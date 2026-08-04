Hay 2 muertes vinculadas a la ciclosporiasis en Míchigan

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Los pacientes tenían "afecciones de salud subyacentes significativas" que podrían haber contribuido a sus muertes, dijeron funcionarios de salud.

El lunes, funcionarios de salud de Míchigan reportaron dos muertes vinculadas a la ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, que se propaga a través de alimentos o agua contaminados con heces humanas.

Ambas personas que murieron tenían "afecciones de salud subyacentes significativas que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación", según una actualización publicada en el sitio web del departamento de salud de Míchigan.

La infección, que causa diarrea grave que puede durar desde unos pocos días hasta un mes o más, suele tratarse con antibióticos. Las muertes por ciclosporiasis son poco comunes en Estados Unidos, dijo Matthew Moore, microbiólogo de seguridad alimentaria de la Universidad de Massachusetts Amherst. Pero los episodios prolongados de diarrea pueden ser peligrosos para los grupos vulnerables, incluidos los bebés, los adultos mayores y las personas embarazadas o con sistemas inmunitarios debilitados.

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Las muertes se producen durante el peor año registrado para la ciclosporiasis en Estados Unidos. Desde el 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado o están investigando más de 18.000 casos en 45 estados, y han reportado 423 hospitalizaciones.

Míchigan, que se encuentra en el centro de un brote en nueve estados vinculado a la lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms, ha reportado que 11.234 personas se han infectado y 193 han sido hospitalizadas. Sin embargo, los funcionarios de salud de allí dicen sentirse cautelosamente optimistas de que el brote en Míchigan está comenzando a disminuir. Durante las semanas que comenzaron el 13 y el 20 de julio, Míchigan reportó alrededor de 3500 nuevos casos por semana. La semana pasada, el departamento de salud del estado reportó poco más de 2000 nuevos casos.

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"Tenemos una creciente confianza en que el brote está disminuyendo", dijo Laina Stebbins, una portavoz del departamento de salud de Míchigan. Pero los expertos en salud dicen que aún es demasiado pronto para saber si los casos a nivel nacional se dirigen en una dirección similar.

Caroline Hopkins Legaspi es una reportera del Times que se enfoca en la nutrición y el sueño.