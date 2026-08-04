Receta de panqué de avena con nuez sin horno y sin harina: fácil, rico y saludable sin sacrificar el sabor

¡Sabor casero, textura jugosa y aroma de nuez tostada en cada bocado!
El panqué de avena con nuez sin horno ni harina es la opción definitiva para quienes buscan un desayuno o merienda saludable, fácil y sin complicaciones.
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Este panqué es perfecto para quienes evitan el gluten o buscan reducir harinas refinadas, pero no quieren renunciar al placer de un bizcocho húmedo y aromático.
Su origen responde a la tendencia actual de recetas saludables y rápidas, ideales para preparar en sartén o microondas. Combina muy bien con yogur natural y frutas frescas.
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Receta de panqué de avena con nuez sin horno y sin harina
El panqué de avena con nuez sin horno ni harina es un bizcocho saludable que se cocina en sartén o microondas. Se elabora con copos de avena, huevos, plátano y nueces, prescindiendo de harina y horno tradicional. El resultado: un panqué jugoso, energético y saciante, ideal para un desayuno equilibrado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 2 huevos
- 120 g de copos de avena
- 60 ml de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharadita de levadura química (impulsor)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de canela en polvo
- 40 g de nueces troceadas
- 1-2 cucharadas de miel o sirope (opcional)
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra para engrasar la sartén
Cómo hacer panqué de avena con nuez, paso a paso
- Tritura los plátanos en un bol grande hasta obtener un puré homogéneo.
- Añade los huevos y bate bien. Incorpora la leche y la esencia de vainilla.
- Agrega los copos de avena, la levadura y la canela. Mezcla hasta integrar totalmente.
- Incorpora las nueces troceadas y la miel si lo deseas.
- Engrasa una sartén antiadherente con aceite y caliéntala a fuego bajo.
- Vierte la mezcla y tapa la sartén. Cocina durante 12-15 minutos, controlando que no se queme (fuego muy suave).
- Cuando los bordes estén firmes y la superficie casi cuajada, da la vuelta con ayuda de un plato y cocina 2-3 minutos más.
- Retira, deja templar y sirve en porciones. Puedes decorar con más nueces o frutas frescas.
- Consejo: Vigila que el fuego sea bajo y utiliza tapa, así el panqué queda esponjoso y no se reseca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Energía: 180 kcal aprox.
- Proteínas: 5 g
- Grasas: 7 g (mayoritariamente saludables)
- Hidratos de carbono: 25 g
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera, bien tapado, hasta 3 días. Puedes congelar porciones hasta 1 mes.
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