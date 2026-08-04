Receta de panqué de avena con nuez sin horno y sin harina: fácil, rico y saludable sin sacrificar el sabor

Un panqué de avena con nuez, elaborado sin horno ni harina, se muestra en una sartén junto a sus ingredientes y una porción servida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¡Sabor casero, textura jugosa y aroma de nuez tostada en cada bocado!

El panqué de avena con nuez sin horno ni harina es la opción definitiva para quienes buscan un desayuno o merienda saludable, fácil y sin complicaciones.

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Este panqué es perfecto para quienes evitan el gluten o buscan reducir harinas refinadas, pero no quieren renunciar al placer de un bizcocho húmedo y aromático.

Su origen responde a la tendencia actual de recetas saludables y rápidas, ideales para preparar en sartén o microondas. Combina muy bien con yogur natural y frutas frescas.

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Una receta paso a paso ilustra la preparación de un panqué de avena y nuez en sartén, desde la mezcla de sus ingredientes hasta el momento de servirlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panqué de avena con nuez sin horno y sin harina

El panqué de avena con nuez sin horno ni harina es un bizcocho saludable que se cocina en sartén o microondas. Se elabora con copos de avena, huevos, plátano y nueces, prescindiendo de harina y horno tradicional. El resultado: un panqué jugoso, energético y saciante, ideal para un desayuno equilibrado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

2 plátanos maduros 2 huevos 120 g de copos de avena 60 ml de leche (puede ser vegetal) 1 cucharadita de levadura química (impulsor) 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 pizca de canela en polvo 40 g de nueces troceadas 1-2 cucharadas de miel o sirope (opcional) 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra para engrasar la sartén

Cómo hacer panqué de avena con nuez, paso a paso

Tritura los plátanos en un bol grande hasta obtener un puré homogéneo. Añade los huevos y bate bien. Incorpora la leche y la esencia de vainilla. Agrega los copos de avena, la levadura y la canela. Mezcla hasta integrar totalmente. Incorpora las nueces troceadas y la miel si lo deseas. Engrasa una sartén antiadherente con aceite y caliéntala a fuego bajo. Vierte la mezcla y tapa la sartén. Cocina durante 12-15 minutos, controlando que no se queme (fuego muy suave). Cuando los bordes estén firmes y la superficie casi cuajada, da la vuelta con ayuda de un plato y cocina 2-3 minutos más. Retira, deja templar y sirve en porciones. Puedes decorar con más nueces o frutas frescas. Consejo: Vigila que el fuego sea bajo y utiliza tapa, así el panqué queda esponjoso y no se reseca.

Una receta paso a paso ilustra la preparación de un panqué de avena y nuez en sartén, desde la mezcla de sus ingredientes hasta el momento de servirlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 180 kcal aprox.

Proteínas: 5 g

Grasas: 7 g (mayoritariamente saludables)

Hidratos de carbono: 25 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, bien tapado, hasta 3 días. Puedes congelar porciones hasta 1 mes.