única sobreviviente del edificio.

Ante ese escenario, sus parientes crearon un correo y un grupo para coordinar el acompañamiento y las muestras de apoyo que han llegado desde Colombia. “No le podemos devolver la vida que ella tenía, pero sí podemos ser parte de la nueva que se va a construir para ella”, expresó su familia en el material citado en la fuente.

Temas Relacionados

Ana María SaavedraTrillizasFamilia SaavedraTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luis Díaz

El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany buscará cerrar la pretemporada con un triunfo, a una semana de disputar la final de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luis Díaz

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Italia destina ayuda humanitaria en euros; el número de muertos ascendió a 288

La Ungrd informó que a las víctimas se suman 3.975 heridos y 378 desaparecidos

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Italia destina ayuda humanitaria en euros; el número de muertos ascendió a 288

Banco de la República propone a Abelardo de la Espriella ajustar ingresos y gastos para reducir el déficit fiscal

La autoridad monetaria indicó que el faltante equivale a 1,4% del PIB y solo se cubriría con ingresos contingentes o medidas fiscales similares, lo que obligaría a recortar compromisos o sumar recursos

Banco de la República propone a Abelardo de la Espriella ajustar ingresos y gastos para reducir el déficit fiscal

Cartagena de Indias: el estado del tiempo para este 15 de agosto

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Cartagena de Indias: el estado del tiempo para este 15 de agosto

Pronóstico del clima en Barranquilla este 15 de agosto: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Barranquilla este 15 de agosto: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luis Díaz

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luis Díaz

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Derechos de televisión del fútbol colombiano: la Dimayor definió la fecha para discutir las ofertas

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Atlante echó para atrás el despido de David Ospina y esperará a su recuperación: hubo novedad con su contrato