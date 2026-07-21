Denuncian que uno de los “influencers abelardistas” asumió como senador con una denuncia por presunto abuso sexual

Alejandro Bermeo, es un senador acusado por abuso sexual - crédito captura de pantalla @180_Verdad/X

El senador de Salvación Nacional John Alejandro Bermeo Rodríguez tomó posesión de su cargo durante la instalación del nuevo Congreso de la República, que asumirá la agenda legislativa del periodo 2026-2030, aun cuando enfrenta un proceso penal en la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acceso carnal violento.

La denuncia ya había generado reacciones meses atrás. Sin embargo, tras la posesión de Bermeo como senador, algunas voces se levantaron para cuestionar su nueva curul.

La periodista Stefany Ostios escribió en su perfil de X: “Ojo al dato:@Alejoberme0, senador abelardista de Salvación Nacional, tomó posesión hoy de su cargo pese a que tenía un proceso en la Fiscalía en su contra por el delito de presunto abuso sexual. Disfrutaremos cuando sea la Corte Suprema la que tome su caso”, dijo.

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La acción, que está en manos del ente investigador, fue radicada en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, y señala como víctima a Íngrid Yamile Quinaya Tigreros, de 25 años, que acusa al legislador de haberla agredido sexualmente el 7 de abril de 2026.

De acuerdo con el reporte judicial, la joven se presentó en las instalaciones de la Fiscalía URI de Ibagué para denunciar que, tras el fin de una relación sentimental de dos años con Bermeo Rodríguez, él la habría obligado a encontrarse y, bajo amenazas, la condujo a un apartahotel donde se produjo la agresión.

Según el expediente, la víctima relató que el senador la golpeó en el rostro y la forzó sexualmente en un establecimiento identificado como “Apartahotel Mi Oficina”, para luego abandonarla en su vivienda.

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“El día 07/04/2026 (él) la llama y le pide que se vean, y si no lo hace, le dice que le haría un escándalo afuera de la casa. Al ver la amenaza, ella cumple y sale de la casa y se sube a la camioneta; al subir le pega cachetadas en la cara y la lleva al establecimiento que está ubicado en la a 44c-148, Cra. 20 #44c-2, Ibagué, Tolima, de nombre APARTAHOTEL MI OFICINA, donde al llegar de manera violenta la, accede sexualmente y le pega, después de accederla la deja de nuevamente en la casa de la víctima”, dice textualmente el relato de la noticia criminal publicada por la Fiscalía.

Posterior a su denuncia, la joven fue informada de sus derechos como víctima y de la posibilidad de intervenir en todas las fases del proceso penal, según el Código de Procedimiento Penal.

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La investigación busca esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades - crédito @alejoberme0/IG y Fiscalía General de la Nación

Por tal razón, desde la institución se aseguró que el proceso se adelanta bajo los parámetros de la Ley 906, y que la denuncia contiene detalles precisos de lugar, hora y circunstancias, así como los datos personales de la víctima y del señalado, que figura como indocumentado y no capturado. El caso está a cargo de la Fiscalía 79 Local URI y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

El caso volvió a la discusión política, luego de que desde el Centro Democrático se cuestionara su nuevo rol en el Congreso, luego de haber creado contenido como un “influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién”, que habría atacado en varias oportunidades al partido uribista.

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“¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?“, se cuestionó desde la corporación de derecha.

Las palabras de Alejandro Bermeo en la instalación del Congreso de la República

Durante la jornada del 20 de julio, efectivamente, Bermeo hizo presencia en las instalaciones del Congreso. Allí, incluso, emitió pronunciamientos sobre la controversial unión del Centro Democrático y el Pacto Histórico para votar a favor de Honorio Henríquez como nuevo presidente del Senado.

“Bueno, ya uno no sabe qué creer, porque de hecho lo que hacen es retomar parte del discurso de Petro, de la simbología con el tema de las abejas. Los hemos visto hoy también, pues que al parecer están unidos. Eso es lo que ha dicho nuestro ministro del Interior, Lara, eso es lo que ha dicho el propio Deluque”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

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Alejandro Bermeo, senador abelardista, acusado por presunto abuso sexual - crédito captura de pantalla Alejandro Bermeo/Extrema Coherencia / YouTube

Aseguró que “el petrismo y el uribismo están unidos hoy en contra de Abelardo de la Espriella, en contra de la agenda del presidente, al igual que vimos en las elecciones presidenciales, ¿no? No es nuevo, pero creo que sí es un mensaje erróneo a todos aquellos que confiaron y votaron en este partido, porque se están dando cuenta que al parecer estaban en el lugar equivocado".

Por eso dijo que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, deberá “exponer aquellos que tengan intereses ocultos, solapados y que no quieran lo mejor para el país”. Afirmó que, de igual manera, confía en los nuevos congresistas, porque “se ha renovado muchísimo el Congreso”.

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