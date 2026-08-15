Ana María Saavedra, la única de las trillizas Saavedra que sobrevivió al terremoto en Colombia ya se encuentra en recuperación: “Doctor, yo necesito vivir”

Ana María Saavedra, la única de las trillizas Saavedra que sobrevivió al terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito redes sociales

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Ana María Saavedra, única sobreviviente de su familia tras el terremoto del 10 de agosto que derrumbó el edificio donde vivía en Cali, enfrenta una recuperación que su entorno describe como larga en lo físico y en lo emocional: sobrevivió con fracturas en un brazo y en la pelvis, pero perdió a sus dos hermanas y a sus padres bajo los escombros.

La noticia de esas muertes, según relató su prima Diana March Espinosa, le fue comunicada la noche del jueves 13 de agosto, después de una cirugía que, de acuerdo con su familia, salió bien y le permitiría volver a caminar. El dato expone la dimensión de la tragedia: Ana María preguntó durante su recuperación por sus seres queridos sin saber que ya habían sido hallados sin vida.

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La joven vivía con sus hermanas y sus padres en un edificio de cuatro pisos que colapsó tras el sismo cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con March, no hubo otro sobreviviente en esa edificación.

Fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas que se encontraba desaparecida tras el colapso de un edificio en Cali - crédito @alertanoti/X

Antes de entrar al quirófano en un centro asistencial de la capital vallecaucana, Ana María formuló una frase que su familia convirtió en el centro de su relato sobre la supervivencia. “Doctor, yo necesito vivir porque Dios me tiene para cosas muy grandes”, contó March a Noticias Telemundo que le dijo la joven al anestesiólogo.

La familia sostiene que la recuperación requerirá terapias, médicos y apoyo psicológico

Diana March explicó en Blu Radio que la recuperación no se limitará a la cirugía ni al alta médica. “Este proceso también va a ser largo, va a necesitar terapias, doctores, clínicas, absolutamente todo este acompañamiento”, afirmó al ser consultada por el tratamiento que seguirá Ana María.

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La prima agregó que dos tías de la joven permanecerán en Cali para acompañarla de forma permanente. Según su descripción, el cuidado abarcará la recuperación física y también la atención psicológica.

Su familia reveló que la consecuencia central de esa supervivencia es doble: deberá rehabilitarse de las fracturas y afrontar la pérdida de las cuatro personas con las que compartía su vida cotidiana.

Solo una de las trillizas sobrevivió y otra es buscada por el equipo de rescate - crédito camilam360/Instagram

El círculo cercano también expuso el impacto de esa ausencia en palabras atribuidas a la propia Ana María. “Yo no sé vivir sin mis hermanas, yo no sé vivir sin mi papá y mi mamá”, dijo, según el material citado en la fuente.

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La sobreviviente no supo de inmediato que había perdido a toda su familia

El momento en que recibió la noticia aparece como uno de los episodios más delicados del proceso. March dijo que, mientras seguía en recuperación tras la operación, Ana María insistía en preguntar por sus padres y sus hermanas porque alcanzó a ver la magnitud del desastre al ser rescatada, pero no sabía qué había ocurrido con ellos.

Sus tías Vicky y Esperanza, hermanas de su padre, estuvieron junto a ella para comunicarle que sus dos hermanas no habían sobrevivido. La familia sostiene desde entonces un acompañamiento continuo con primas, amigas y especialistas.

En diálogo con El Tiempo, su primo Carlos Saavedra indicó que la evolución médica era favorable. “Ana María está muy bien, recuperándose de su cirugía, estamos esperando que le den de alta”, señaló.

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Jairo Hernán Saavedra, Blanca Victoria Caicedo, padres de las trillizas Saavedra, y quienes fallecieron a causa del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @Anxiousvids/X

El entorno familiar organizó una red de apoyo para los próximos años

La familia Saavedra Caicedo, descrita por sus allegados como muy unida, había compartido una vida marcada por la cercanía entre las trillizas, que estudiaron mercadeo en la Universidad Javeriana y solían estar siempre juntas. Esa continuidad quedó rota por el sismo cuando las tres se alistaban para ir a trabajar e intentaron salir del edificio.

Ana María sobrevivió porque una puerta le cayó encima durante el derrumbe. Ese hecho le causó las lesiones por las que fue operada, pero también la dejó como la única integrante con vida de su núcleo familiar y, según March, la única sobreviviente del edificio.

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Ante ese escenario, sus parientes crearon un correo y un grupo para coordinar el acompañamiento y las muestras de apoyo que han llegado desde Colombia. “No le podemos devolver la vida que ella tenía, pero sí podemos ser parte de la nueva que se va a construir para ella”, expresó su familia en el material citado en la fuente.