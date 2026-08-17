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Kushner se reúne con Hamás para impulsar el plan de Trump para Gaza

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El yerno del presidente se reunió con los líderes del grupo militante palestino en Egipto, según funcionarios. Pronto verá a Benjamín Netanyahu, el líder israelí.

Jared Kushner, yerno y asesor cercano del presidente Donald Trump, se reunió con líderes de Hamás en Egipto el domingo, según dos funcionarios de Hamás y otro funcionario informado sobre las reuniones. Las conversaciones fueron parte de un esfuerzo diplomático para impulsar el plan de Trump para el futuro de Gaza.

Un funcionario estadounidense confirmó que Kushner estuvo en Egipto para entablar conversaciones sobre Gaza, sin brindar más detalles. Los cuatro funcionarios hablaron con la condición de mantener su anonimato para poder detallar las reuniones de Kushner.

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La visita de Kushner a Medio Oriente se produce mientras el plan respaldado por Estados Unidos para desarmar a Hamás parece haberse estancado. El mes pasado, Trump anunció que su Junta de Paz había alcanzado un acuerdo con Hamás que buscaba despojar de sus armas al grupo palestino.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo más tarde que rechazaba el acuerdo, lo cual pareció dejarlo en suspenso. Después de las reuniones con Hamás el domingo, se esperaba que Kushner viajara a Israel para reunirse con Netanyahu y hablar sobre la situación en Gaza.

Las conversaciones directas entre el gobierno de Estados Unidos y Hamás, al que Estados Unidos ha designado como organización terrorista, alguna vez fueron inusuales. Pero el gobierno de Trump rompió ese tabú, celebrando múltiples rondas de negociaciones con el grupo para lograr la liberación de los rehenes que Hamás tomó en Israel y para finalizar la campaña militar israelí en Gaza.

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Aunque Kushner no ocupa un cargo oficial en el gobierno estadounidense, Trump lo ha designado, junto al promotor inmobiliario Steve Witkoff, para liderar la diplomacia en asuntos tan diversos como la invasión rusa a Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás.

Desarmar a Hamás es un componente clave del plan de 20 puntos del mandatario para el enclave palestino, gran parte del cual sigue sin realizarse cuando ya ha transcurrido casi un año desde que se logró un alto al fuego inicial en octubre pasado. Pero muchos israelíes son escépticos ante la propuesta del gobierno de Trump y dicen que es poco probable que en realidad obligue a Hamás a entregar sus armas.

Para que el acuerdo con Hamás siga adelante, lo más probable es que Israel también deba aceptar un cronograma gradual para retirar a sus fuerzas de la Franja de Gaza en paralelo con la entrega paulatina de armas por parte de Hamás. Netanyahu se ha mostrado reacio a hacerlo, exigiendo un "desarme genuino" antes de cualquier retirada israelí.

Los analistas señalaron que la postura del primer ministro israelí reflejaba el giro belicista del país tras los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamás, los cuales desataron la guerra de dos años en Gaza. Los esfuerzos de Netanyahu por atraer a los votantes antes de las elecciones nacionales de este otoño también fueron un factor, afirmaron.

Ni Kushner ni Hamás hablaron públicamente sobre su reunión en Egipto.

Hamás informó que una delegación de altos funcionarios liderada por Khalil al Hayya, jefe político de Hamás, había llegado a Egipto para reunirse con los "mediadores y garantes" de las conversaciones de cese al fuego en Gaza. El grupo afirmó estar comprometido con el marco de paz de Trump, el cual acusó a Israel de socavar al continuar bombardeando el enclave a pesar de la tregua.

Israel ha "escalado militarmente sobre el terreno y profundizado la catástrofe humanitaria, mientras incluso rechaza de manera explícita la hoja de ruta", dijo Hamás en un comunicado.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, se reunió con Kushner para discutir el proceso de paz en Gaza, entre otros temas, según un comunicado emitido por la oficina del mandatario.

Adam Rasgon colaboró con la reportería.

Aaron Boxerman es reportero del Times y cubre Israel y Gaza. Radica en Jerusalén.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca para el Times, y cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Adam Rasgon colaboró con la reportería.

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