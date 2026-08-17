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La policía descarta circunstancias sospechosas en el caso de Hayden Panettiere, por ahora

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Después de que las autoridades respondieron a una llamada al 911 en Greenville, Carolina del Sur, una investigación policial inicial no encontró evidencia de 'un acto delictivo o circunstancias sospechosas'.

Una investigación preliminar sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz conocida por su trabajo en los programas de televisión Nashville y Heroes, no encontró evidencia de "un acto delictivo o circunstancias sospechosas", según dijo el lunes en un comunicado el Departamento de Policía de Greenville, Carolina del Sur.

Panettiere tenía 36 años cuando murió el domingo en Greenville.

Un comunicado de la Oficina del Forense del Condado de Greenville dijo el lunes que los equipos de emergencia habían encontrado a una mujer en paro cardíaco en un complejo de departamentos al oeste del centro de Greenville. Se realizaron medidas de soporte vital cardíaco avanzado a la mujer, posteriormente identificada como Panettiere, según el comunicado, y fue declarada muerta a las 2:32 p. m.

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Una autopsia que se realizó el lunes no mostró signos de traumatismo, según el comunicado. La causa y la forma de la muerte aún no han sido determinadas.

Un coordinador de casos de la oficina del forense indicó que podría tomar hasta tres meses para que se entreguen los resultados completos de la autopsia.

El Departamento de Policía dijo que un conocido de Panettiere llamó al 911 poco antes de las 2:00 p. m. del domingo. La policía no ha revelado la identidad de la persona que hizo la llamada. La oficina del forense dijo que Panettiere se había estado alojando temporalmente en el complejo de apartamentos.

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El lunes, al menos tres patrullas de policía estaban estacionadas cerca del complejo llamado Judson Mill Lofts, mientras un helicóptero de un medio de comunicación sobrevolaba el lugar. Nick Simmons, el administrador de la propiedad, dijo en un comunicado que el complejo estaba "cooperando plenamente con las autoridades correspondientes". Y agregó: "Por respeto a la persona involucrada, su familia y la privacidad de nuestros residentes, no podemos proporcionar ninguna información o comentario adicional en este momento".

Panettiere apareció por primera vez en pantalla cuando era una bebé. Actuó en un comercial cuando tenía 11 meses. Su papel revelación llegó en el año 2000, cuando interpretó a la hija de un entrenador en Duelo de titanes, protagonizada por Denzel Washington.

Más adelante, fue aclamada en un par de series de televisión: como una porrista de secundaria con un don sobrenatural para regenerar partes de su cuerpo en Heroes (de 2006 a 2010) y como una estrella de la música en ascenso en Nashville (que se emitió de 2012 a 2018). Panettiere también apareció en dos secuelas de las películas de terror de Scream.

No era ningún secreto que Panettiere había luchado con problemas de salud mental y abuso de drogas y alcohol. Le dijo a The New York Times en 2023 que en un momento de su vida se despertaba temblando con regularidad. Afirmó que, cuando no bebía alcohol, tomaba opioides con la esperanza de no beber.

Panettiere también dijo que había sufrido de dismorfia corporal como resultado de la cobertura invasiva de la prensa sensacionalista cuando era adolescente.

Nick Madigan colaboró con reportería desde Greenville, Carolina del Sur.

Derrick Bryson Taylor es un reportero del Times que cubre las últimas noticias sobre cultura y artes.

Matt Stevens es un reportero del Times que escribe de arte y cultura desde Los Ángeles.

Nick Madigan colaboró con reportería desde Greenville, Carolina del Sur.

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