¿Cómo evitar accidentes en un feriado?

Los médicos comparten consejos para que celebres el 4 de julio sin peligros.

Según datos del Centro de Investigación Pew, los días 4 y 5 de julio acuden más personas a los servicios de urgencias de Estados Unidos que en cualquier otro momento del año. Y este año, la ola de calor que afecta a gran parte del país puede empeorar aún más la situación.

PUBLICIDAD

Así que los médicos de urgencias se están preparando.

"Es nuestro feriado más concurrido", dijo Lauren Siewny, directora médica del servicio de urgencias del Hospital de la Universidad de Duke. "Es una mezcla de calor, alcohol, deportes acuáticos, estar al aire libre, fuegos artificiales y viajes".

PUBLICIDAD

Lo que también distingue a este fin de semana, añadió Siewny, es que "muchas de las lesiones que vemos el 4 de julio se pueden prevenir, en comparación con otras cosas que vemos en el servicio de urgencias".

Así que preparémonos. Ya hemos publicado nuestros consejos para mantenerte a salvo con este calor. Y para el resto, he pedido consejo a los médicos de urgencias sobre cómo pasar este fin de semana sin problemas.

PUBLICIDAD

No te acerques a un fuego artificial que no haya explotado

Todos los médicos de urgencias sugirieron dejar los espectáculos pirotécnicos en manos de los profesionales. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, unos 13.000 estadounidenses resultaron heridos por fuegos artificiales el año pasado.

PUBLICIDAD

Si insistes en encender fuegos artificiales tú mismo, ponte guantes resistentes al calor y protección ocular, y ten un cubo de agua a mano para apagar los fuegos artificiales después de usarlos, dijo Bernice Fokum, médica de urgencias de UChicago Medicine.

Y nunca intentes volver a encender ni recoger fuegos artificiales que no se hayan encendido del todo, ya que esto puede provocar lesiones graves, como amputaciones o pérdida permanente de la visión, añadió Fokum. "A la gente le encanta acercarse a inspeccionar los cohetes, acercar la cara justo encima, agarrarlos e intentar volver a encenderlos", dijo. Y luego los ve en el servicio de urgencias.

PUBLICIDAD

Ten cuidado con las bengalas

Hay quien piensa que las bengalas son juguetes relativamente inofensivos, dijo Siewny.

Pero según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, las bengalas arden a más de 1000 grados Celsius. "Eso es suficiente para provocar una quemadura grave, algo que hemos visto en urgencias", dijo Siewny.

PUBLICIDAD

"He visto a varios niños con quemaduras en los pies por pisar bengalas", dijo Benjamin Abella, jefe de medicina de urgencias del Mount Sinai Health System.

Varios expertos recomendaron sujetar las bengalas con el brazo extendido, vigilar a los niños pequeños y tener a mano un cubo grande con agua.

Si estás cerca del agua, designa a un salvavidas

Torben Becker, médico de urgencias de la red de salud de la Universidad de Florida, recomendó designar a alguien para que vigile a los niños (y a los adultos) si estás celebrando cerca de una masa de agua. El ahogamiento es la principal causa de muerte entre los niños de 1 a 4 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

PUBLICIDAD

"Normalmente, cuando alguien se ahoga, no es como en las películas, donde la persona grita, agita los brazos y se hunde poco a poco en el agua para luego volver a salir", dijo Becker. "Muchas veces, ocurre en silencio".

Pueden turnarse para vigilar el agua, dijo Fokum. Y quien esté vigilando no debería estar mirando el celular, añadió, "a menos que esté tomando fotos a los niños".

PUBLICIDAD

Cambia ese cepillo viejo de alambre para la parrilla

Si tienes un cepillo viejo para la parrilla con cerdas de alambre, esos alambres pueden romperse y acabar en tu comida, explicó Siewny.

Si te los tragas, pueden perforar tu tracto gastrointestinal, dijo, lo que podría provocar una infección y, a veces, requerir una intervención quirúrgica. Es una "lesión poco conocida", dijo Siewny, pero es "algo que sí vemos cuando es temporada de parrilladas".

Así que, si tienes un cepillo de alambre para la parrilla, cámbialo al cabo de unos años, dijo Abella. Utilizar ese "cepillo medio podrido" que tienes desde hace décadas "probablemente no sea la mejor idea", explicó. O puedes conseguir un modelo de madera, añadió.

Y si usas una parrilla de carbón, echa líquido inflamable sobre las brasas antes de encenderlas, dijo Samuel Luber, profesor y jefe del departamento de medicina de urgencias de UTHealth Houston. Las lesiones causadas por el líquido inflamable representaron más de una cuarta parte de las quemaduras relacionadas con las parrilladas, según un estudio de 2025 publicado en The Journal of Burn Care & Research.

Designa un conductor (y celébralo)

Varios médicos me han dicho que suelen ver un aumento de los accidentes de tráfico el fin de semana del 4 de julio, y muchos tienen que ver con el alcohol.

Así que, si bebes --aunque sea solo una copa, que es suficiente para afectar tu capacidad para hacer dos cosas a la vez--, no te pongas al volante. "Desde un punto de vista médico, sabemos que no existe una dosis segura de alcohol", dijo Becker.

Una buena estrategia, dijo Becker, es organizar el transporte con antelación, ya sea con un conductor designado, un Uber o un taxi. O también pueden reunir dinero para que un conductor de van los lleve a todos a casa, añadió.

Si designas a un conductor sobrio, dale un trato especial por velar por tu seguridad, dijo Becker. Cuando una amiga mía organiza fiestas, le da al conductor designado una tarjeta de regalo y brinda por él durante la cena.

Y si vas en coche, aunque sea un trayecto corto, ponte siempre el cinturón de seguridad, dijo Abella. "Llevo 25 años como médico de urgencias y no recuerdo haber visto nunca una muerte por accidente de tráfico en la que se llevara puesto el cinturón de seguridad", dijo. "Puede que resultaran heridos, pero sobrevivieron".

Pensaré en las palabras de Abella el 4 de julio. No bebo alcohol, así que suelo ser la conductora designada. Siempre me da ilusión serlo, pero tampoco rechazaría una tarjeta de regalo.

¡Feliz 4 de julio a todos! ¡Manténganse frescos y seguros!

Una peligrosa 'cúpula de calor' se está extendiendo por algunas zonas de Estados Unidos

Los médicos de urgencias se están preparando para un doble golpe: el típico aumento de pacientes que atenderán este fin de semana festivo y una segunda oleada de personas que sufren por el calor extremo. Aquí tienes sus consejos para sobrellevar la ola de calor.

Lee el artículo: Consejos para soportar una 'cúpula de calor'

Les preguntamos y nos respondieron: ¿cómo te preparas para dormir?

El mes pasado les pedimos que nos contaran cuáles son los hábitos nocturnos que los ayudan a relajarse por la noche. Recibimos más de 1100 respuestas. Aquí tienes algunas de nuestras favoritas, desde aficiones tranquilas hasta pequeños caprichos.

Lee el artículo: Los pequeños rituales que te preparan para dormir

Jancee Dunn, que escribe el boletín semanal de la sección Well para el Times, ha cubierto salud y ciencia durante más de 20 años.

Sigamos con la conversación. Sigue a Well en Instagram o escríbenos a well_newsletter@nytimes.com. Y si te perdiste nuestro reto de verano, aún estás a tiempo de empezar.