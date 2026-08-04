¿Está mal comer lo mismo todos los días?

Guardar

P: Todos los días como lo mismo. ¿Es malo para mi salud?

Tomar una o más comidas iguales todos los días, una práctica que a menudo se denomina "monotonía alimentaria", puede ser una forma eficaz de simplificar la rutina diaria, controlar el peso y eliminar la "fatiga de decisión" que puede derivarse de tener que planificar menús, comprar los ingredientes y cocinar.

Pero también puede haber repercusiones negativas, entre ellas el riesgo de sufrir carencias nutricionales si las comidas diarias consisten principalmente en alimentos ultraprocesados o aperitivos con alto contenido en grasas, sal o azúcar, en lugar de alimentos sanos y nutritivos, según afirman los expertos en nutrición.

PUBLICIDAD

"Se me ocurren cosas peores que ingerir la misma comida una y otra vez, siempre y cuando sea equilibrada y saludable", dijo Marion Nestle, profesora emérita de Nutrición, estudios alimentarios y salud pública en la Universidad de Nueva York.

Cuando se refieren al "equilibrio", los expertos en nutrición quieren decir comidas que incluyan proteínas, carbohidratos y grasas saludables, lo que las convierte en "ricas en nutrientes", explicó Julia Zumpano, dietista titulada de la Clínica Cleveland, incluso "si te empeñas en comer los mismos alimentos todos los días".

"Ese equilibrio es importante", añadió.

Por ejemplo, un desayuno diario a base de yogur o avena con fruta fresca es más saludable que uno de tocino, huevos y papas fritas, dijo Donald Hensrud, profesor asociado de Nutrición y medicina preventiva en la Facultad de Medicina de la Clínica Mayo. Y una ensalada al mediodía con aceite de oliva y vinagre es mejor que comer un sándwich de jamón en pan blanco: las carnes procesadas están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer, y el pan blanco contiene poca fibra beneficiosa.

PUBLICIDAD

Para la cena, el pollo o el pescado a la parrilla todas las noches, con acompañamiento de verduras y arroz integral, son una opción mejor que una hamburguesa con papitas fritas, dijo Hensrud.

Consulta las dietas saludables como la mediterránea o la DASH "y elige lo que quieras de ahí", dijo.

¿Por qué alguien comería lo mismo todos los días?

A veces, es solo una cuestión de preferencia. "Puede que no sea nada más complicado que eso", dijo Nestle.

Otros recurren a una alimentación repetitiva como forma de perder peso o controlarlo. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Drexel reveló que los adultos que comían lo mismo todos los días perdieron más peso en 12 semanas que aquellos que seguían una dieta más variada.

PUBLICIDAD

Con una alimentación repetitiva, "no tienes que contar calorías", señaló Hensrud. "Aumentar las opciones alimentarias, como al comer en un bufé, por lo general aumentar la ingesta calórica".

La fatiga provocada por tomar decisiones es otro factor. Puede resultar agotador tener que elaborar menús, comprar ingredientes y cocinar constantemente. "La fatiga de decisiones es real, sobre todo si estás planificando comidas para otras personas", dijo Zumpano.

Para mantener una dieta saludable, algunos expertos recomiendan añadir un poco de variedad a las comidas. "Si una mañana tomas arándanos con yogur, al día siguiente toma fresas o un plátano, o añádele un poco de avena o frutos secos", dijo Hensrud. "Come espinacas una noche y zanahorias la siguiente".

PUBLICIDAD

Zumpano añadió que, si siempre te tomas un sándwich para comer, "puedes partir de esa base, pero sin dejar de añadir variedad".

"Come un sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada un día y uno de queso fundido o de pavo al día siguiente", dijo. Pero no consumas demasiado de un mismo alimento, ya que esto podría provocar una exposición excesiva a sustancias nocivas, como el mercurio presente en el pescado, por ejemplo, o a nutrientes que se consideran perjudiciales en grandes cantidades, como la sal o las grasas saturadas. Y no sacrifiques los alimentos saludables por la variedad. "La salud siempre le gana a la variedad", dijo Hensrud.

PUBLICIDAD

¿Puedo repetir las tres comidas todos los días?

Zumpano dijo que quizá sea mejor que no lo hagas. Comer una o dos comidas diferentes cada día ayuda a evitar deficiencias de nutrientes y vitaminas, explicó. "A tu microbioma le gusta mucho la diversidad".

Un estudio de 2022 sugirió que el desayuno es la comida que más se tiende a repetir. La primera comida del día suele ser más funcional o utilitaria que social, en parte porque la gente a menudo tiene que ir al trabajo o a la escuela, y resulta fácil tomar el mismo desayuno todos los días, dijo Carey Morewedge, profesor de mercadotecnia en la Universidad de Boston y uno de los autores del estudio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a medida que avanza el día, es probable que las personas busquen más variedad en la comida y una interacción social a la hora de comer, señaló. "El desayuno es un paso más en la mañana de camino a otras actividades, una tarea que cumplir, un medio para alcanzar un fin", explicó Morewedge, "mientras que el almuerzo y la cena son un fin en sí mismos, no un medio para alcanzar otro objetivo".

Morewedge dijo que su desayuno --un batido de proteína en polvo de vainilla, un plátano, espinacas y aguacate-- era el mismo desde hacía varios años y que no se había cansado de él.

PUBLICIDAD

Nestle dice que ella también toma el mismo desayuno todas las mañanas, aunque varía sus almuerzos y cenas.

Toma un bol de trigo desmenuzado o rayado, con una cucharadita de azúcar y leche descremada, aderezado con arándanos o fresas que cultiva en su terraza. "Es sencillo", dijo. "Me gusta la textura. Es crujiente. Y es una forma estupenda de empezar el día".