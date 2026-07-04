Trump restringió a los visitantes. México ganó turistas

Aunque los críticos se preguntan si el Mundial beneficiará al turismo a largo plazo, las autoridades mexicanas creen que puede impulsar al país hasta convertirlo en el quinto destino más visitado del mundo.

Los cinco países más visitados del mundo, según varios indicadores, son: Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía.

El país que ocupa el sexto puesto, México, ya es una potencia turística en constante crecimiento. Ahora espera que el fútbol --y un poco del "efecto Trump"-- le ayude a colarse en ese grupo de élite.

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"Pusimos una meta muy ambiciosa", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de este año sobre el objetivo de su mandato de seis años, que termina en 2030.

El mayor Mundial de fútbol de la historia --104 partidos, 48 países-- la organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, que acogerá su último partido el domingo, entre su selección y la de Inglaterra en Ciudad de México. Antes del torneo, las autoridades y los organizadores mexicanos calculaban que 5,5 millones de personas visitarían el país durante las seis semanas que dura el torneo, generando miles de millones de dólares en actividad económica.

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Algunos críticos han puesto en duda esas cifras, pero México, que ya está relativamente más abierto al turismo, ha facilitado la entrada a ciudadanos de ciertos países, pensando precisamente en el Mundial. La idea es: si no puedes ir a Estados Unidos debido a las políticas migratorias más estrictas de Donald Trump, ven aquí en su lugar.

"México mantiene su postura de ser un país amigo del mundo", dijo Gabriela Cuevas, la representante del gobierno mexicano para el Mundial.

Desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, su gobierno ha complicado los viajes a Estados Unidos, con nuevas tasas elevadas, obstáculos para obtener visas y un discurso agresivo hacia ciertos países. Los viajes a Estados Unidos cayeron alrededor de un 6 por ciento el año pasado, lo que supuso una pérdida de cuatro millones de visitantes extranjeros, hasta los 68 millones. Fue el único de los seis países más visitados que experimentó un descenso, según cifras de una organización de turismo de la ONU.

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México, sin embargo, alcanzó nuevas cotas. El año pasado, este país de más de 130 millones de habitantes recibió una cifra récord de 48 millones de turistas que pernoctaron, lo que representa un aumento del 6 por ciento y supera su récord prepandémico de 45 millones en 2019. El turismo fue uno de los puntos positivos de una economía mexicana que últimamente ha flaqueado debido a sus propios problemas de crecimiento, un presupuesto inflado y la presión arancelaria de Trump.

Y cuando Estados Unidos impuso restricciones a la selección iraní, México le permitió establecer su campamento base en Tijuana, cerca de la frontera.

"Vas adonde te tratan bien", dijo Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, señalando que su país había registrado un aumento del 9 por ciento en las visitas de canadienses, que parecen estar boicoteando los viajes a Estados Unidos en medio de las tensiones con el gobierno de Trump.

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Por primera vez, la ruta internacional más transitada hacia México no partía de una ciudad estadounidense, sino de Canadá. El año pasado, el vuelo Toronto-Cancún superó al de Dallas-Cancún en el primer puesto, y los vuelos de Montreal a Cancún han aumentado considerablemente.

El gobierno mexicano también ha intentado posicionar al país como destino para Latinoamérica durante el Mundial. Colombia, con 54 millones de habitantes, representa el tercer mercado turístico más importante para México. Durante la fase de grupos, la selección colombiana jugó dos de sus tres partidos en México. Justo antes del torneo, Rodríguez Zamora dijo que México había simplificado el proceso de entrada para los colombianos, y la tasa de rechazo bajó del 8 por ciento al 2 por ciento.

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En el reciente partido entre Colombia y Uzbekistán en Ciudad de México, casi todas las 81.000 personas del estadio animaban a Colombia. Y aunque algunos venían de Estados Unidos y Canadá, varios le contaron a The New York Times que habían viajado directamente desde Colombia.

Erika Leon, de 47 años, y Orlando Pérez, de 57, dos amigos que trabajan en la banca en Bogotá, dijeron que les preocupaba tener que pasar por el escrutinio que otros colombianos habían descrito antes del Mundial, como horas de interrogatorios o la deportación. Pero León dijo que entrar fue fácil. "Todos fueron muy amables", dijo.

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Ninguno de los dos tenía visa para Estados Unidos ni ganas de sacarse una. Ambos dijeron que preferían visitar México antes que Estados Unidos, donde el gobierno de Trump ha endurecido los requisitos para obtener o renovar visas de turista e inmigrante de varios países, llegando incluso a exigir a algunos visitantes el pago de una fianza de hasta 15.000 dólares para garantizar que no se queden más tiempo del permitido por su visa.

La Casa Blanca dijo que Trump se centra en garantizar que el Mundial sea "una experiencia increíble para todos los aficionados y visitantes", pero también "el más seguro de la historia".

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Ahmed Ben Dahmen, de 32 años, un tunecino que trabaja en tecnologías de la información en Montreal, acudió a Monterrey, México, para ver a la selección de su país jugar sus dos primeros partidos y boicoteó el tercero, que se disputó en Estados Unidos.

"Si el presidente Trump no quiere ver a tunecinos ni a colombianos, pues no vamos", dijo, y añadió que estaba "contento" de mejor gastarse el dinero en México.

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Algunos aficionados dijeron que, sencillamente, el costo era menor. Aunque los altos precios de las entradas han sido un tema espinoso durante todo el torneo, los visitantes dijeron que se ahorraron dinero al viajar a México, donde el costo del alojamiento, la comida y el transporte es menor.

Carlos Londoño Garcés, de 58 años, un abogado de Medellín, dijo que su entrada de 3000 dólares para ver a Colombia jugar en Miami costaba el doble que la que pagó por ver su primer partido en México.

Para facilitar los viajes a México y subir en la clasificación mundial, Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo, dijo que el gobierno ha estado trabajando para digitalizar aún más el proceso de solicitud de visas. En febrero, México restableció un proceso de visa electrónica para los brasileños que permite a los visitantes que llegan en avión solicitarla por internet con antelación, a diferencia de Estados Unidos, que exige una visa física.

Dijo que esperaba que los latinoamericanos cuyos equipos juegan en Estados Unidos se reunieran en cambio en las grandes y animadas fiestas para ver los partidos que se celebran por todo México.

"Van a visitar a nosotros antes que llegar a Estados Unidos", dijo Rodríguez Zamora. "El mercado latino está esperando vivir una fiesta y esa la va a encontrar en nuestro país".

No todo el mundo comparte su optimismo. Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo de México y miembro de un partido político de la oposición, calificó el Mundial como una oportunidad "extraordinaria", pero un evento puntual. Señaló que el predecesor de Sheinbaum había acabado con un importante organismo de promoción turística. Dijo que el número de visitantes extranjeros que llegan a México en avión --que gastan más que los que cruzan la frontera por tierra-- había bajado ligeramente el año pasado. Y varias ciudades sede del Mundial ya han rebajado sus expectativas en cuanto al número de hoteles y visitantes.

Para desplazar a Italia o Turquía de la lista de los cinco primeros, dijo, México tendría que atraer a 12 millones de visitantes más al año. "No vamos a llegar al quinto lugar si no le ponemos el dinero y la estrategia que otros países le ponen".

La seguridad sigue siendo una preocupación. Después de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataran a un importante líder de un cártel en febrero y los miembros del cártel respondieran con una breve oleada de violencia, el turismo sufrió un revés momentáneo. Las autoridades actuaron rápidamente para tranquilizar a los visitantes.

Es cierto que algunas zonas de México son peligrosas, pero otras tienen tasas de homicidios más bajas que las de algunas ciudades estadounidenses que acogerán partidos del Mundial. Sheinbaum ha destacado en repetidas ocasiones la disminución de la tasa nacional de homicidios durante su gobierno.

Rodríguez Zamora dijo que el gobierno seguirá trabajando en la seguridad y en la percepción que se tiene de ella. Espera que el Mundial ayude, especialmente con los visitantes extranjeros.

"No vendrían si tuvieran una mala experiencia", dijo. "Muy al contrario".

James Wagner cubre noticias y cultura en América Latina para el Times. Radica en Ciudad de México.